Magistrát přitvrdí: místo botičky hrozí za nedovolené parkování odtah

Olomoučtí strážníci zaznamenali od jara letošního roku už 677 případů, kdy auta parkovala v ulicích, kde byl avizován úklid.

„Téměř polovinu z nich jsme řešili domluvou a druhou polovinu pokutou ve výši až dva tisíce korun. Šest aut dostalo takzvanou botičku,“ bilancoval mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Často se strážníci snaží majitele auta dohledat a informovat ho o nutnosti přeparkovat. „I v takovém případě ale musejí strážníci zjištěný přestupek projednat,“ upozornil Čunderle.

Nejvíc potíží s překážejícími auty je podle statistik na velkých sídlištích jako Tabulový vrch nebo Nová ulice, dále v Jílové, Dvořákově, Sokolské ulici, na Masarykově třídě a Černé cestě.



Zaplatí za dva odtahy

Řidiče-hříšníky doposud čekala pokuta a někdy i „botička“. Od příštího roku by si ale mohli výrazně připlatit. „Jednáme o tom, že začneme auta odtahovat,“ sdělil ředitel Technických služeb města Olomouce Pavel Dostál.

„Probíhalo by to tak, že je necháme odtáhnout na předem určenou plochu, a poté znovu přitáhnout zpět na místo, jak to určuje zákon,“ přiblížil.

Majitel auta poté zaplatí za dva odtahy a navíc dostane pokutu za porušení zákazu parkování. Dohromady to může vyjít až na sedm tisíc korun.



„Aktuální situace je problém. Toto řešení ale použijeme asi jen tehdy, kdy nebude jiné východisko. Nový systém bude připravený na největší hříšníky. Pokud na silnici nechá někdo odstavené auto, protože bude třeba v nemocnici, samozřejmě k tomu budeme přihlížet,“ ubezpečil náměstek primátora Martin Major.

Jeden odtah majitele auta vyjde na dva tisíce čtyři sta korun. Pokud však k autu přijde v průběhu odtahu, zaplatí jen dva tisíce korun, a když odtahová služba přijede na místo a odtah auta ještě nezačne, účtuje si tisíc korun.

Možné řešení se zamlouvá i opozici. „Jsem pro odtahy při blokovém čištění ulic, výše pokuty ovšem nemusí patřit k nejvyšším v České republice. Podmínkou pro odtahy je perfektně fungující informovanost řidičů a vlastníků aut o dnech, kdy proběhne blokové čištění,“ řekl Tomáš Pejpek z hnutí ProOlomouc.



Brněnský model Olomouc nezavede

V Brně už tři roky používají jiný postup. Na místo přijede auto s mechanickou rukou, auto nadzvedne, silnici pod ním vyčistí, a poté ho položí zpět na místo.



Majitel auta pak zaplatí pouze pokutu za nedodržení předpisů, a to do výše až dvou tisíc korun. O takové technice se v Olomouci neuvažuje.

„Vše je spojené s financemi. Jen čištění samo o sobě je velice nákladná záležitost,“ vysvětlil vedoucí provozovny místní komunikace, čištění a zimní údržby olomouckých technických služeb Michal Kollár.

Ulice v Olomouci čistí pracovníci technických služeb několikrát do roka. „Pokud usazený prach po zimě nezmizí a zůstane pod zaparkovanými auty, dostane se do ovzduší. „Lidé ho pak dýchají, proto je mimo jiné důležité komunikace čistit pořádně,“ objasnil Dostál.

Během roku a na podzim se silnice rovněž zbavují běžného znečištění. „Je potřeba odstranit drny a traviny. Na podzim se hodně uklízí také listí ze silnic a chodníků,“ popsal Kollár.



Na čištění ulice nebo parkoviště vždy týden dopředu upozorňuje značka zákaz stání a dodatková tabulka s informacemi a datem blokového čištění. Harmonogram je dostupný také na webu Technických služeb města Olomouce www.tsmo.cz/sluzby/cisteni-mestaa-zimni-udrzba-komunikaci/.