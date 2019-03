VIDEO: Vodárna zachránila Olomouc před tyfem, pak ji málem sešrotovali

Dominantou vodárny jsou více než pětimetrová setrvačníková kola. Složité kovové soustrojí bylo v provozu nepřetržitě jednasedmdesát let až do roku 1960.

Vodárna zvládla za sekundu přečerpat třicet litrů vody. V době svého vzniku tak zvládla pokrýt spotřebu celé tehdejší Olomouce.

Vodárna krátce po svém vzniku pomohla Olomouci vyřešit problémy se zhoršujícími se hygienickými podmínkami, s nimiž se město potýkalo zhruba od půlky 19. století.

Olomouc tehdy trápil tyfus a později se přidala i cholera.

Poté, co jí práci přebrala elektrická čerpadla, uplynulo dalších téměř čtyřicet let, než se jedinečné soukolí dalo v roce 1999 při příležitosti 110. výročí vzniku vodárny, opět do pohybu.

Nyní už ale vodárnu při ukázkách pro návštěvníky nepohání pára, ale stlačený vzduch.

Je to velmi cenná technická památka, navíc umístěná ve svém původním prostředí.