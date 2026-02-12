Nemocnice zřídila kvůli kauze defibrilátorů speciální linku, nařídil to ministr

  12:50
Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) zahájila provoz speciální telefonní linky pro pacienty s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem. Jde o reakci na kauzu údajných neindikovaných implantací defibrilátorů. Tu vyšetřuje policie kvůli podezření, že přístroje dostali i pacienti, kteří je nepotřebovali nebo jimž mohly ublížit.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, MAFRA

„Pro pacienty s implantovaným přístrojem - kardiostimulátorem nebo ICD (kardioverter/defibrilátorem) – je zřízena informační telefonní linka na čísle 703 472 577,“ uvedla nemocnice na svém webu.

Linka je v provozu v pracovní dny od 7 do 15 hodin a obsluhují ji lékaři-kardiologové z Kardiostimulační a ICD ambulance I. interní kliniky - kardiologické.

„Jejím prostřednictvím mohou pacienti získat základní informace ohledně svého přístroje a mohou se jednoduše objednat k časné návštěvě v ambulanci. Z důvodu zachování bezpečnosti osobních údajů pacientů a v souladu s GDPR nemohou být telefonicky poskytovány konkrétní informace o zdravotním stavu,“ popsali zástupci nemocnice.

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

FNOL tak obratem splnila nařízení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který jí zřízení linky uložil v reakci na kauzu údajných neindikovaných implantací defibrilátorů. Podle něj se tak předejde jejich zbytečné nejistotě.

„Současně jsem si vyžádal komplexní zprávu včetně detailní časové osy, přijatých opatření a stavu interní revize. Personální odpovědnost budu řešit ve chvíli, kdy budu mít k dispozici úplné informace,“ dodal Vojtěch.

Podezření na stovky případů

Policie otevřela kauzu implantací defibrilátorů provedených v uplynulých deseti letech ve FNOL teprve nedávno, a jak kriminalisté oznámili, zabývají se podezřením, že u několika stovek pacientů k tomu nebyl medicínský důvod. Přístroje nepotřebovali, dokonce jim mnohdy mohly ublížit.

Policisté proto zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžkého ublížení na zdraví, podvodu a přečinu ublížení na zdraví. Viníkovi za to hrozí trest pěti až dvanácti let vězení.

To ovšem odmítají jak vedení nemocnice, tak Miloš Táborský, bývalý přednosta I. interní kliniky – kardiologické, který po 16 letech ve funkci skončil loni v únoru. „Celá kauza je uměle vyvolaná,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Podle informací iDNES.cz podal podnět k policejnímu prošetření jeden z kardiologů. Dotyčný, který si přál zůstat v anonymitě, nyní redakci potvrdil, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

„Teď je na policii, aby vše prošetřila, já tu od toho nejsem,“ uvedl lékař, který taktéž v nemocnici tento týden končí. „Nemohu nic komentovat, běží mi výpovědní lhůta a jsem vázán mlčenlivostí,“ dodal.

Co je přístroj ICD

  • Implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD) je zdravotnický elektronický přístroj určený k léčbě život ohrožujících srdečních arytmií, zejména komorové tachykardie a fibrilace komor. Jedna z variant ICD terapie je určená i k léčbě pokročilého srdečního selhání pomocí resynchronizace činnosti pravé a levé komory srdeční.
  • Přístroj má rozměr krabičky od sirek. Lékaři ho implantují lidem pod kůži u klíční kosti a propojí jej elektrodami se srdcem.
  • Úkolem vnitřního defibrilátoru je hlídat rizikové poruchy srdečního rytmu, zabránit náhlé srdeční smrti a v případě resynchronizace činnosti komor zlepšit i kompenzaci pacientů s pokročilým srdečním selháním. Při nebezpečné arytmii vyšle přístroj elektrický výboj, který obnoví normální činnost srdce.
Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

10. února 2026  9:55,  aktualizováno  14:08

