V olomoucké MHD začne zkušební provoz placení kartou. Jízdné zatím nezdraží

Ondřej Zuntych
  4:54
Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) v těchto dnech do svých tramvají a autobusů montuje nové přístroje, které umožní platbu kartou. Nyní pro zkušební provoz, do ostrého mají přejít krátce před podzimními komunálními volbami. Zatím v jednoduchém nastavení, systém bude umět prodat jízdné na městské i příměstské spoje a také zastropovat maximální denní cenu.

Žluté zařízení, takzvané validátory, začnou být funkční zhruba v červnu a cestujícím mají po otestování o letních prázdninách sloužit od září. Po SMS jízdenkách a jízdních dokladech v aplikacích pro chytré telefony tak dostanou lidé další možnost bezhotovostní platby.

„Pouhým přiložením platební karty k terminálu získáte elektronickou, tedy bezpapírovou jízdenku v ceně 25 korun,“ informuje dopravní podnik na svém webu.

Platnost jízdenky bude stejná jako nyní, ale pouze na linkách DPMO. Během případné kontroly cestující přiloží platební kartu ke čtečce revizora. Při vystupování už není potřeba kartu znovu „pípnout“.

Cestující v olomoucké MHD zaplatí od podzimu 2026 jízdné platební kartou. Nový odbavovací systém dodá společnost Mikroelektronika, která uspěla ve výběrovém řízení.
„V případě přestupu na navazující spoje jiných dopravců přístroj po navolení tarifních zón vytiskne papírový doklad,“ doplňuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová ve videu na sociálních sítích, kde dopravce postupně začal zveřejňovat informace k novince.

Na jednu kartu bude možné pořídit i více jízdenek nebo zvolit jízdné třeba pro dítě nebo psa. V nabídce bude i celodenní jízdenka. Opětovným přiložením karty k přístroji lze zjistit přehled zakoupených jízdenek i dobu jejich platnosti. Pokud někdo pojede v jeden den vícekrát, nebude ho to stát víc než 90 korun, což je cena 24hodinové jízdenky.

„Denní stropování omezuje maximální částku, kterou cestující zaplatí za jednotlivé jízdenky během jednoho kalendářního dne od 0:00 do 23:59 při placení stejnou platební kartou ve validátoru. Jakmile součet zaplaceného jízdného během dne dosáhne stanoveného limitu, další jízdy v daný den už cestující neplatí,“ vysvětluje dopravce.

O jízdném podle ujetých zastávek se neuvažuje

Jestliže tedy někdo pojede víckrát večer a pak znovu hned ráno, vyplatí se mu koupit si 24hodinovou jízdenku, neboť systém by situaci při placení pouhým přiložením karty vyhodnotil jako cesty ve dva různé dny a zastropování by se neaktivovalo.

Také platí, že aby bezkontaktní placení fungovalo, je nutné používat celý den stejný platební nosič, tedy kartu, mobil, chytré hodinky nebo prsten, jelikož každý z nich vytváří v systému unikátní kód.

V kratších vozech najdou lidé terminály u prostředních dveří, v delších u druhého a třetího vstupu. Ve městě se jich objeví 191, a to od společnosti Mikroelektronika. Celkové náklady na nový odbavovací systém jsou 14,5 milionu korun, deset milionů pokryje evropská dotace.

Běžné označovače na papírové jízdenky zůstávají i nadále, stejně tak prodejní automaty na zastávkách a možnost nákupu jízdenky za hotovost u řidiče. O jízdném podle zastávek nebo podle času stráveného ve vozidle se zatím neuvažuje. Cestující se ale na takovou možnost opakovaně ptají.

„Pokud pojedu například jen pár minut z Neředína na náměstí Hrdinů, nevyplatí se mi náklady na takto krátkou cestu, navíc když mám s sebou třeba ještě dítě, psa nebo batoh. Výhodnější už je pro mne za ty peníze cesta autem,“ zaznělo například z publika během diskuse na akci Olomoucké dopravní fórum v polovině dubna.

MHD stojí město téměř půl miliardy ročně

Základní jízdné dnes stojí u tištěné jízdenky 25 korun a platí 40 minut v pracovních dnech, v ostatních hodinu. Kratší varianta, známá z jiných měst, zde není a dopravce ani město ji zavádět nechtějí.

„Technicky vzato by to přístroj uměl, nicméně v Olomouci je s tím z minulosti dost špatná zkušenost, protože asi 80 procent cestujících zachycených při jízdě načerno bylo právě na jízdenky s kratší platností, jež tady jednu dobu fungovaly. Lidé to zkoušejí, a to docela často, to je naše zkušenost,“ komentovala to mluvčí DPMO Sýkorová.

Bezkontaktně lidé v olomoucké MHD zaplatí od září, jízdné zřejmě podraží

Podobný je i pohled radnice. „Celodenní provoz se musí rozpočítat na normohodiny, normozákazníky a musí z toho vypadnout jednotná jízdenka na určitou dobu. Městskou dopravu už dnes velmi výrazně dotujeme. Pokud bychom to měli ještě zkracovat a říkat, že někdo zaplatí tři koruny, někdo pět, tak se nedopočítáme,“ řekla primátorka Miroslava Ferancová (ANO) k platbě podle ujetého času.

Olomouc na veřejnou dopravu dává ročně zhruba 450 milionů korun. Primátorka připomenula výhodnost dlouhodobých kuponů, kdy při celoroční průkazce stojí jeden den asi devět korun.

Validátory jsou nicméně schopné i jiných variant prodeje. „Pokud by se rada města rozhodla, že chce jít cestou zkrácené jízdenky, bude to softwarově možné. Uvidíme, jak se složí nové vedení města po říjnových komunálních volbách a jestli bude připravené jít do inovací. Uznávám, že některé s sebou mohou přinést finanční ztráty dopravnímu podniku,“ řekl opoziční zastupitel a člen dozorčí rady DPMO Josef Kaštil (ODS).

„Největší obavy dnes asi panují z toho, že jakmile by se zavedla například levnější desetiminutová jízdenka, drtivá většina lidí si ji bude kupovat, protože v Olomouci se téměř všude dostanete kolem deseti minut. Dají se ale hledat různé způsoby, třeba platba za dvě nebo tři zastávky,“ dodal.

Rybář zahlédl špičku v břehu, vzácný objev pak málem naštípali na podpal

Premium
Hynkovský monoxyl vyfocený na místě nálezu v břehu řeky Moravy poblíž jezu.

Až k hynkovskému jezu na hlavním toku Moravy zavedlo archeology a badatele na Olomoucku pátrání po místě nálezu čtyřmetrové a přes sto kilogramů vážící dřevěné lodi ze 16. století vytesané z jednoho...

Slavia - Olomouc 2:1, obrat a titul je blíž, v závěru rozhodl Moses tečovanou střelou

Slavističtí fotbalisté slaví otočku v zápase se Sigmou Olomouc.

První poločas trpěli, takřka hodinu prohrávali, ale nakonec slávističtí fotbalisté složitý zápas s Olomoucí zvládli. Střídající Chytil a Moses skóre otočili a po vítězství 2:1 se o pořádný kus...

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Při otázce na možnou druhou žlutou kartu za oslavu gólu na Slavii se olomoucký fotbalista Václav Sejk zarazil. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli...

Europoslanci končí ve Šlachtově Přísaze. Nepřijatelné, složte mandát, reaguje hnutí

Jednička hnutí Přísaha v Olomouckém kraji Antonín Staněk na představení...

Bývalý ministr kultury a současný europoslanec Antonín Staněk končí v hnutí Přísaha, hnutí opustila také europoslankyně Nikola Bartůšek. Oba informaci potvrdili redakci iDNES.cz. „V této situaci...

Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil...

Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk...

Proměna Hanáckých kasáren. Developer ukázal velkolepé plány, bude tu i divadlo

Vizualizace budoucí podoby obří budovy někdejších Hanáckých kasáren v Olomouci,...

Moderní centrum s kavárnami, obchodní galerií, školami, byty i kulturním vyžitím, včetně možnosti posedět na prostorném nádvoří lemovaném prosklenými výlohami, atriem i výtahy. To vše má mimo jiné v...

29. dubna 2026  17:47

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Lokomotiva 354.195 na nádraží v Horšovském Týně 27.září 2014 při příležitostí ukončení pravidelné osobní dopravy na zdejší trati.

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  29. 4. 15:46

Výjimečná událost. Cyklistům se otevře vojenský prostor Libavá, dorazí jich tisíce

Vojenská pozorovatelna u Velké Střelné

Běžně uzavřený vojenský výcvikový prostor Libavá na Olomoucku se chystá tento pátek na nápor cyklistů v rámci tradiční akce Bílý kámen. Pořadatelé pro ně připravili novou trasu k Panně Marii...

29. dubna 2026  12:41

Pod naloženou tatrou se utrhla krajnice, pak ještě porazila strom

Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze...

Velmi špatný pracovní den měl v úterý řidič nákladní tatry, který projížděl Zábřehem na Šumpersku. Najel totiž na nezpevněnou krajnici, která mnohatunový kolos neunesla, a vše skončilo dopravní...

29. dubna 2026  11:31

Požár v hale na Přerovsku způsobil milionovou škodu, evakuovali sedm lidí

Hasiči likvidují požár v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. (28. dubna...

Škodu přes milion korun způsobil požár, který v úterý večer zasáhl technologii na výrobu polystyrenových desek v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Oheň rychle uhasilo několik jednotek hasičů,...

29. dubna 2026  7:38

Volná místa i slučování. Školky řeší úbytek dětí, hlásí se jich až o polovinu méně

Lesní školka v Horce nad Moravou přijme každý rok třicet nových dětí. Letos se...

Pryč jsou roky, kdy se rodiče nervovali, zda pro své děti seženou místo ve školce. I po zápisech jsou v kraji volné kapacity. Příkladem je například Lesní školka Bažinka v Horce nad Moravou na...

29. dubna 2026  5:59

Policie řeší kauzu defibrilátorů jako škodu přes 150 milionů. Nesmysl, tvrdí kardiolog

Premium
ilustrační snímek

K podezření, že lékaři v Olomouci voperovali defibrilátory i pacientům s nemocným srdcem, kteří je nepotřebovali, přibylo další. Policisté se domnívají, že zdravotním pojišťovnám tak vznikla škoda...

28. dubna 2026

Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a...

28. dubna 2026  15:16

Úspora je jistá. Kraj ušetří na energiích 100 milionů, případný rozdíl platí dodavatel

Pracovníci ČEZ Distribuce v terénu (1. října 2025)

Zateplením budov, výměnou svítidel či osvětlení na 18 krajských budovách ušetří Olomoucký kraj ročně až osm milionů korun na energiích. Celkově půjde o téměř sto milionů. Úspor dosáhne díky...

28. dubna 2026  14:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žena s pěti promile sedla na kolo a skončila v nemocnici, nehodu řeší policie

Šestatřicetiletá žena havarovala na kole. Nadýchala téměř pět promile alkoholu....

Silně opilá šestatřicetiletá žena nezvládla jízdu na kole a havarovala poblíž obecního úřadu v obci Újezd u Uničova na Olomoucku. Přivolaní policisté ženě naměřili 4,75 promile alkoholu v dechu. Při...

28. dubna 2026  12:57

Na Olomoucku zbrojí na boj s komáry, koupí další dron i vybavení pro vrtulník

Projekt Mosprema katedry geoinformatiky Univerzity Palackého Olomouc pomocí...

Drony se už v boji proti přemnožení komárů v Olomouckém kraji, především v lokalitách na Olomoucku, dobře osvědčily, teď obce nově ve spolupráci s odborníky z olomoucké Univerzity Palackého chtějí...

28. dubna 2026  4:52

