Cestující se zranila kvůli chodci, který vběhl před autobus. Hledá ho policie

Autor:
  15:08
Zranění cestující v autobusu městské hromadné dopravy vyšetřují od uplynulého víkendu policisté z Olomouce. Žena ve voze upadla poté, co musel řidič autobusu prudce brzdit kvůli přebíhajícímu chodci. Policisté nyní hledají nejen tohoto člověka, ale shánějí i další svědky události.

Autobus olomoucké MHD musel kvůli přebíhajícímu chodci prudce zastavit, jedna z cestujících při tom spadla a zranila se. | foto: Policie ČR

Řidič autobusu linky číslo 16 musel prudce zabrzdit v sobotu po 18. hodině na olomoucké třídě Svobody v zastávce Tržnice.

„Dosud neznámý chodec přebíhal před autobusem v okamžiku, kdy už vyjížděl ze zastávky směrem ke třídě 17. listopadu. Při prudkém brzdění nutném k zabránění střetu upadla čtyřiapadesátiletá cestující na podlahu autobusu a utrpěla zranění, s nímž byla převezena do nemocnice,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

„Pacientka utrpěla pohmoždění zad, při vědomí byla převezena na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice k dovyšetření, “ doplnila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Policie vyzvala přebíhajícího chodce, aby se přihlásil, rovněž hledá svědky události. Obrátit se mohou na linku 158 nebo přímo na policisty olomouckého dopravního inspektorátu na třídě Kosmonautů na telefonním čísle 974 766 251.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

Cestující se zranila kvůli chodci, který vběhl před autobus. Hledá ho policie

Autobus olomoucké MHD musel kvůli přebíhajícímu chodci prudce zastavit, jedna z...

Zranění cestující v autobusu městské hromadné dopravy vyšetřují od uplynulého víkendu policisté z Olomouce. Žena ve voze upadla poté, co musel řidič autobusu prudce brzdit kvůli přebíhajícímu chodci....

25. listopadu 2025  15:08

Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel

Devadesátiletý řidič dostal v obci Stavenice na Šumpersku smyk a poté narazil s...

Pondělní sníh na silnicích přinesl v Olomouckém kraji na tři desítky dopravních nehod. Většina měla spíše lehčí charakter, jedna ovšem skončila tragicky. Po nárazu do zdi domu zemřel na Šumpersku...

25. listopadu 2025  10:15

Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Sociální pohřeb.

Stále více zemřelých lidí, kteří nemají nikoho, kdo by jim vypravil poslední rozloučení, musejí řešit obce a města v Olomouckém kraji. Právě radnice zmíněný úkol – takzvaný sociální pohřeb –...

25. listopadu 2025  4:52

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Mikulášská jízda s parní lokomotivou 464.202 Rosnička na trati Choceň – Vysoké...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 11. 22:53

Nové studenty bude na výstavě lákat i mlékárenská či vojenská střední škola

Na výstavě škol Scholaris jsou k vidění mimo jiné praktické ukázky výuky...

Jedinečnou příležitost získat informace o studiu nabídne nejen žákům prezentační výstava středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris Olomouc 2025, která se koná tento týden ve...

24. listopadu 2025  16:14

Šel by tam jen blázen, vylekala Olomoučany porucha ruského kola. Jiné záchrana nadchla

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

Hláškou o další vadné elektronce z firmy Katoda Olomouc z kultovní komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! glosují nyní někteří lidé zveřejněnou příčinu sobotní poruchy ruského kola stojícího v centru...

24. listopadu 2025  14:14

Po padesátce mi došla šťáva, hájí se žalobce souzený za používání anabolik

Před olomouckým okresním soudem stanul jako obžalovaný přerovský státní...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:36,  aktualizováno  13:16

Na jeden gól se těžko vyhrává. Nesmíme se položit, ví v Olomouci

Olomoucký kouč Róbert Petrovický.

Počáteční nadšení je fuč, třetí místo v extraligové tabulce minulostí. Hokejisté Olomouce se po reprezentační pauze dál potýkají se špatnou formou, včera prohráli už čtvrtý zápas v řadě a tabulkou se...

24. listopadu 2025  9:51

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku

Luděk Jurečka z Opavy nastupuje do zápasu.

Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...

23. listopadu 2025  20:54,  aktualizováno  23:21

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Nebe versus peklo ve dřevě. Řezbářské muzeum pod Sovincem nově ovládají čerti

Pradědovo muzeum řezbáře Jiřího Halouzky se kromě rekordního betlému i sochy...

Výjevy z pohádek, kořeny, čerti i vizuální a světelné efekty. Řezbář Jiří Halouzka ve své Pradědově galerii v Jiříkově buduje pekelnou podívanou. Pod jedenáctimetrovým vládcem jesenických hor...

23. listopadu 2025  7:34

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

22. listopadu 2025  19:51,  aktualizováno  22:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.