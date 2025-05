Nastoupit do tramvaje nebo autobusu bez nutnosti shánět jízdenku v automatu či trafice, případně ji kupovat předem přes SMS, je v řadě měst už dlouho běžné. Takzvané validátory umožní cestujícím MHD v Olomouci přiložit platební kartu a vzít si vytištěnou jízdenku.

Dvě stovky přístrojů se objeví do konce příštího roku, další mohou přibývat, pokud bude služba oblíbená.

Novinka nicméně může znamenat i další zdražení jízdného. V budoucnu bude město také zvažovat možnost přejít na „bezpapírovou“ verzi cestování.

Do 147 vozů nainstaluje 191 přístrojů česká firma Mikroelektronika.„Cestující musí při nástupu znát tarif, tedy vědět, jakou jízdenku si chce koupit. U základního stačí přiložit kartu a validátor mu vydá doklad, se kterým se prokáže přepravní kontrole,“ řekl při představení nové techniky obchodní manažer společnosti Tomáš Příhoda.

Podnik v Olomouci nasadí svou nejnovější, šestou generaci validátorů s větší pamětí i procesorovým jádrem, a to jako v prvním městě Česka. Stejný typ už zavedl začátkem letošního roku v uruguayském hlavním městě Montevideo.

Platit půjde za psa i zavazadlo

V Olomouci si v zatím domluveném nastavení přístroje bude muset cestující vzít vytištěný lístek. Validátor jej vydá během několika sekund po volbě na dotykovém sedmipalcovém displeji.

Validátory Cestující na přístroji zvolí jednu z možností (jednotlivá, zlevněná, nebo celodenní jízdenka, chystá se i možnost přikoupit okolní zóny) a přiloží platební kartu. U základního jízdného nemusí na displeji nic volit a dostane jízdenku. V každém voze bude jeden validátor, v delších dva. Automaty či doplňkový prodej u řidiče i po zavedení novinky zůstanou, pokud je budou lidé využívat.

V nabídce bude jednotlivá nebo jednodenní jízdenka, zlevněné jízdné a má se objevit i možnost pro zvíře nebo zavazadlo. Stávající označovací strojky zůstanou, stejně tak prodejní automaty na zastávkách a možnost nákupu jízdenky v hotovosti u řidiče.

„Vysoutěžena je také varianta olomoucká zóna 71 plus jedna nebo plus dvě okolní zóny, ale musí tomu předcházet smlouva s krajským integrovaným systémem, tu jsme zatím neřešili, je dostatek času,“ nastínil předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Jaroslav Michalík. Dojíždějící si tak vystačí s jednou jízdenkou.

O jízdném podle zastávek se zatím neuvažuje

S organizací Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) dopravce řeší i vzájemnou kontrolu dokladů. To je také důvod, proč budou validátory, na rozdíl od některých jiných měst, tisknout jízdenky.

„Papírová bude sloužit pro přestup na veřejnou linkovou dopravu. Bude na ní QR kód, což je jediná možnost, jak tato doprava umí přečíst její platnost,“ vysvětlil Michalík s tím, že pokud by cestující platili jen kartou, mohl by být podle KIDSOK problém s přepravní kontrolou mimo město, jelikož v některých místech kraje je pokrytí signálem mobilních operátorů nedostatečné a informace o zakoupení jízdenky ve validátoru nebo v aplikaci nemusí do čtečky doputovat.

„Jednáme nicméně o tom, že u základního jízdného bychom mohli dát bezpapírovou volbu. Pro zónu 71 by tak byla nosičem jízdenky platební karta,“ doplnil šéf DPMO.

Mikroelektronika je v případě požadavku na změnu schopna přehrát starou verzi programu v přístroji na novou přes noc. Teoreticky by tak jednou mohli cestující v Olomouci využívat služby jako v Ostravě či Brně, kde si při nástupu a výstupu u čtečky „pípnou“ kartou a systém jim podle délky cesty spočítá jízdné.

„Rozšíření služeb stojí peníze. V současnosti jsme zvolili pražský model, tedy že každý autobus nebo tramvaj bude mít odbavovací přístroj, delší vozy po dvou. Pokud bychom chtěli check-in, check-out a další věci, znamenalo by to zřejmě rozšíření počtu validátorů ke každým dveřím,“ sdělil Michalík.

„Třeba v Jihomoravském kraji je složitý tarif, můžeme se nořit do druhé, třetí obrazovky a vybírat z široké škály jízdenek a cílových zastávek, vyhledávat přes názvy zastávek, systém je otevřený a modifikovatelný,“ nastínil Příhoda.

Jízdné nyní zdraží, dopravce nevylučuje zvýšení

Olomoucký dopravní podnik nový odbavovací systém vysoutěžil za zhruba 11 milionů korun, k nimž se připočítává i 73 tisíc korun měsíčně za provoz navazujících systémů. V ceně je i služba externího datového úložiště, řešení reklamací či servis po dobu 120 měsíců.

Výběrové řízení začalo loni v březnu, kvůli odvolání jednoho z uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se však protáhlo. Úřad rozhodl letos v únoru a návrh na přezkum zamítl.

S investicemi souvisí i cena jízdného. Základní čtyřicetiminutová jízdenka zdraží od června z 20 na 25 korun a ani tato cena nemusí dlouho vydržet.

„Validátory jsou služba jako každá jiná, má svou hodnotu. Je potřeba ji zohlednit v ceně jízdného. Veřejnou dopravu ročně dotujeme 450 miliony korun a další velké investice nás čekají. Nelze to vše dělat s jedním z nejnižších jízdných v Česku. Peníze z toho můžeme použít v rozpočtu kdekoli jinde,“ řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO). Například rekonstrukce dosluhující tramvajové trati přes čtvrť Hodolany bude podle studie stát zhruba 600 milionů.