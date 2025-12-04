Další nehoda na přechodu. Devadesátiletý řidič srazil u školky muže s dcerkou

  11:21
Ke dvojici zraněných chodců musela ve středu vyjíždět záchranná služba v Olomouci poté, co je na přechodu srazilo auto. V regionu jde během pár dní o druhou nehodu, při níž byli na přechodu zraněni hned dva lidé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Devadesátiletý řidič narazil do dvojice přecházející ve Schweitzerově ulici před šestnáctou hodinou.

„Podle zjištěných informací přecházel sedmatřicetiletý muž se svou nezletilou dcerou silnici přes vyznačený přechod pro chodce směrem od mateřské školy a šofér jedoucí od ulice Velkomoravská k Polské jim nedal přednost. Následně došlo ke střetu,“ popsala olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Muž i dívka utrpěli zranění. „Na místě zasahovala posádka s lékařem a záchranářská posádka. Dívka měla oděrky na hlavě, otec zlomeninu ruky a rovněž pohmoždění hlavy a hrudníku. Oba byli převezeni na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice,“ shrnula mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Okolnostmi nehody se policisté nadále zabývají, řidič ani dospělý chodec nebyli pod vlivem alkoholu. „Hmotná škoda na voze nevznikla,“ doplnila Skoupilová.

V Olomouckém kraji jde za poslední týden o druhou nehodu, kdy auto na přechodu srazilo hned dva chodce najednou. V pátek před devátou večer přehlédl v Hranicích řidič přecházející dvojici seniorů na křižovatce ulic nám. 8. května, Zborovská a třída 1. máje. Podle policie si jich zřejmě nevšiml proto, že jel se zamlženým předním sklem.

„Muž a žena byli po nárazu odhozeni přibližně dva metry před auto na silnici, kde zůstali oba zranění ležet. Z místa byli poté převezeni záchrannou službou do nemocnice. Dechová zkouška měla u řidiče negativní výsledek, hmotná škoda na voze byla předběžně stanovena na pět tisíc korun,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Michaela Ochotská

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

Olomouc - Celje 2:1, dvěma góly se blýskl Ghali. Hosté trefili dvakrát tyč

V akrobatické pozici je olomoucký Ahmad Ghali, přihlížejí brankář Darko Hrka z...

Olomoučtí fotbalisté v Konferenční lize podruhé za sebou naplno bodovali a zvýšili své šance na play off. V atraktivním utkání 4. kola ligové fáze porazili slovinské Celje 2:1. Oba góly vstřelil...

Majitelka nechala psa bez péče, zavřený v bytě uhynul. Hrozí jí šest let

ilustrační snímek

Šokující pohled se naskytl policistům, kteří po oznámení sousedů o nesnesitelném zápachu vnikli do bytu v Hranicích na Přerovsku. Uvnitř našli rozkládající se tělo psa. Kříženec labradora a...

