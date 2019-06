Náměstkem je v Olomouci nezvolený politik, čtyři úspěšnější se místa vzdali

Pro Bačáka hlasovali všichni přítomní koaliční zastupitelé, opoziční politici se buď zdrželi, nebo byli proti. Dvaapadesátiletý nový náměstek se do rady města dostal poté, co na post náměstka pro kulturu i členství ve spOLečně rezignoval exředitel Moravského divadla Pavel Hekela, který se s hnutím názorově rozešel.

K tomu, aby se Bačák vůbec stal zastupitelem, se museli místa v zastupitelstvu vzdát čtyři úspěšnější kandidáti ze spOLečně. Bačák totiž skončil v komunálních volbách, v nichž získalo hnutí tři mandáty, až na osmém místě, a tudíž jako pátý náhradník.

„Byť ti lidé s tím počítali a určitě by se rádi zhostili pozice zastupitele, vzhledem k pracovní vytíženosti a odbornostem se ze svého rozhodnutí nechtěli ujmout funkce náměstka, která tu zůstala,“ vysvětluje Bačák sérii rezignací stranických kolegů.

Na starost nebude mít kulturu, ale především ekonomiku a rozpočet. „Je to ekonomický analytik, a tak nám přišlo logické, aby hnutí ANO udělalo ústupek. Ekonomický resort byl proto svěřen panu Bačákovi,“ vysvětlil už dříve primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Současně se na magistrátu znovu spojí odbory kultury a cestovního ruchu, který má dnes na starost náměstkyně Markéta Záleská z ODS. Nově pod ni budou spadat obě tyto oblasti. Ekonomiku města doposud řídila náměstkyně z ANO Eva Kolářová, v gesci jí zůstanou už jen sociální služby a věci.

Bačák se chce v rozpočtu zaměřit i na hledání úspor. „A to třeba prostřednictvím nové oblasti zvané Smart City,“ nastínil Bačák.

„Nastupuji do rozjetého vlaku. Nemyslím si, že tam najdu nějaké věci, které by mě překvapily. Třináct let jsem byl ekonomickým náměstkem v dopravním podniku, rozpočet města dobře znám,“ podotýká Bačák, jenž dopravní podnik opustil koncem dubna.