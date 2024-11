Olomouc zvažuje, kam odstavit auta. Nový parkovací dům u sousedů narazil

Nejrozpracovanější je příprava stavby v Poupětově ulici mezi výstavištěm Flora a železniční tratí. Parkovací dům by měl vzniknout na místě současného parkoviště, kapacitu by zdvojnásobil na tři stovky míst.

Za 200 milionů korun se ale podle místních nevyplatí, zároveň varují před zhoršením dopravní situace v lokalitě. O parkovacích domech uvažuje radnice už několik let.

„Máme problém s parkovacími kapacitami. Město nemá pozemky na model P+R na konečných stanicích, což zařídili naši předchůdci,“ řekl náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti).

Radnice proto rozhodla o prověření tří lokalit v budoucích zónách C představujících širší centrum. Nejjednodušší na přípravu je projekt v Poupětově ulici.

Vizualizace vzhledu parkovacího domu v Poupětově ulici, konkrétně zákres pohledu z ulice Eduarda Hamburgera (část vpravo od značky bude ve skutečnosti zakrytá domem).

„Základní důvody pro něj jsou dva, a to zájem výstaviště o více míst k parkování a chystané spuštění zón C – bez nich by se dům asi nestavěl. V souvislosti se zavedením parkovací politiky se ale bude v ulicích přeznačovat a ubude míst, protože ve prospěch rezidentů vytlačíme část lidí z ulic a musíme jim nabídnout náhradu, tedy dražší parkování v objektu,“ vysvětlil Pejpek.

Ještě víc tu zhoustne doprava, bojí se

Studii parkovacího domu představil na veřejné prezentaci minulý týden Lukáš Blažek z olomouckého Ječmen studia.

„Navržen je jako čtyřpodlažní s příjezdem z Wolkerovy ulice. Výjezd z území by byl buď přes dnešní garáže, které by bylo potřeba vykoupit a zbourat, nebo alternativně přes areál technických služeb. Míst pro auta je v domě 301,“ přiblížil autor třináct metrů vysokou ocelovou stavbu s otevřenými stěnami.

Budovu má popínat zeleň, počítá i s nádržemi na dešťovou vodu a fotovoltaickými panely na střeše. Vzniknout by mohl i podchod pod železnicí. Odhadované náklady jsou 200 milionů korun.

Lidem z okolních ulic, jako je Zamenhofova, Poupětova či Eduarda Hamburgera, však přijde zbytečné vynaložit z městského rozpočtu tolik peněz, aby vzniklo jen dalších zhruba sto padesát míst oproti současným kapacitám placené parkovací plochy.

Ptali se také například na kapacitu ulic, jelikož už nyní jsou podél parku běžné zácpy, mimo to nejde kvůli hustému provozu snadno vyjet do Wolkerovy ulice, hlavně doleva ve směru na Prostějov a Brno.

„Wolkerova trpí každodenními dopravními zácpami. Je nežádoucí jakkoli dalším způsobem motivovat řidiče vozidel k dalšímu vjezdu do ulice i do celého centra města. Dopravní zátěže se musíme zbavovat, nikoli ji podporovat a stavebními investicemi zesilovat. Celá lokalita Wolkerova – Zamenhofova – Poupětova nedokáže kapacitně zajistit udržitelnost navrhované stavby,“ napsal magistrátu například Václav Losík.

Nákres vzhledu parkovacího domu v Poupětově ulici.

Ten se svým dopisem a dalšími argumenty seznámil i účastníky diskuse. Podle Blažka však dopravní posouzení experty vyšlo bez negativních vlivů. Jednoznačná odpověď zatím nepadla na dotaz, zda by se držitelé parkovacích karet z okolních domů vešli se svými auty na krytá stání i v době výstav. Rozhodnuto není ani o provozovateli, tedy zda by to mělo být Výstaviště Flora Olomouc (VFO), či spíše technické služby.

K zavedení nových zón má dojít za rok

Kromě velkých výstav a veletrhů jsou v pavilonu A nebo ve Smetanových sadech i menší akce, podle ředitelky VFO Evy Fuglíčkové zhruba padesát až šedesát za rok.

„Lidé při nich parkují všude možně. Parkovací dům proto usnadní život i rezidentům,“ domnívá se Blažek. Sousedé namítají, že dostatek místa nebude u parku nikdy a město by se mělo raději soustředit na větší využití současných parkovacích domů, tedy hlavně soukromého v Koželužské ulici a nově městských podzemních garáží v budově Namiro v ulici Palackého.

Náměstek Pejpek zdůraznil, že v současnosti úřad teprve sbírá podněty a námitky. Pokud se do stavby pustí, tak až za několik let. „Může se stát, že na stavbu parkovacích domů třeba vůbec nedojde, nicméně připadá mi logické místa prověřovat,“ uvedl k chystanému rozšíření placeného parkování.

Zóny C už měly původně platit, radnice ale nakonec zavedení novinky kvůli nedostatkům odložila. Novým termínem má být konec roku 2025 či začátek roku následujícího.

Další parkovací domy zvažuje Olomouc v Hodolanech na současném parkovišti v Lipenské ulici a poblíž zimního stadionu v Hynaisově, kde však bude záležet, jak dopadnou jednání o využití multifunkční haly, kterou plánuje soukromý developer ve Velkomoravské ulici.