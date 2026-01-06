Tisíce nových obyvatel a miliony do rozpočtu. Kampaň se Olomouci vyplatila

K trvalému pobytu v Olomouci se loni od srpna do konce prosince přihlásilo díky motivační kampani magistrátu 2700 lidí, meziročně o 2000 více. Za nově zaregistrované obyvatele získá město až 57 milionů korun ročně ze sdílených daní. Čtyřměsíční kampaň cílila na lidi, kteří ve městě dlouhodobě žili, ale neměli v něm trvalý pobyt. K většímu zájmu o přihlášení přispěl jednorázový příspěvek 10 000 korun.

Budova olomoucké radnice na tamním Horním náměstí | foto: MAFRA

O ten mohli zájemci žádat od června do července. Počet nově přihlášených obyvatel Olomouce k trvalému pobytu loni od srpna do konce prosince několikanásobně překonal výsledky ze stejného období roku 2024. Zatímco předloni se přihlásilo 699 lidí, loni jich bylo 2969.

Přihlaste se k trvalému pobytu, zaplatíme vám, láká radnice v Olomouci

„Pro mě je důležitý každý nový Olomoučan. Je třeba myslet i do budoucna. Ti, kdo se přihlásili, pomohou městu třeba s provozem MHD, opravami silnic nebo svozem odpadu, a to nejen letos, ale i v dalších letech,“ uvedla primátorka Olomouce Miroslava Ferancová (ANO).

Před vyhlášením výzvy bylo v Olomouci přihlášeno 102 000 obyvatel, podle ministerstva vnitra ve městě ale reálně žije přibližně 115 000 lidí. Za každého registrovaného obyvatele město dostává z rozpočtového určení daní 21 000 korun ročně.

Olomouc chce tlačit lidi k přihlášení trvalého bydliště, třeba přes parkování

Letos magistrát každému z nově přihlášených obyvatel zaplatí 10 000 korun, do rozpočtu města i tak přibude 11 000 korun za člověka. V dalších letech to pak bude celá částka.

Magistrát kampaní oslovil lidi, kteří v Olomouci žijí, pracují, využívají dotované služby, ale k trvalému pobytu jsou hlášeni jinde. Radní vypočítali, že pokud by se všichni lidé žijící v Olomouci přihlásili k trvalému pobytu, tak by město mohlo na dani získat ročně přes čtvrt miliardy korun.

