Policie hledá svědky, kteří se potkali s lupičem. Žena s ním i mluvila

Loupež se stala v sobotu 8. září zhruba deset minut po jedné hodině v noci v Husově ulici v Olomouci. Více informací o případu policisté zatím nechtějí zveřejnit.

Hledají ale dva svědky, jejichž totožnost se jim dosud nepodařilo zjistit. Jsou to muž a žena, s nimiž se lupič potkal krátce před činem na Masarykově třídě. Pohyb těchto lidí tam zaznamenaly kamery.

„Žena se dostala s pachatelem do přímého kontaktu, když jí na chodníku u budovy soudu zastoupil cestu a mluvil na ni. S mužem zase lupič šel od této budovy přes most a až na druhou stranu ulice, celkem to bylo zhruba sto metrů,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.



Ten nyní žádá zmíněné svědky, případně kohokoliv, kdo je zná, aby informovali policii.



„Lidé tak mohou učinit osobně na služebně na Žižkově náměstí či jakékoliv jiné, telefonicky na číslech 974 766 699 a 735 788 412 nebo prostřednictvím linky 158,“ shrnul Hejtman.