Z Hané do slavné Pařížské opery. Sólista baletu se přesouvá na světovou scénu

Olomoucké Moravské divadlo přichází v rozjeté sezoně o svého baletního sólistu. Francouzský tanečník Aurélien Jeandot totiž před pár dny vyhrál konkurz do světoznámé Pařížské opery.

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské opery. | foto: MDO

„Je to můj sen už od dětství. O Pařížské opeře sním dlouho, a když jsem byl malý, vzala mě tam moje máma,“ nastínil Jeandot.

Na konkurzu bylo podle něj zhruba devadesát tanečníků a vybráni byli jen tři. „Byl to vlastně můj první větší konkurz vůbec, takže jsem ani nevěděl, co konkrétně čekat a na co se připravit,“ přiblížil.

Baletní sólista Moravského divadla Olomouc Aurélien Jeandot míří do Pařížské...

Na slavné scéně se nejvíc těší na díla Rudolfa Nurejeva. „To je něco, co jsem chtěl tančit celý život. A teď mám tuhle příležitost na dosah,“ vylíčil nadšeně.

Jeandot není první, kdo na slavná baletní prkna zamíří z Olomouce. Do Paříže už před ním stejnou cestu absolvovala také baletka Jade Lacarraová, jiná tanečnice Fabiana Laneveová se pak přesunula na další prestižní adresu – do milánské La Scaly.

Bude mu chybět vstřícné publikum i město

Moravské divadlo považuje Jeandot za jedno z nejlepších míst pro start kariéry. „Byla to moje první profesionální smlouva. Naučil jsem se tady všechno důležité – jak funguje divadlo, práce v souboru i komunikace s vedením. Určitě to byla velká škola, skvělé místo, kde jsem se hodně naučil,“ poděkoval za angažmá s tím, že ho posunulo i umělecky.

Evita v rockové úpravě dojme Olomouc, divadlo připravilo velkolepé představení

„Na malý soubor se tu hraje hodně představení, takže jsem měl šanci být často na jevišti a získat zkušenosti, což jinde nemáte. Nebo by trvalo daleko déle, než bych takové zkušenosti získal. A proto na Olomouc nikdy nezapomenu,“ shrnul.

Na Hané mu byla podle něj nejbližší role Siegfrieda v Labutím jezeře, nejvíc mu bude chybět zdejší publikum i samotné město. „Diváci jsou tu velmi vstřícní, a i když se něco úplně nepovede, přesto vás na jevišti podpoří,“ vysvětlil.

Jeandot je rodákem z Marseille, v roce 2016 nastoupil na Academie Princesse Grace v Monaku a studia dokončil na Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower v Cannes. Kariéru profesionálního tanečníka odstartoval v Moravském divadle v roce 2021, v září následujícího roku se stal demisólistou baletu a v lednu 2023 povýšil až na sólistu.

