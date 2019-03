Spor o Středoevropské fórum sílí, ministr zamítl námitky ředitele k auditu

„Podnětem ke kontrole byly opakující se různorodé informace o problematice SEFO ve sdělovacích prostředcích,“ uvedla mluvčí resortu Martha Häckl.

Výsledky auditu dorazily do Olomouce začátkem února a Soukup měl dva týdny na sepsání reakce. Podle informací MF DNES mu ministerstvo vytklo přibližně dvacet různých nedostatků.

Samotný audit je neveřejný. Soukup lhůtu na sepsání námitek využil beze zbytku, podle zdroje redakce odpověď pečlivě sestavoval s advokáty. Jenže začátkem března ministerstvo na Soukupovy argumenty zareagovalo a kompletně je smetlo ze stolu.

„Naše námitky nebyly akceptovány,“ potvrdil Soukup. „My se na to díváme tak, že námitky, které jsme obdrželi, jsme z našeho pohledu vysvětlili dostatečně. Ale jak je patrné, ministerstvu kultury to nestačilo, tak je zamítli,“ říká.

Situace se navíc dál vyhrocuje. „Máme přijmout nějaká opatření, ale upřímně nevím jaká,“ poznamenává ředitel.

V kuloárech se spekuluje o snaze dosadit nového ředitele

O „opatřeních“ hovoří i mluvčí ministerstva. „Nyní běží lhůta, v níž je Muzeum umění Olomouc podle zákona o finanční kontrole povinno přijmout a doručit na ministerstvo kultury opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Lhůta je jeden měsíc od data vyřízení námitek,“ shrnula Häckl.

Jaké budou další kroky Staňkova úřadu není zřejmé, dokud zcela neskončí audit. V kuloárech se nicméně již od nařízení kontroly spekuluje o tom, že Soukupova pozice je ohrožená. Sám Soukup nechce předjímat.

„Ministr, když tady byl posledně, řekl, že by si uměl představit, že by tady proběhl velký audit. Nevím, jaké bude přesně to zadání a co se tím sleduje,“ reagoval nicméně.

V kuloárech se ovšem už týdny spekuluje, že se vše - nikoliv jen audit - točí kolem muzejní přístavby SEFO, na kterou kontrola mířila. Po dlouholetém vyjednávání se projekt dostal do fáze, kdy jej vláda zařadila do svého programového prohlášení a muzeum by od státu mohlo na výstavbu dostat přes půl miliardy korun. A ředitel, ať už to bude kdokoliv, s ní bude nakládat.

O tom, že někdejší primátor má o SEFO značný zájem svědčí i to, že už v loni v listopadu se stal koordinátorem příprav výstavby SEFO Staňkův spolustraník a bývalý náměstek z radnice Filip Žáček. Staněk zároveň oznámil, že na budoucí podobu přístavby bude požadovat novou architektonickou soutěž.

Do debaty o SEFO pozvali zástupce muzea až napodruhé

Právě debata o architektonické soutěži opakovaně rozvířila novou vlnu emocí. Krátce poté, co Staněk svůj plán oznámil, se několik předních českých architektů postavilo proti a v petici vyjádřili podporu současnému návrhu architekta Jana Šépky.

Další spekulace o záměrech ministerstva vyvolal poslední krok Staňkova úřadu, který dnes pořádá diskuzi na téma „Středoevropské fórum Olomouc & Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města.“

Vedení muzea však původně na akci resort nepozval stejně jako Českou komoru architektů. Ta se podle její mluvčí o akci dozvěděla náhodou a musela si účast dohodnout sama. Je přitom ze zákona garantem architektonických soutěží.

Mluvčí ministerstva to označila za nedopatření. Zároveň uvedla, že mezi prvními pozvanými byl architekt Šépka

„Seznam diskutujících se pořád měnil podle toho, jak se měnily informace o tom, kdo bude v republice. Byl to historik Švácha, který reagoval na naši pozvánku a ptal se, zda budou přítomni i zástupci Muzea umění. Přiznávám, že jsme uznali, že to je dobrá poznámka, že bychom tyto pány měli pozvat taky. Nebyly za tím žádné zlé úmysly,“ uvedla Häckl.