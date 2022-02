Muž ze středečního vlakového dramatu bojuje v nemocnici na ARO o život

„Pán je hospitalizován na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc ve vážném stavu a s nejistou prognózou,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Do nemocnice byl muž přijat ve středu večer poté, co ve vlaku vyhrožoval sebevraždou a následně sám sebe bodl do hrudníku. Motiv jeho výhrůžek je neznámý, podle spekulací cestujících šlo o konflikt kvůli roušce.

„Motiv, stejně jako i další okolnosti a skutečnosti související s touto tragickou událostí, jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla na dotaz iDNES.cz policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Podle policejní mluvčí Marie Šafářové senior ve vlaku žádného cestujícího neohrožoval. „Případ policie prověřuje jako pokus o sebevraždu,“ doplnila Šafářová.

Policie spoj odstavila na několik hodin ve stanici Zábřeh na Moravě. Vlak v Zábřehu neplánovaně zastavil před půl šestou, cestovalo v něm zhruba 140 lidí. Ty muž s nožem podle dalších prvotních informací ohrožoval, což ale policie později nepotvrdila.

„Dvaasedmdesátiletý muž se ještě před příjezdem policejního vyjednavače bodl nožem do hrudníku. V době činu už byl ve vagonu sám, ke zranění jiných osob nedošlo. Nyní je v péči lékařů. Kriminalisté jsou na místě a zjišťují veškeré okolnosti této tragické události,“ uvedla policie na svém twitterovém účtu před osmou večer.

Na místě zasahovala policie i záchranná služba. „U pacienta došlo k bodnému poranění hrudníku a následné zástavě oběhu. Naše posádka musela zahájit resuscitaci, muže se podařilo stabilizovat,“ popsala zásah mluvčí olomoucké záchranné služby Lucie Mikisková.

2. února 2022