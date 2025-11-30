Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Záchranáři ošetřili šest lidí, uvedla Mikisková. Zranění měli pohmožděniny hrudníku nebo hlavy, čtyři z nich záchranáři odvezli do olomoucké fakultní nemocnice, dva do nemocnice v Přerově na chirurgii k dalšímu vyšetření, dodala.
Nehoda se stala na silnici první třídy číslo 55, která spojuje Olomouc s Přerovem. „Na místo byl povolán náš autobus, ve kterém byl zajištěn tepelný komfort při čekání na náhradní autobus,“ uvedli hasiči na sociální síti X.
|
Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel
Před možným namrzáním vozovek v neděli večer varovali správci silnic v Olomouckém i Zlínském kraji. Důvodem je mrholení a pokles teplot pod bod mrazu.
Obezřetní by v Olomouckém kraji měli být řidiči hlavně na silnicích druhých a třetích tříd na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku, vyplývá z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic. Zvýšenou opatrnost silničáři doporučili také kvůli souvislé mlze.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz