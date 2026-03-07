Majiteli vily hrůzy hrozí vyšší daň. Olomouc ho tím chce dotlačit k nápravě

Ondřej Zuntych
  6:15aktualizováno  7:00
Mohla by být ozdobou okolí, ale s vilou v Blanické ulici v Olomouci je to přesně naopak. Z třípatrového domu je squat s dvorkem zaneřáděným odpadky, rozbitými okny a zvlhlou fasádou. Kolem je přitom běžná obytná zástavba, naproti mateřská škola a přes cestu park. Město teď zkusí zvednout majiteli daň z nemovitosti na maximum. Počítá i s tím, že se vlastník může obrátit na soud.
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...
9 fotografií

Vila je opuštěná několik let, postupem času v ní začali přebývat lidé bez domova a narkomani. Dopady na okolí jsou značné. „Požáry, nesnesitelný zápach linoucí se z vily a trvalá existence problematických osob vede k pocitu nebezpečí nejen majitelů okolních domů, ale všech kolemjdoucích,“ shrnuje za sousedy předseda komise městské části Nové Hodolany Svatopluk Binder (ANO). Sám bydlí v blízkém okolí.

Lidé ve vile poblíž rušné Masarykovy třídy spojující nádraží s centrem nahromadili nebezpečný odpad, zejména použité jehly, ruší okolí a problém je i s hygienickými a zdravotními riziky. „V letech 2023 a 2025 zde byla dvě sociální šetření, přičemž druhé z nich konstatovalo výrazné zhoršení situace a rizikový charakter nemovitosti. Použité injekční stříkačky byly odhazovány i do areálu Mateřské školky Blanická, což bezprostředně ohrožuje bezpečnost dětí,“ stojí v podkladech pro zastupitele, kteří se budou případem zabývat na svém zasedání v pondělí.

Noční rušení i znečišťování

Loni na místo museli dvakrát vyjet hasiči kvůli požáru. Terénní pracovníci odboru sociálních věcí i policie potvrdili také výskyt škůdců, kolemjdoucí mohli u vily na chodníku narazit na pobíhající potkany. Vlastník proto dostal předloni uloženo provést deratizaci, kterou sice na své náklady provedl, ale problém zůstal.

„Závažnost situace dokládá vysoký počet oznámení v lokalitě. V roce 2024 bylo evidováno 119 událostí, v roce 2025 dalších 85. Jednalo se zejména o nepovolené vnikání, rušení nočního klidu, nálezy injekčních stříkaček a znečišťování veřejného prostranství,“ popisuje dokument z radnice.

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem pobytu bezdomovců a lidí závislých na drogách. Město chce majitele přimět k nápravě zvýšením daně z nemovitosti. (3. března 2026)
9 fotografií

Vedení města se tedy rozhodlo, že zkusí na zastupitelstvu vydat opatření obecné povahy, kterým stanoví místní koeficient pro vymezené nemovité věci. Pro obce jde o relativní novinku, takovou možnost mají od začátku loňského roku. Olomouc chce pro vilu v Blanické zavést koeficient 5, což je nejvyšší možná hodnota. Místním koeficientem se násobí základní sazba daně stanovená zákonem, v celém městě je nyní ve výši 2.

„Majitel se na nápravu vykašlal“

„S majitelem jsme začali jednat loni, nemovitost zabezpečil. Upozorňovali jsme ho, že přípravy zastavíme, pokud to dotáhne do konce a budeme přesvědčeni, že své kroky myslí vážně. Vykašlal se na to a z toho důvodu jsme obnovili proces vydávání opatření,“ sděluje ekonomický náměstek olomoucké primátorky Otakar Štěpán Bačák (spOLečně). Dodává, že v katastru nemovitostí je navíc uvedené zahájení exekuce. Majiteli také stavební úřad nařídil provést opravy, což neudělal.

Kolik by musel vlastník nově platit, zatím město neví. Nezná totiž jeho přiznání k dani z nemovitostí. „Když by bylo v základní sazbě, nebude to žádná závratná částka. Byť si na to mnozí lidé stěžují, daň z nemovitosti je v naší republice směšná. Základní by se mohla pohybovat kolem 20 tisíc, ale pokud třeba nemovitost deklaruje jako podnikatelskou, byl by to desetinásobek,“ vyčísluje Bačák.

Příkladů odjinud moc není

Majitele, jenž má v domě hlášené trvalé bydliště, se redakci kontaktovat nepodařilo, nelze ani najít jeho starší vyjádření pro média. Odezvu na snahu o další jednání nemá ani město.

„Za komisi městské části vítáme jakoukoliv iniciativu ze strany města, která pomůže ke zlepšení komunikace s vlastníkem vily. Kéž by nejvyšší možný koeficient pomohl změnit názor pana majitele a on se rozhodl se buď řádně o svou nemovitost starat, nebo ji alespoň nabídnout k prodeji či k pronájmu, pokud ji sám nehodlá obývat. Jeho netečnost nám všem způsobuje nemalé obtíže a bez jeho vlastního přičinění se situace bohužel nezmění,“ podotýká za obyvatele Nových Hodolan Binder.

Samosprávy ke zvýšení koeficientu pro konkrétní nemovitost většinou sáhnou v případě průmyslových nebo obchodních zón, které pro okolí znamenají znečištění ovzduší, hluk nebo dopravní zátěž. Olomoucký případ je specifičtější.

„Jsme sami zvědaví, zda půjde o komplikovaný proces. Sledovali jsme, jak řeší nemovitosti se sociologicko-patologickými jevy jinde a našli jsme příklady ze Znojma a Kroměříže. Možná i my posloužíme někomu jako vzor. Majitel má samozřejmě opravné prostředky a celá věc ještě může teoreticky skončit až u soudu,“ zmiňuje Bačák.

Bezdomovci z kolonie u Hradiska odešli, na místě vznikne park

Zastupitelé budou spolu s Blanickou projednávat i nemovitost v ulici Na Vlčinci, kde také našli provizorní útočiště bezdomovci a drogově závislí. V okolí je střední zemědělská a zahradnická škola a vojenská nemocnice, není tam však tak hustá zástavba a dopad na okolí je menší, ačkoli strážníci i zde loni zaznamenali padesát případů znečištění veřejných prostor nebo zanedbání povinnosti úklidu. Proto je navržený koeficient 3,5.

„Zde v městské části Černovír zaujal majitel vstřícný postoj, snaží se o nápravu, takže zvýšený koeficient spíš dává najevo, ať neustává. Jakmile bude nemovitost zajištěná – vlastník dokonce avizoval stavební činnost – může opět přes zastupitelstvo přijít snížení hodnoty,“ nastiňuje ekonomický náměstek.

Konečné znění vyhlášení opatření obecné povahy by měli zastupitelé schvalovat na dalším zasedání.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami

Auta taxikářů zdobily růžové a reflexně zelené pruhy v barvách reflexních prvků...

Rodina, přátelé a kolegové se odpoledne rozloučili se zavražděnou taxikářkou ze Šumperka. Po obřadu ve smuteční síni městem projela kolona zhruba dvou desítek taxíků. Jejich řidiči tak vzdali...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Majiteli vily hrůzy hrozí vyšší daň. Olomouc ho tím chce dotlačit k nápravě

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...

Mohla by být ozdobou okolí, ale s vilou v Blanické ulici v Olomouci je to přesně naopak. Z třípatrového domu je squat s dvorkem zaneřáděným odpadky, rozbitými okny a zvlhlou fasádou. Kolem je přitom...

7. března 2026  6:15,  aktualizováno  6:55

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  21:17

Smažák předci podávali s cukrem a skořicí. Kuchařství bylo umění, líčí historička

Premium
Historička Petra Kubíčková z Vědecké knihovny v Olomouci napsala publikaci O...

Staleté kuchařky ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci vypadají jinak než ostatní knihy. Jsou ohmatané, špinavé, pokydané a s ručně psanými poznámkami, jestli se jídlo podle receptu vaří dobře, nebo...

6. března 2026

Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí

Na Andrově stadionu vyměňují pažit

Ještě v neděli proti pražským Bohemians se hrálo na rozbitém povrchu. O pár dní později už fotbalová Sigma na Andrově stadionu finišuje s výměnou trávníku. V pátek v poledne měli trávníkáři položený...

6. března 2026  14:46

Polsko, Portugalsko, Nizozemsko... Sigma. Sejk o návratu: Už jsem chtěl někam patřit

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Kvůli fotbalu procestoval už nemalý kus Evropy. Dvě různá angažmá měl v Nizozemsku, sezonu si střihl v Portugalsku, jiný ročník zase strávil v Polsku. Pokaždé ale hostoval z pražské Sparty, kde si...

6. března 2026  14:20

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, další nehoda blokovala D1

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...

Střet dodávky s nákladním automobilem komplikoval v pátek provoz na dálnici D35 na Šumpersku. Nehoda se stala na 243. kilometru ve směru z Olomouce na Mohelnici, komunikace byla v tomto směru...

6. března 2026  9:50,  aktualizováno  14:11

Případ mrtvých vlků zůstal nevyřešen. Ochranáři ale nevylučují otravu

Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha

Policie odložila případ čtyř mrtvých vlků z Rychlebských hor z loňského jara, které zřejmě někdo otrávil. Pachatele se zjistit nepodařilo. Trestní oznámení podali ochranáři kvůli podezření na otravu....

6. března 2026  13:33

Muž nedostal léky na spaní, tak nemocnici začal vyhrožovat bombou

ilustrační snímek

Anonym vyhrožoval šumperské nemocnici, že ji vyhodí do povětří, informovala policie. Vyšetřovatelům se podařilo do pár hodin odhalit třicetiletého muže. Následně ho obvinili z nebezpečného...

6. března 2026  12:51,  aktualizováno  13:07

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka T478.1146 (Retrolok) v čele vlaku společnosti Valenta-Rail ve stanici...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 3.

Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl...

6. března 2026  11:40

Z hanácké osady do Pekingu. Přes mytí nádobí se diplomat stal sběratelem umění

Vojtěch Chytil se dožil pouhých 40 let, ale za svůj krátký život stihl mnohé....

Po řadě dobrodružství a zajetí v Rusku se přes Sibiř dostal až do Číny, odkud odjížděl jako jeden z nejvýznamnějších českých sběratelů a znalců tamního umění. Vojtěch Chytil se do dějin zapsal jako...

6. března 2026  9:35

Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Spisovatel Marek Hnila.

Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...

5. března 2026  15:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.