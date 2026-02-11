Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Lenka Muzikantová
  16:20
Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným implantacím defibrilátorů. Nemocnice to odmítá. Bývalý primář kardiologické kliniky Martin Hutyra ovšem pro iDNES.cz uvedl, že na možná závažná pochybení upozorňoval už před rokem.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Opakovaně jsem vedení FNOL a kardiologické interní kliniky osobně a e-mailem informoval o podezření na závažná pochybení související se studií PROFID-EHRA a rutinními implantacemi ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor, pozn. red.),“ uvedl Hutyra s tím, že upozornění vedení nemocnice odeslal již loni 9. února.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky. Na snímku vlevo...

Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

11. února 2026  16:20

Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu

Podnikatel Petr Látal stanul před Vrchním soudem v Olomouci kvůli obžalobě z...

Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil...

11. února 2026  16:13

Turismu se v kraji dařilo, lázně ale dál stojí výhradně na tuzemské klientele

ilustrační snímek

Skvělý rok zažila loni většina podnikatelů z oblasti cestovního ruchu , v Olomouckém kraji se totiž ubytovalo téměř o desetinu více hostů. Zajímavou statistiku pak ukazuje návštěvnost klasických...

11. února 2026  12:01

Zahlcení reklamou působí stres, města ji nechtějí. Vyhlásila boj vizuálnímu smogu

Vizuální smog hyzdí Olomouc. Město chce v odstraňování reklam pokračovat.

Ten rozdíl je patrný hned. Dvanáct billboardů, které roky stály na pozemku Základní školy Mozartova, je pryč. Změna je výsledkem postupného snažení olomoucké radnice zbavovat město vizuálního smogu,...

11. února 2026  5:58

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

10. února 2026

Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno

Chcete-li mít spokojené hejno slepic, které spolehlivě a hodně snášejí, kohout...

V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla...

10. února 2026  16:58

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

10. února 2026  9:55,  aktualizováno  14:08

Senior nedal přednost kamionu, na místě zemřel. Nedaleko pak bourala další auta

Sedmdesátiletý řidič na Šumpersku nedal přednost kamionu. Na místě zemřel. (10....

Jeden člověk zemřel v úterý ráno při nehodě na Šumpersku, kde se krátce před šestou hodinou střetl kamion s osobním autem. Další nehoda se v pak stala o pár kilometrů dál, na D35 u Unčovic na...

10. února 2026  11:50

Rekordní počty zvířat, ale peněz ubývá. Záchranné stanice samy volají o pomoc

Na dvoře záchranné stanice v Pateříně u Ondřeje a Jany Csikových hosty přivítá...

Srny otrávené řepkou, stáje plné nemocných ježků, zesláblí netopýři, kteří popadali na zem a lidé je posbírali z chodníků, nebo třeba osiřelé veverky. Plné ruce práce měly v uplynulém roce záchranné...

10. února 2026  4:52

Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.

9. února 2026  17:47

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Odstoupení mi ušetřilo měsíční pauzu, líčí Menšík. Ve svalu měl trhlinu, cíle už neříká

Jakub Menšík se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open.

Obě tváře tenisu si hned na začátku sezony hodně zblízka prohlédl. Jakub Menšík v polovině ledna vyhrál v Aucklandu svůj druhý turnaj na okruhu ATP, pak ale musel kvůli zranění odstoupit z dobře...

9. února 2026  16:27

Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád

Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat předal společně se zástupci armády a...

Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u francouzského přístavu Dunkerk. Devětadevadesátiletého Josefa Turka nyní Francie vyznamenala Řádem...

9. února 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.