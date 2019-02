Ministr slíbil dát platy na charitu, nejvíc zatím obdaroval domovskou ČSSD

„Ano, zůstanu primátorem až do voleb,“ prohlásil začátkem loňského července Antonín Staněk. Bylo to jen pár dní poté, co se chopil vedení ministerstva kultury. Do komunálních voleb zbývaly čtyři měsíce.

Setrvání ve funkci Staněk vysvětloval tím, že město řídí rada jako kolektivní orgán a odstupování by bylo jen prázdným gestem. Zároveň slíbil, že po dobu, co bude sedět na dvou židlích, věnuje svůj primátorský plat na charitu.

„Mám nějaké favority, které bych chtěl těmito prostředky podpořit. Vzhledem k tomu, že jde o plat olomouckého primátora, tak by mělo jít o věci spojené s městem. Každopádně nemusí panovat obava, že bych si ty peníze ponechal a stal se milionářem,“ řekl tehdy Staněk.

Ve pondělním rozhovoru pro Deník N Staněk uvedl, komu peníze posílal. „Poskytl jsem nakonec 40 tisíc korun organizaci Dejme dětem šanci. Potom jsem podpořil ještě jednu akci, a to byl volební dar sociální demokracii. Té jsem dal 50 tisíc,“ řekl listu.

Dohromady se tak Staněk vzdal 90 tisíc. Z kolika? „Měsíční odměna za výkon funkce primátora Antonína Staňka byla v roce 2018 stanovena dle zákona o obcích ve výši 85 773 korun,“ uvedla pro MF DNES mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá. Staněk si tak za červenec až říjen přišel coby primátor na 343 092 korun.

Dalších 14 tisíc obdržel za část listopadu a dalších skoro 350 tisíc dostal Staněk jako primátorské odstupné ze zákona.

K tomu zároveň čerpal poslanecký plat v hrubé výši 75 900 korun měsíčně a také ministerských 144 700 korun. V daném období si tak Staněk přišel měsíčně na 306 373 korun, což za čtyři měsíce dělá v hrubých příjmech 1 225 492 korun.

Staněk se hájí tím, že jeho čisté příjmy byly po zdanění nižší.

„Z platu platím také nějaké daně, takže si myslím, že to byla odpovídající částka, kterou jsem poskytl, a za tím si stojím,“ řekl Staněk Deníku N ke čtyřicetitisícovému daru dětské nadaci.

Jak je nicméně z doložených částek patrné, ani konečná výše příspěvku na dobročinné účely nedosahovala výše čtyř primátorských platů. Stěží se blíží jednomu. Dar ČSSD na volby nelze totiž, i přes současnou špatnou finanční situaci strany, považovat za příspěvek na charitativní účely.

S dary pokračuji i letos, ujišťuje ministr. Komu přispěl zatím tají

Staněk v pondělí na dotazy MF DNES odpověděl, že s dary nekončí. „Svůj slib podpořit dobročinné účely z primátorského platu budu naplňovat i v roce 2019. Letos už jsem věnoval 20 tisíc,“ napsal v SMS.

Na otázku, kdy a komu peníze poslal, Staněk reagoval: „Pokud jde o rok 2019, nevidím důvod, proč každého jednotlivého příjemce zveřejňovat, učiním tak standardně na konci roku.“

Staněk není jediný politik z kraje, který byl či stále je ve dvou vrcholných politických funkcích zároveň. Když se v únoru 2017 ujal funkce hejtmana Ladislav Okleštěk (ANO), seděl i v poslanecké lavici.

Po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, kdy obhájil poslanecký mandát, si bral čas na rozmyšlenou, do doby, kdy bude ustanovená vláda s důvěrou. Loni v červenci se po devíti měsících čekání nakonec rozhodl, že si nechá obě funkce.