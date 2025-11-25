Řidič autobusu linky číslo 16 musel prudce zabrzdit v sobotu po 18. hodině na olomoucké třídě Svobody v zastávce Tržnice.
„Dosud neznámý chodec přebíhal před autobusem v okamžiku, kdy už vyjížděl ze zastávky směrem ke třídě 17. listopadu. Při prudkém brzdění nutném k zabránění střetu upadla čtyřiapadesátiletá cestující na podlahu autobusu a utrpěla zranění, s nímž byla převezena do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
„Pacientka utrpěla pohmoždění zad, při vědomí byla převezena na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice k dovyšetření, “ doplnila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Policie vyzvala přebíhajícího chodce, aby se přihlásil, rovněž hledá svědky události. Obrátit se mohou na linku 158 nebo přímo na policisty olomouckého dopravního inspektorátu na třídě Kosmonautů na telefonním čísle 974 766 251.