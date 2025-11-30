Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Autor: ,
  22:07
Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Podle mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Mikiskové byla zranění lehčí. Silničáři předtím varovali před namrzáním vozovek v Olomouckém kraji.
Fotogalerie2

Mikrobus v Olomouckém kraji se v důsledku nepříznivého počasí převrátil na bok. Nehoda si vyžádala šest zraněných. (30. listopadu 2025) | foto: Hasiči Olomoucký kraj/ X

Záchranáři ošetřili šest lidí, uvedla Mikisková. Zranění měli pohmožděniny hrudníku nebo hlavy, čtyři z nich záchranáři odvezli do olomoucké fakultní nemocnice, dva do nemocnice v Přerově na chirurgii k dalšímu vyšetření, dodala.

Nehoda se stala na silnici první třídy číslo 55, která spojuje Olomouc s Přerovem. „Na místo byl povolán náš autobus, ve kterém byl zajištěn tepelný komfort při čekání na náhradní autobus,“ uvedli hasiči na sociální síti X.

Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel

Před možným namrzáním vozovek v neděli večer varovali správci silnic v Olomouckém i Zlínském kraji. Důvodem je mrholení a pokles teplot pod bod mrazu.

Obezřetní by v Olomouckém kraji měli být řidiči hlavně na silnicích druhých a třetích tříd na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku, vyplývá z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic. Zvýšenou opatrnost silničáři doporučili také kvůli souvislé mlze.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Mikrobus v Olomouckém kraji se v důsledku nepříznivého počasí převrátil na bok....

Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Podle mluvčí...

30. listopadu 2025  22:07

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Liberec - Olomouc 1:0, hosty dlouho držel brankář Koutný, překonal ho až Icha

Hráči Slovanu Liberec se radují po gólu Marka Icha v 83. minutě utkání proti...

Hosté neprohráli od začátku října, domácí zase třikrát v řadě nedostali gól. Jejich vzájemný souboj statistiky na straně Olomouce pozměnil. Liberečtí fotbalisté přehráli v 17. kole Chance Ligy...

30. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  17:53

V Přerově trestali jízdu na kole bez helmy, viníci přišli o účet na sdílená kola

Služba sdílených kol se stala v Přerově velmi populární.

Několik desítek mladistvých přišlo v uplynulých dnech o svůj uživatelský účet umožňující využívat tamní populární službu sdílených kol. Jezdili na nich totiž bez povinné ochranné helmy či jinak...

30. listopadu 2025  7:57

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

V Olomouci restaurují cenné odlitky barokních soch ze sloupu zapsaného v UNESCO

V prostorách olomouckého Slovanského gymnázia nyní restaurátorky opravují...

Sádrové odlitky soch z olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice zapsaného na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO opravují nyní restaurátorky tamního Vlastivědného muzea v prostorách...

29. listopadu 2025  7:56

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Na 45 ran deset nožů. V obviněném z mírovské vraždy poznali dávného vraha

Premium
Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Před jedenácti lety brutálním způsobem zavraždil svou kamarádku, za což měl zůstat za mřížemi až téměř do konce roku 2030. Nakonec byl před třemi týdny předčasně podmínečně propuštěn a nyní ho...

28. listopadu 2025  19:16

Kam s Péťou? Otec autisty z dokumentu je v nemocnici, synovi se v ústavu krátí čas

Premium
Z filmu Co s Péťou?

Leží v šumperské nemocnici kvůli celkové sepsi organismu, za sebou má již dvě operace. Jeho syn Péťa, trpící vážnou poruchou autistického spektra, na něj mezitím čeká v odlehčovacím centru v...

28. listopadu 2025  16:28

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Za vraždu v Mírově padlo obvinění, policie řeší další násilnou smrt v Přerově

ilustrační snímek

Dvanáctý letošní případ vraždy nebo pokusu o ni vyšetřují nyní kriminalisté z Olomouckého kraje. Obětí je třiapadesátiletý muž, jehož tělo bylo nalezeno v Přerově. Podezřelého už policisté zadrželi....

28. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  10:03

Města opouští ohňostroje a omezují je i lidem, někde jen na šest hodin v roce

Pracovník firmy, která se specializuje na prodej zábavní pyrotechniky a...

Dříve obvyklý obecní ohňostroj začíná z vánočních programů měst ustupovat. Radnice tím šetří peníze a životní prostředí. Zároveň města zpřísňují vyhlášky k používání zábavní pyrotechniky. Přesto jsou...

28. listopadu 2025  4:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.