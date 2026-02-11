„Opakovaně jsem vedení FNOL a kardiologické interní kliniky osobně a e-mailem informoval o podezření na závažná pochybení související se studií PROFID-EHRA a rutinními implantacemi ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor, pozn. red.),“ uvedl Hutyra s tím, že upozornění vedení nemocnice odeslal již loni 9. února.
K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou
Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...
Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet
Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...
Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice
Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...
Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci
Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....
Litovelský pivovar ukázal nový vizuál a má lákadlo pro mladé
Pivovar Litovel zahajuje nový rok zásadní proměnou. Zákazníky bude oslovovat novým logem a designem obalů, zároveň hodlá rozšířením nabídky více zacílit na mladou generaci, která pije alkohol méně....
Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká
Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...
Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu
Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil...
Turismu se v kraji dařilo, lázně ale dál stojí výhradně na tuzemské klientele
Skvělý rok zažila loni většina podnikatelů z oblasti cestovního ruchu , v Olomouckém kraji se totiž ubytovalo téměř o desetinu více hostů. Zajímavou statistiku pak ukazuje návštěvnost klasických...
Zahlcení reklamou působí stres, města ji nechtějí. Vyhlásila boj vizuálnímu smogu
Ten rozdíl je patrný hned. Dvanáct billboardů, které roky stály na pozemku Základní školy Mozartova, je pryč. Změna je výsledkem postupného snažení olomoucké radnice zbavovat město vizuálního smogu,...
Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař
Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...
Polská hrozba? Farmy čelí nemoci drůbeže. Když se potvrdí nákaza, utratí celé hejno
V Olomouckém kraji se objevila nová ohniska nebezpečných onemocnění domácího ptactva. Chovatele zatím nepostihly masivní úhyny, přesto mezi nimi rostou obavy. Podle veterinářů se část nákaz mohla...
Senior nedal přednost kamionu, na místě zemřel. Nedaleko pak bourala další auta
Jeden člověk zemřel v úterý ráno při nehodě na Šumpersku, kde se krátce před šestou hodinou střetl kamion s osobním autem. Další nehoda se v pak stala o pár kilometrů dál, na D35 u Unčovic na...
Rekordní počty zvířat, ale peněz ubývá. Záchranné stanice samy volají o pomoc
Srny otrávené řepkou, stáje plné nemocných ježků, zesláblí netopýři, kteří popadali na zem a lidé je posbírali z chodníků, nebo třeba osiřelé veverky. Plné ruce práce měly v uplynulém roce záchranné...
Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu
Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
Odstoupení mi ušetřilo měsíční pauzu, líčí Menšík. Ve svalu měl trhlinu, cíle už neříká
Obě tváře tenisu si hned na začátku sezony hodně zblízka prohlédl. Jakub Menšík v polovině ledna vyhrál v Aucklandu svůj druhý turnaj na okruhu ATP, pak ale musel kvůli zranění odstoupit z dobře...
Zažil obě strany fronty, 99letý český veterán z Dunkerku dostal rytířský řád
Za druhé světové války oblékal uniformu německé i československé armády, jako tankista zažil boje u francouzského přístavu Dunkerk. Devětadevadesátiletého Josefa Turka nyní Francie vyznamenala Řádem...