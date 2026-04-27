Olomouc udělala další krok ke stavbě nové haly, podporu posoudí Evropská komise

Ondřej Zuntych
  18:45
Olomouc se významně přiblížila možnosti, že v areálu Nová Velkomoravská vyroste multifunkční hala pro sport, kulturu i společenské akce. Po více než tříhodinovém jednání zastupitelé schválili rozhodnutí požádat Evropskou komisi o názor, zda je 35 milionů korun roční podpory navyšované o inflaci se závazkem na 30 let přijatelná veřejná podpora. Město potom může začít připravovat dotační smlouvu.
Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města vlastní návrh multifunkční haly pro osm tisíc diváků, která by mohla vzniknout jako alternativa k plánované rekonstrukci zimního stadionu. | foto: Ateliér Šuráň

Olomoucký podnikatel Richard Morávek představil v tomto týdnu vedení města...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
Vizualizace podoby nové velké multifunkční arény, kterou chce v Olomouci...
11 fotografií

Olomouc je v situaci, kdy má starý zimní stadion, stavba nové haly vlastními silami není na pořadu dne a zároveň má nabídku od soukromého investora, že postaví víceúčelovou halu v budoucí čtvrti u řeky Moravy. Ten za to ovšem požaduje od města i kraje závazek finanční podpory v celkové výši desítek milionů korun na třicet let, navíc navyšovaný o inflaci.

„Neprobíhá veřejná soutěž. Buď se přidáme a stavět budeme, nebo ne,“ konstatovala na jednání zastupitelstva primátorka Miroslava Ferancová (ANO).

Projekt za 2,5 miliardy korun bez započtení hodnoty pozemků není natolik výnosný, aby ho mohl financovat soukromník. Zapojení veřejných peněz má po vyjednáváních podobu 35 milionů od Olomouce a 16 milionů za Olomoucký kraj.

Hejtmanství ochotu zapojit se do projektu vyjádřilo minulý týden schválením memoranda se společností Nová Velkomoravská. Právě jeho rozhodnutí bylo důležité i pro některé členy olomouckého zastupitelstva.

„Na krajském zastupitelstvu jsme na zahájení notifikace Evropskou komisí přistoupili. Není to žádná dotační smlouva. Nezabíjejme tento projekt ještě dříve, než budeme vědět, zda je podpora vůbec možná,“ řekl opoziční zastupitel Pavel Jelínek (SPD), jenž je zároveň náměstkem hejtmana pro strategický rozvoj.

Pokud by totiž olomoučtí zastupitelé řekli nyní ne, zůstala by vidina moderní zastřešené multifunkční haly hodně vzdálená, jelikož město v minulosti rozhodlo, že rekonstrukcí starého zimního stadionu se zabývat nebude.

Definitivně rozhodne až příští vedení města

Názor Evropské komise může být znám zhruba za rok. Úděl rozhodnout, zda využít nabídky developerské skupiny olomouckého podnikatele Richarda Morávka, tak bude až na budoucím zastupitelstvu, jehož podobu určí říjnové komunální volby.

„Dnešní rozhodnutí není finální, ale procesní. Ještě to neznamená, že dáváme zelenou tomu, co je dnes na stole. Nyní tedy ani nemůže vzniknout odpovědnost za případnou škodu, pokud by se třeba budoucí zastupitelstvo rozhodlo jinak,“ ujišťoval přítomné investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý (ANO).

28. listopadu 2020

Pro developera bylo udržení jednání s Olomoucí při životě důležité, protože s prvním návrhem směrem k radnici přišel už před šesti lety.

„V příštím volebním období se budeme muset bavit o tom, v jakém harmonogramu má město představu schvalovat vlastní smlouvy, abychom nevydali více nákladů, než je pro nás přínosné,“ uvedla zástupce investora Martin Novotný, který byl v minulosti sám olomouckým primátorem za ODS.

„Nemohu garantovat, že budeme držet čísla i ochotu,“ dodal k variantě, že by schválení veřejné podpory měli dělat až noví zastupitelé v příštím roce.

Část koalice byla proti, pomohly hlasy opozice

Bod nakonec prošel, nicméně méně obvyklým rozložením sil. Důvodem bylo, že dvě třetiny radniční koalice mají na věc jiný pohled. Uskupení ProOlomouc s Piráty i hnutí spOLečně chtěly na rozdíl od ANO přípravy ukončit. Přidali se k nim STAN a předseda finančního výboru Petr Navrátil s Matoušem Pelikánem (SPOLU). Finanční výbor zastupitelstvu schválení nedoporučil.

Ekonomický náměstek Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) upozorňoval, že Olomouc není v kondici, kdy si může výdaje 35 milionů ročně navýšené o inflaci dovolit. Analýza tržní mezery počítá v modelu s dlouhodobou mírou inflace ve výši 3,17 procenta.

„Nemít důstojný stánek je ostuda.“ Kraj podpořil stavbu multifunkční haly v Olomouci

„Stát chce obcím vzít peníze z měření přes radary, dostaneme menší příspěvek na státní správu. Plavecký stadion potřebuje rekonstrukci možná za 700 milionů korun, aby vydržel desítky let, malý bazén v akvaparku bude stát 400 milionů. Čeká nás přebírání vodohospodářského majetku v roce 2030, na kterém je také dluh,“ uvedl příklady, kde podle něj město potřebuje investovat prioritně.

Kritici také připomínali projekty akvaparku a administrativní budovy Namiro, které stavěli soukromí investoři a město později nemovitosti odkoupilo, přičemž to pro něj znamenalo závazek mnohaletých výdajů.

„Dodnes splácíme kolem 40 milionů ročně na akvapark. Stejně tak budeme splácet úvěry za Namiro. A ženeme se spolu znovu do stejné situace,“ vytkl Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Ze 41 přítomných zastupitelů nakonec hlasovalo 26 pro, 14 proti a jeden se zdržel. Pro odsouhlasení bylo potřeba 23 hlasů.

Primátorka: Že nebude hala patřit městu je dobře

Spory se vedly i o to, zda je dobře nebo špatně, že po třiceti letech nebude Olomouc ani kraj z haly nic vlastnit, případně jestli má být součástí projektu navržená administrativní budova, jež má skrze nájmy pomáhat financování.

„Díky bohu, že nám na konci nebude patřit ani cihla. Nevíme, v jaké stavu hala bude. Problém po 30 letech bude mít investor, nás teď nikdo nenutí, ať si ji odkoupíme,“ komentovala to například primátorka Ferancová.

Multifunkční hala je součástí plánované městské čtvrti Nová Velkomoravská a má nabídnout zázemí pro sportovní, kulturní i společenské akce. V hokejovém režimu pojme přibližně 7 500 diváků, při kulturních akcích až 9 500 návštěvníků. Hostit má desítky akcí ročně, ze sportu bude převládat hokej – hrát zde má místní extraligový klub.

„Schválení ze strany kraje i města vnímáme jako důležitý signál, že Olomouc má zájem o moderní infrastrukturu, jež odpovídá potřebám současného regionu. Projekt multifunkční haly není jen o sportu – jde o komplexní prostor pro kulturu, společenské akce i setkávání lidí, který v Olomouci dlouhodobě chybí,“ sdělil zakladatel skupiny Redstone Morávek.

Pokud Evropská komise veřejnou podporu schválí, bude možné pokračovat v přípravě konkrétní smluvní dokumentace mezi investorem a veřejnými partnery. Samotná výstavba by podle aktuálních plánů mohla proběhnout v letech 2028 až 2029.

16. května 2023
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

