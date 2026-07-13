Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) má ve svém vozovém parku pouze 18 tramvají a 10 autobusů vybavených klimatizací z celkového počtu téměř 150 vozidel.
„Je to dáno tím, že náš vozový park postupně prochází obnovou. Většina vozů pochází z doby, kdy ještě klimatizace nebyla standardní součástí výbavy. Nyní připravujeme větší projekt obnovy autobusů. Je to otázka dvou až tří let, než dorazí nové elektrobusy. Právě u autobusů je stáří vozového parku vyšší. Poté bude podíl klimatizovaných vozidel výrazně větší,“ vysvětluje mluvčí DPMO Anna Sýkorová.
Jak bylo v Olomouci během veder
Podle údajů z meteorologických stanic v Olomouci a blízkém okolí, o které se stará klimatolog a geograf Miroslav Vysoudil z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, byla během tropických veder na konci června nejvyšší teplota v rámci krajského města a jeho částí naměřena na Svatém Kopečku. Přístroje zde zaznamenaly 29. června ve 14:20 teplotu 41,1 °C, což je absolutní maximum za celou dobu měření prováděného v Olomouci od roku 1876. Na stanovišti u letiště padlo ve stejný ten maximum 38 °C, v areálu botanické zahrady pak 39,3 °C.
Do stávajících vozů, především autobusů, přitom klimatizaci dodatečně namontovat nelze. Cestující si tak na větší změnu budou muset ještě nějakou dobu počkat.
„U tramvají by to technicky možné bylo, pro dopravní podnik by to ale bylo ekonomicky velmi nevýhodné. Náklady by se vyšplhaly zhruba na tři miliony korun za jeden vůz. Navíc by se úpravy prováděly mimo Olomouc, takže by tramvaje musely být na určitou dobu odstavené z provozu. To by znamenalo komplikace jak pro nás, tak pro cestující,“ upřesňuje Sýkorová.
Do roku 2028 se má podle ní měla situace výrazně zlepšit, klimatizovaných autobusů by měla být více než polovina. Změny k lepšímu by se měli dočkat také cestující v tramvajích, už příští rok se jejich flotila rozroste o dalších devět klimatizovaných souprav.
„Dnes by měla být klimatizace samozřejmostí“
Dopravní podnik tím reaguje nejen na postupnou modernizaci svého vozového parku, ale také na potřebu zajistit komfortnější podmínky cestujícím. Ti se během nedávných skoro čtyřicetistupňových veder místo příjemného ochlazení v městské hromadné dopravě doslova pařili.
„Jestli jsem letos jela autobusem s klimatizací, tak to byla spíš výjimka. Snažím se sedět alespoň u otevřeného okna, protože horko mi nedělá dobře. Jezdím hlavně ráno nebo dopoledne, kdy ještě nebývá takové vedro. Myslím si, že by dnes měla být klimatizace v MHD samozřejmostí,“ domnívá se jedna z cestujících oslovených iDNES.cz.
|
V olomoucké MHD začne zkušební provoz placení kartou. Jízdné zatím nezdraží
„Když to porovnám s Brnem, kam jezdím za vnukem, připadá mi, že tam je klimatizovaných vozů mnohem víc. U tramvají je to lepší, ale autobusy jsou hrůza,“ podotýká další cestující.
Příjemnější klima v tramvajích si pochvaluje i devětadvacetiletá Silvie, jež některé spoje denně využívá pro přesuny po městě. „Na některých linkách mám asi štěstí, protože tramvaje bývají pravidelně klimatizované. Autobusy nejezdím, takže to nedokážu posoudit,“ říká.
Jen letos eviduje dopravní podnik 11 stížností souvisejících s vysokými teplotami ve vozech. Kromě připomínek na nedýchatelný vzduch lidé také kritizovali, že nelze otevřít okna, která jsou v klimatizovaných vozech uzamčená.
„Vozidla zastavují na každé další zastávce zhruba po dvou minutách. Jak se otevírají dveře, tak klimatizace dočasně ztrácí účinnost. Uvnitř se na chvíli oteplí a cestující mají tendenci otevírat okna. To ale u klimatizovaných vozů není možné, protože by se tím účinek klimatizace ještě více snížil,“ vysvětluje Sýkorová.
Na přehřátí organismu je nutné rychle reagovat
Jakmile nastanou tropické dny, DPMO se snaží nasazovat na nejvytíženější spoje co nejvíce klimatizovaných vozů. Ne vždy je to ale možné. Rozhodující je podle mluvčí aktuální provozní situace, dostupnost vozidel i jejich technický stav.
|
Z vyřazené tramvaje bude kavárna. Přesun inspiroval dobromyslný tramvaják Arnošt
Stejně jako v jiných přehřátých prostorách by ani cestující v MHD neměli podceňovat rizika spojená s vysokými teplotami. Mezi typické příznaky přehřátí organismu patří silné pocení, závratě, nevolnost nebo zvracení, v krajním případě mohou nastat i kolapsové stavy. Nejohroženější jsou děti, senioři a lidé s chronickými onemocněními.
„Pokud se někomu udělá špatně právě během cesty autobusem nebo tramvají, je důležité říct si o pomoc a případně požádat řidiče, aby zastavil, pokud to situace umožňuje, nebo vystoupit na nejbližší zastávce,“ radí mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikisková.
„Pomoci může i vějíř nebo malý ruční ventilátor. Důležité je doplnit tekutiny, přesunout se do stínu a tělo postupně ochlazovat. Pokud se stav zhoršuje nebo člověk zkolabuje, je namístě neprodleně volat linku 155,“ dodává.
|
30. dubna 2026