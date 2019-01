O černém lihu musel vědět, řekl svědek u soudu se správci skladů mafie

Případ správců nemovitostí lihové mafie okolo Radka Březiny se k olomouckému soudu vrátil poté, co vrchní soud loni vyhověl odvolání Pantlíka a Kováříka s odůvodněním, že vina nebyla bez pochybnosti prokázána. Krajský soud tak musel znovu přistoupit k výpovědím obžalovaných i dalších svědků.

Zatímco Pantlík se další obhajoby vzdal s odůvodněním, že vše již dříve řekl, někdejší správce skladů v Ostravě Kovařík předal soudu plány skladu a několik nájemních smluv.

„Je to hlavně kvůli zítřejší výpovědi svědků,“ uvedl Kovařík před soudem. Na pátek je předvoláno pět mužů, kteří měli v ostravském skladu pracovat.

Kovařík původně dostal trest devět let a dva měsíce vězení, protože podle žaloby byl součástí organizované skupiny a věděl o nezákonných obchodech s lihem.

To dnes u soudu uvedl i dříve odsouzený Březinův spolupracovník Lubomír Kaláč.

„Pan Kovařík musel vědět, co je to za líh, od koho je a kam patří. Určitě pracoval na příkaz bratrů Březinových,“ uvedl.

Podle Kovaříkova obhájce však Kaláčovo svědectví stojí na subjektivních pocitech a není z něj patrné, že by se jeho klient přímo a vědomě účastnil nelegální činnosti. Právě to byl také jeden z argumentů vrchního soudu pro vrácení případu zpátky krajskému soudu. Kaláč ovšem také uvedl, že podle něj nebyl dovoz lihu do ostravského skladu hlášen celní správě.

Černý líh mafie v Olomouci nakonec vypustila do kanalizace

Druhý z obalovaných, Tomáš Pantlík, byl správcem skladu s lihem v prostorách bývalé sladovny v Olomouci - Holici.

„V úmyslu získat finanční prospěch zatajením a neodvedením daně z lihu nechal navézt, ukrýt a ukrýval v zadní části prostoru bývalé mlatevny 163 kusů plastových nádrží, obsahujících celkem 114 126 litrů lihu neznámého původu, který nebyl zdaněn spotřební daní,“ popsal již dříve ve své obžalobě státní zástupce Michal Galát.

Škodu, která státu na daních vznikla jen kvůli lihu z olomouckého tajného skladu, tak Galát vyčíslil na více než 32 milionů korun. A podle výsledků policejního vyšetřování se na ní podílel i Pantlík.

Když se v roce 2012 měla o skladu dozvědět policie, bratři Březinovi se s Pantlíkem pokusili lihu zbavit. Desítky tisíc litrů lihu se ovšem zlikvidovat nedařilo.

„Když bratr zjistil, že se to nestihne, řekl, aby to vypustili,“ vypověděl dříve Tomáš Březina.

To se také stalo, líh ovšem unikal do kanalizace a druhý den tak museli zasahovat hasiči. Ještě při vyšetřování proto státní zástupce s policisty uvažoval i o tom, že Březinově mafii dají za vinu i obecné ohrožení. Vytékající téměř stoprocentní líh je totiž hořlavý.

„Tyto nádrže jsem poprvé viděl při policejní prohlídce. Nemám s nelegálním lihem nic společného,“ hájil se v minulosti u soudu Pantlík.

Březinové odmítli přijít, aby na sebe neprozradili něco dalšího

Kromě podílu na pokusu o likvidaci skladu se ale Pantlík dle žalobce provinil i tím, že se ho snažil zatajit před policisty. Měl k němu podepsat falešnou nájemní smlouvu s neexistujícím podnikatelem. Policie ho tak při vyšetřování hledala a ztrácela přitom čas. Mezitím se Pantlík pokusil nelegální líh zničit.

„Byl přijat na legální práci,“ uvedl dříve Radek Březina.

Soudce olomouckého krajského soudu Eduard Ondrášek předvolal na čtvrteční jednání i bratry Radka a Tomáše Březinovy. Oba dva ale oznámili, že chtějí využít práva nevypovídat, protože by se mohli vyjadřovat i ke své dřívější trestné činnosti, což by je vystavilo riziku dalšího trestního stíhání. Ondrášek jejich návrh označil za hraniční, ale nakonec jim vyhověl.

Šest mužů už bylo za obchody s nelegálním lihem pravomocně odsouzeno. Nejvyšší trest 13 let dostal šéf mafie Radek Březina. Jeho bratrovi Tomášovi, který s policií spolupracoval, nakonec Nejvyšší soud snížil původně šestiletý trest na 3,5 roku. Tomáš Březina je také jako jediný již na svobodě, před časem byl podmínečně propuštěn. Vrchní soud rozhodl také o propadnutí veškerého majetku Březinových.

Na rozsáhlé obchody s nezdaněným lihem, za kterými stál Radek Březina, upozornila na podzim 2012 série úmrtí v Česku po vypití nelegálně vyrobených lihovin. Líh mafie získávala z Březinovy firmy Morávia-Chem, oficiálně výrobce kapaliny do ostřikovačů. Nedávno tak policie navrhla obžalovat muže, který jako jednatel firmy údajně kryl daňové podvody Březinovy skupiny za čtvrt miliardy korun fiktivními nákupy autokosmetiky.