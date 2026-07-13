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Vandalové zdemolovali v parku lavičky a koše, radní na ně vypsal odměnu

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  11:26
Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm...

Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček. | foto: facebook.com/FloraOlomouc

Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm...
Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm...
Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm...
Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm...
7 fotografií
Velkou škodu napáchali v závěru minulého týdne v olomouckém parku zatím neznámí vandalové. Na místě poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček a také poškodili několik košů. V městských parcích přitom nešlo v uplynulých dnech a měsících o jediné škody. I proto nyní náměstek primátorky vyhlásil za pomoc s dopadením pachatelů odměnu ve výši deset tisíc korun.

Doslova nájezd na lavičky se odehrál v Bezručových sadech zřejmě v noci na pátek, kdy v ranních hodinách škody objevili pracovníci Výstaviště Flora, jež se o park stará.

„Škoda způsobená na lavičkách se předběžně pohybuje okolo 100 tisíc korun. Poškozený mobiliář bude nutné nahradit novým, aby park mohl sloužit veřejnosti. Mrzí nás, že se terčem vandalů stává veřejný prostor, který slouží tisícům obyvatel i návštěvníkům Olomouce,“ uvedli zástupci výstaviště na webu městské akciové společnosti.

Vandal si u chráněné zříceniny nasekal na oheň kus zábradlí, navíc porušil zákaz

Minulý týden v úterý navíc podle nich útoky vandalů odnesly také elektrický rozvaděč a osvětlení ve Smetanových sadech.

Policie potvrdila, že se událostí už zabývá. „V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli za přečin poškození cizí věci až jeden rok za mřížemi,“ uvedl mluvčí Jaroslav Herzán.

Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček.
Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček.
Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček.
Neznámí vandalové v olomouckém parku poničili nebo i zcela zdemolovali osm laviček.
7 fotografií

Na ničení městského majetku o víkendu zareagoval náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO), v jehož gesci jsou investice a dotační projekty.

„Dám deset tisíc korun tomu, kdo poskytne informace, které povedou k dopadení alespoň jednoho pachatele této sviňárny. Za sdílení předem děkuji,“ napsal v sobotu na svém facebookovém profilu s tím, že informace lze poskytnout Policii ČR nebo městské policii. Také vyzval k nahlašování jakéhokoliv vandalství.

„Strašně mě štvalo, když jsme do parku instalovali multifunkční cyklostojan a vandalové ho opakovaně ničili. I AED (automatizovaný externí defibrilátor, s jehož pomocí dokáže poskytnout resuscitaci i laik a který byl součástí stojanu - pozn. red.) za cca 50 000 tehdy ukradli. Nakonec ho musela Flora dát pryč. Lavičky ani odpadkové koše ale kvůli vandalům odstraňovat nebudeme,“ dodal.

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