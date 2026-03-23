Řidička se dvěma promile najela na tramvajový pás, poničené auto shořelo

Hodně draho přišlo řízení v opilosti mladou ženu, která v Olomouci kvůli svému stavu nezvládla jízdu. Vyjela ze silnice na tramvajový pás, a to v místě křížení s železniční tratí, a poškození vozu zřejmě způsobilo požár, který téměř celé auto zničil. Navíc jí ještě hrozí trest.
Opilá řidička vjela do tramvajových a železničních kolejí a způsobené poškození vozu zřejmě vedlo k požáru. Plameny zničily téměř celé auto. (23. března 2026) | foto: Policie ČR

Dvaadvacetiletá řidička havarovala s vozem BMW na Švýcarském nábřeží krátce před pondělní druhou hodinou v noci.

„Podle zjištěných informací při jízdě směrem k Velkomoravské ulici vlivem alkoholu nezvládla řízení a vyjela vlevo do prostoru železničních a tramvajových kolejí. Auto krátce po nehodě začalo hořet,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Ivana Skoupilová s tím, že způsobená hmotná škoda je předběžně vyčíslena na 150 tisíc korun.

Plameny likvidovali hasiči z Olomouce a Přerova. „Zasahovala jednotka z olomoucké stanice a také drážní hasiči,“ nastínil mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal.

Mladá žena vyvázla bez zranění, při dechových zkouškách jí přístroj naměřil 2,14 a 1,94 promile alkoholu. Policisté jí proto na místě zadrželi řidičský průkaz. Nyní je podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který jí hrozí zákaz řízení, pokuta a v krajním případě také až tříleté vězení.

