„S AI asistentem od Chetty.ai se setkáte nejen na městském webu, ale postupně i na dalších městských webech k parkování, školství, kariéře, webech pro turisty, rodinu, seniory a možná i dalších, kde bude mít jeho nasazení význam,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace a marketingu olomouckého magistrátu Lenka Jedličková.
„Zavádíme novou užitečnou službu úřadu, která odpovídá potřebám dnešní digitální doby. AI chatbot na webu a voicebot na telefonní lince lidem usnadní orientaci napříč magistrátem a urychlí získávání informací o městských službách kdykoliv a bez čekání. Kvalitní orientace v informacích a jejich dostupnost je pro veřejnost klíčová,“ zdůraznil tajemník magistrátu Marek Černý.
Olda, jehož jméno je odvozeno od názvu města, čerpá informace z vybraných městských webových stránek. Nevychází ovšem z celosvětové databáze internetu.
|
Konverzaci návštěvníci olomouckého webu vyvolají přes červené tlačítko v pravém dolním rohu stránky webu. Olda komunikuje nejen v češtině, ale odpovídá v jazyce, ve kterém je položen dotaz.
„S Oldou se můžete bavit i z webové stránky hlasem přes mikrofon ve vašem počítači nebo notebooku. Tuto možnost máte na výběr ještě před zahájením konverzace,“ zdůraznila Jedličková.
Užitečná je i funkce nechat si zaslat celou konverzaci na e-mail. Ikona e-mailu se po zahájení konverzace zobrazí v horní části okna. Olda bude dostupný i na zavolání na speciálním telefonním čísle 530 000 640.
„Voicebot navíc klientům dokáže nabídnout nejen hlasové odpovědi, ale také možnost zaslání informací SMS zprávou nebo přepojení na konkrétního pracovníka. Postupně jej nasadíme i na hlavní linku ústředny, a to zejména v době mimo úřední hodiny, při obsazenosti linky nebo během nepřítomnosti pracovnice ústředny,“ objasnil tajemník Černý.