Nechápu proč, ale ministr chce Muzeum umění zlikvidovat, říká odvolaný šéf

Dehonestace muzea přesáhla všechny meze, říká v rozhovoru pro MF DNES.

S tím, že vás ministr Staněk odvolá, jste podle svých slov počítal už 21. března, kdy jste jej spolu s desítkami zaměstnanců Muzea umění otevřeně vyzval k rezignaci. K vašemu odvolání došlo o téměř měsíc později, 18. dubna. Chystal jste se v tom mezičase na odchod z čela muzea?

Naše výzva k rezignaci ministra Staňka byl radikální krok, který jsme původně vůbec neplánovali. Byl však vyvolán prohlášením na půdě ministerstva kultury osobou blízkou ministrovi. A to o tom, že se plánuje spojení Muzea umění s olomouckým Vlastivědným muzeem, že se od Muzea umění oddělí obě Arcidiecézní muzea a navrátí se zpět církvi. Dále, že budu odvolán, a také, že se změní odborné směřování Středoevropského fora. Ale když se vrátím k otázce. Poté, co jsem ten veřejný dopis přečetl, logicky jsem zvažoval, že to může vést k mému odvolání. Ale jak se na to chcete připravit? V muzeu pracuji téměř pětatřicet let, sedmým rokem coby ředitel. Dýchám pro něj, spousta úkolů a plánů je před námi. Spíše jsem proto přemýšlel o tom, jak to muzeum zvládne.

Chápu to správně, že vás někdo varoval před změnami v muzeu?

Ano. Den předtím, než jsme vyzvali pana ministra k rezignaci. Toto varování spustilo celou naši obrannou strategii. Rozhodli jsme se jednoznačně bránit všechno, co tato instituce za třicet let vybudovala.

Kdo vás varoval?

Je to náš chráněný, důvěryhodný a ověřený zdroj. Pokud to však bude třeba, u soudu tato osoba vše zopakuje. Tento plán ministerstva měl proběhnout v tichosti snad během jediného měsíce. Musím ale dodat, že pan ministr toto všechno několikrát dementoval. Řekl, že není pravda, že by snad takový plán existoval. A to jak ve Sněmovně, tak i na schůzce našich partnerů na olomouckém hejtmanství. Ovšem novináři i my v otevřeném dopise jsme tento plán částečně zveřejnili, což si myslím, že je pro jeho autory velká čára přes rozpočet.

Pokud takový plán existoval, myslíte, že se ještě uskuteční?

Jsem přesvědčen, že dokud bude pan Antonín Staněk ministrem kultury, tak o to bude usilovat. Vůbec ale nechápu, proč se rozhodl naši instituci zlikvidovat. Muzeum umění dlouhodobě patří k oceňovaným a stěžejním kulturním institucím nejen v Olomouci či v Olomouckém kraji, ale také v České republice a v zahraniční. A musím říct, že řada našich spolupracovníků, partnerů a umělců v tuzemsku i za hranicemi je posledním vývojem kolem Muzea umění zděšena.

K tomuto poslednímu vývoji nyní patří i trestní oznámení, jež na vás a vašeho předchůdce v čele muzea Pavla Zatloukala ministr kultury podal. Jak na něj budete reagovat?

Dozvěděl jsem se o tom teprve před chvílí od novinářů. Teď proto neznám jeho obsah. Jak budu přesně postupovat, budu vědět, jakmile se s ním seznámím a poradím se s advokáty. Ale rozhodně se budu bránit.

Trestní oznámení se týká pozemků pro plánované Středoevropské forum, ministr Staněk muzeu při vašem odvolání vytkl jejich předražené nákupy, které musela přes výjimky posvětit ministerstva kultury a financí. Nešly pořídit levněji?

V roce 2007 tehdejší ministr kultury Václav Jehlička veřejně oznámil, že v proluce vedle muzea bude stát SEFO za pět set milionů korun. Doslova přes noc cena tamních parcel samozřejmě rapidně vzrostla. Všichni už věděli, že tyto pozemky potřebujeme. Již předtím jsme s některými majiteli jednali, ale tímto jsme byli postaveni před novou realitu. Vše se začalo řídit tvrdými zákonitostmi tržního prostředí.

Odmítáte tedy, že by Muzeum umění zaplatilo víc, než bylo potřeba?

Všechny tyto nákupy máme odsouhlasené ministerstvy kultury a financí. Bez toho by ani nebylo možné je uskutečnit. Navíc musím dodat, že během téměř třiceti let jsme s profesorem Zatloukalem a našimi dalšími spolupracovníky vedle běžného provozu vybudovali tři nová muzea. Arcidiecézní muzea v Olomouci a Kroměříži a také Muzeum moderního umění. Za tu dobu jsme celkem proinvestovali přibližně 500 či 600 milionů korun. A s naprostou jistotou říkám, že bychom si nikdy nedovolili a nikdy nepřipustili, abychom jakoukoli část peněz utratili nehospodárně či je snad využili ve svůj prospěch. To absolutně nepřichází v úvahu.

Ministr Staněk se při vašem odvolání opírá o výsledky auditu, který se v Muzeu umění nedávno uskutečnil ve spojitosti s přípravou Středoevropského fora. Vy jste proti závěrům auditorů podal připomínky. Ministr je ale podle vás nevzal v potaz a smetl je ze stolu. Zvažujete tak možnost podat žalobu a nechat vše posoudit soud?

Věcí, proti nimž se budu muset bránit, je teď už víc. Už v tom ani nejsem sám, protože pan ministr podal trestní oznámení i na mého předchůdce, profesora Pavla Zatloukala. Je nezbytné se bránit. Účelová a systémová dehonestace Muzea umění i jeho zaměstnanců překročila všechny meze. Samozřejmě, že se právní cestou budeme bránit.

Ministerstvo kultury po vašem odvolání oficiálně uvedlo, že v nejbližší možné době vypíše řádné výběrové řízení na post ředitele. Přihlásíte se?

Jelikož je na mě nyní podáno trestní oznámení, tak dokud neočistím své jméno, nemohu se o takovou funkci ucházet.