Papírové jízdenky platí i kolem Olomouce, s SMS variantou ale lidé neuspějí

Do Skrbeně vzdálené asi deset kilometrů od Olomouce se dá dojet autobusem městské hromadné dopravy, vlakem nebo meziměstským autobusem. Všechny spoje jsou zahrnuté v zóně označené jako 71 a platí v nich tedy jízdenky koupené třeba v automatu na ulici.

Pokud ale chce někdo jet s jízdenkou uloženou v mobilním telefonu, zbývá mu jen městský autobus linky číslo 18.

„Je to nelogické. Nedává smysl, že se na vlaky a meziměstské autobusy jízdenky v SMS nebo aplikacích nevztahují, když naopak integrovaná jízdenka koupená třeba ve vlaku normálně platí i v tramvaji,“ porovnal například Jiří Klimeš, který mezi Olomoucí a Skrbení jezdí pravidelně.

„Už jsem několikrát viděl překvapené lidi, jak doplácejí peníze. Obvykle se jim od průvodčího dostalo vysvětlení: My ten kód neumíme přečíst, nemáme to jak zkontrolovat,“ popsal.

Problém je právě v různých možnostech kontroly. „Ostatní dopravci v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje nemají technické vybavení a zajištěný online přístup do databáze SMS jízdenek,“ přiblížila mluvčí olomouckého dopravního podniku Martina Krčová.

Nepomohou ani mobilní aplikace

Olomoucký dopravní podnik loni spustil kromě SMS jízdenek také dvě mobilní aplikace ke stažení. Ta s elektronickou peněženkou nazvaná Sejf umožňuje od loňského července nákup jízdenek i cestujícím, kteří nemohli placení textovými zprávami využívat, nebo neměli SIM kartu českého operátora.

Zájem trvá i v době covidu Cestujících, kteří od roku 2012 jezdí olomouckými autobusy a tramvajemi s SMS jízdenkami, každoročně přibývá. V roce 2019 jich nakoupili přes 800 tisíc. Textové zprávy představovaly přibližně 15 procent z celkového prodeje, což je zhruba dvojnásobek jízdenek koupených u řidiče. Většinu jízdenek zatím stále cestující pořizují v předprodeji. Od loňska papírovým jízdenkám konkurují i dvě aplikace pro chytré telefony. Zájem o ně roste i v době pandemie koronaviru. „U aplikace DPMO evidujeme zatím přes

1 600 uživatelů. Počet uživatelů aplikace SEJF je zavádějící, protože funguje pro platby za služby i v dalších městech a olomoucké stahující není možné určit,“ řekla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová.

V červenci pak přišla druhá aplikace pod jménem DPMO nabízející využití platební brány. Platí pro ně ale stejná omezení jako pro SMS jízdenky.

Jednoduché moderní cestování by mohla lidem v Olomouci přinést aplikace MobilOK. Provozuje ji příspěvková organizace Olomouckého kraje se zkratkou KIDSOK (Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje), která se stará o veřejnou dopravu v regionu.

Přes MobilOK lze dnes sice koupit jen časové kupony, na možnosti pořídit i jednorázové jízdenky už se ovšem pracuje. Novinka má ale zpoždění, původně ji chtěl koordinátor představit už od letošního roku.

„KIDSOK má již připravené zadání na výběr realizátora zakázky včetně všech technických specifikací, nicméně Olomoucký kraj na tento smart projekt neuvolnil v tuto chvíli peníze,“ sdělila ředitelka organizace Kateřina Suchánková.

Práce revizorů dopravního podniku by byla jednoduchá, protože jsou vybaveni kontrolními čtečkami s online přístupem ke společné databázi mezi e-shopy DPMO i krajského dopravního systému.

„Pokud KIDSOK spustí v aplikaci MobilOK rovněž platební kanál a rozšíří sortiment jízdních dokladů v MobilOK o základní nebo jednodenní jízdenky, je Dopravní podnik města Olomouce připraven takové jízdenky akceptovat,“ uvedla mluvčí dopravce Krčová.

Příměstské vlaky stojí mimo SMS systém i jinde

Cestující by se tak v budoucnu mohli dočkat podobných možností, jaké zavedl třeba Dopravní podnik města Brna (DPMB). Od jara 2017 v Brně uznávají SMS jízdenky kromě tramvají, trolejbusů a městských autobusů také v autobusech jiných společností. Změna přišla po žádostech představitelů okrajové části Chrlice a kontrolu jízdenek to nekomplikuje.

„Na těchto linkách jezdí i revizoři DPMB vybavení příslušnou kontrolní aplikací. V případě nástupu u řidiče je kontrola vizuální,“ řekla mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Ani v Brně ale nelze s jízdenkou koupenou přes SMS nebo Sejf nastoupit do vlaku.

„S rozšířením do vlaků se nikdy neuvažovalo ani neuvažuje. V současné době je to navíc už zbytečné, protože s rozvojem prodeje elektronických jednorázových jízdenek bankovní kartou počet prodaných jízdenek prostřednictvím mobilu masivně klesá,“ vysvětlila Tomaštíková.

Přejdou na elektronické jízdné

Stejným směrem jde i Olomoucký kraj. Proto ani není v plánu, že by se v zóně 71 objevily na vlakových zastávkách označovací strojky na jízdenky. Cestující si totiž musejí před nástupem do vlaku papírovou jízdenku nechat „orazit“ – to však mohou udělat jen v autobuse nebo tramvaji.

„Dříve se o tom uvažovalo, nicméně instalování a pořízení označovačů je velmi nákladné a efekt z takovéhoto umístění neodpovídá vynaloženým prostředkům. Navíc se stále počítá s přechodem na elektronické jízdné, takže by se zde dalo bavit o neúčelné investici,“ objasnila Suchánková.

Že by to například v Olomouci znamenalo zrušení papírových jízdenek, k čemuž se loni v dubnu jako první v České republice rozhodla Ostrava, zatím ve výhledu není.

„K nějakému přesnému datu to nezvažujeme, ale máme v úmyslu postupně rozvíjet funkcionality mobilní aplikace DPMO,“ uvedla za olomoucký dopravní podnik Krčová.