Silničáři chystají už třetí velkou opravu zfušovaného úseku dálnice D35

Jak se ukázalo minulý rok, silnice dostavěná v roce 1999 je v tak špatném stavu, že je prakticky potřeba postavit ji po částech znovu. Už loni stavbaři odtěžili dva kilometry vozovky až na těleso dálnice a na podobnou letošní opravu zřejmě už příští rok naváže další akce.

„Kryt vozovky byl silně zasažen mapovými trhlinami. V celém úseku se rozpadaly hrany desek a beton na spárách, proto bylo rozhodnuto o nutnosti opravy,“ uvedl k letošním pracím na dálnici mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký.

Kvůli rekonstrukci mezi 289. a 293. kilometrem musela auta několik měsíců jezdit pouze po pravé části dálnice. Na té protější dělníci znovu odstranili vozovku až na samý základ.

Příčiny závad na silnici v tomto úseku byly stejné jako v navazující části, kterou ŘSD nechalo opravit loni. Hlavním problémem byla voda, která se trhlinami dostávala až do tělesa dálnice.

„Výskyt škodlivých rozpínavých reakcí v cementobetonové vozovce urychlil vznik poruch na silnici a tím docházelo k většímu průniku vody i s chemickými rozmrazovacími prostředky na podkladní vrstvy. Množství vody, které přes poškozené stmelené části pronikalo na nestmelenou vrstvu štěrkodrtě a dále do aktivní zóny, způsobilo celkové snížení únosnosti konstrukčních vrstev,“ vysvětlil Studecký.

Trestem za špatnou práci byla srážka z ceny, dál už nic

Už loni ŘSD přiznalo, že dálnice je postavená nekvalitně. Chyby udělali už projektanti z firmy Dopravoprojekt, kteří navrhli stavbu D35 mezi Olomoucí a Lipníkem velmi úsporně, v podstatě na minimální hranici tlouštěk jednotlivých vrstev. Stavební firma Dosta DS UH, která se později stala součástí společnosti Skanska, pak navíc šetřila na materiálu.

„Při provádění cementobetonového krytu zhotovitel nedodržel normou předepsanou pevnost betonu a nedodržel ani povolené odchylky tloušťky této vrstvy,“ popsal už loni mluvčí ŘSD.

„Navržená konstrukce v kombinaci s nedodržením normou stanovených parametrů při výstavbě a špatně fungujícím odvodněním nebyla schopna přenést silný nárůst dopravy a cementobetonový kryt se postupně začal lámat,“ dodal Studecký.

Firma Dosta DS UH kvůli chybám nedostala zaplaceno celou částku za stavbu, tím pro ŘSD záležitost skončila. Za loňské a letošní opravy přitom stát platí téměř 250 milionů korun bez DPH. Další stamiliony ještě platit bude.

„Těleso dálnice má sloužit minimálně padesát let. Jak je možné, že byla takto nekvalitní práce převzata? Jak to, že za to nikdo nenese odpovědnost? Jaké jsme přijali opatření, aby se to už nestalo?“ zlobí se senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová, která na problémy na D35 opakovaně upozorňuje.

Na vině je podle ní nefungující systém českého stavitelství. „Problém je v managementu, v tom, jak jsou stavby organizovány a kontrolovány,“ míní politička.

Silničáři už chystají další velkou opravu

ŘSD se podle Studeckého letos podařilo díky důkladnější analýze poškozené vozovky alespoň snížit náklady na opravu.

„Podle diagnostického průzkumu byla oprava navržena tak, aby se v nejvyšší možné míře obnovila únosnost vozovkových vrstev s ohledem na finanční dopad opravy. Byla tedy provedena recyklace podloží za studena s cementem na místě, tím pádem nebyly použity nové materiály do podloží a zároveň bylo dosaženo velmi vysoké míry únosnosti,“ vysvětlil.

Studecký zároveň potvrdil, že stejnou rekonstrukci ŘSD připravuje také v protisměru.

„Aktuálně se projektuje oprava pravého jízdního pásu dálnice v tomto úseku. Z důvodu vlivu vody ve vysokém zářezu, dostředném sklonu a skalním podloží a dále kvůli velkému zápornému podélnému sklonu (stoupání) ve směru jízdy, byla na levém jízdním pásu situace s porušeným krytem z cementobetonu závažnější. Proto bylo rozhodnuto prioritně opravit levý jízdní pás,“ doplnil.