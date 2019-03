Do divadla se vrátila inscenace podle Rollanda, Petr dostal novou Lucii

Sled událostí vedoucí k dočasnému stažení představení nastal krátce po začátku aktuální sezony.

„Naše bývalá kolegyně a představitelka hlavní ženské role Kristýna Krajíčková přišla do jiného stavu a lékaři jí nedoporučili, aby na jevišti riskovala zdraví své a svého potomka, čemuž jsme samozřejmě vyšli vstříc a inscenaci okamžitě stáhli z repertoáru,“ řekl umělecký šéf činohry Roman Vencl.

Roli Lucie nakonec svěřil Daniele Klevetové, která ve Starcích na chmelu ztvárňuje hlavní postavu Hanky.

„Ukazuje se, že to byla sázka na správného koně. S Markem Pešlem si na jevišti výborně rozumí a zkoušení jí šlo skvěle,“ doplnil Vencl.

Pro Danielu Klevetovou je to již druhá hlavní role v letošním roce. „Petra a Lucii jsem samozřejmě znala už ze svých středoškolských let. Troufám si říct, že jsem nebyla jediná, kdo si přál tuto knihu vylosovat jako maturitní otázku. Je to nádherné dílo se silným a poutavým příběhem,“ svěřila se Klevetová.

Inscenace doznala obměn i v roli Petrova otce.

„V roli pana Aubiera se představí Jaroslav Krejčí, a to místo Michala Przebindy, který odešel na zasloužený herecký odpočinek,“ doplnil Vencl.

Světoznámý titul Petr a Lucie uvedlo olomoucké divadlo vůbec poprvé. Stejně tak se poprvé ujala ve zdejším divadle režie legenda slovenského divadla Marián Pecko. Titul pro spolupráci s tímto režisérem vybírali zástupci olomoucké činohry téměř půl roku. Nejbližší repríza inscenace je na programu 25. března.