Olomouc chce parkovací domy pro tisíce aut, ale nemá na ně. Hledá partnery

Magistrát už vytipoval dvaadvacet míst, kde by na sídlištích mohly vzniknout parkovací domy, případně plochy. Na ty by se celkem vešlo zhruba 2 300 aut.

„Nová parkovací politika se všemi návrhy počítá, ale odhadovaná výše investičních nákladů je zhruba 1,1 miliardy korun a tyto prostředky město nemá a ani ve střednědobém horizontu mít nebude,“ řekla mluvčí radnice Radka Štědrá.

Jednou z možností, kde sehnat peníze, je spolupráce se soukromým sektorem.

„Město by do projektu například vložilo pozemky a zajistilo projektovou dokumentaci včetně povolení, privátní subjekt by obstaral financování a provozní náklady po určitou dobu. Právě v rámci sídlišť se nabízí myšlenka, že by těmito subjekty mohla být společenství vlastníků jednotek či podobná uskupení,“ dodala Štědrá.

Dům u centra má i povolení, nejsou ale peníze

Územní plán navrhuje také devatenáct míst, kde by mohly stát parkovací domy celoměstského významu. Stání pro sedm tisíc vozů ale vychází na 3,5 miliardy korun. Překážkou jsou i složité majetkoprávní vztahy.

Největší šanci na postavení má parkovací objekt v Legionářské ulici v místě, kde stávalo letadlo přestavěné na bar. Budova za sto milionů má být součástí nové hokejové haly, ale může vzniknout i samostatně. Má stavební povolení, nedostala se však mezi investice. Olomouc tedy shání vhodný zdroj dotací nebo společnost ochotnou se podílet.

Podle opozice by radnice měla podpořit výstavbu parkovacích domů v nejhustěji obydlených čtvrtích a soustředit se na vybudování nových záchytných parkovišť s návazností na městskou a příměstskou veřejnou dopravu.

Nová parkovací politika navrhuje rozčlenění Olomouce do čtyř zón s odlišnými pravidly, upřednostněni budou lidé s trvalým pobytem. K současným dvěma a půl tisícům parkovacích míst má přibýt téměř 17 tisíc nových, za která se bude také platit. Zřízení zóny D zase bude znamenat, že se na sídlištích bude v pracovní dny od 17 do 6 hodin ráno platit.