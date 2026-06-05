Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami

Světelně řízená průsečná křižovatka patří k nejvytíženějším na průtahu krajským městem. Jak připomenuli pořadatelé nedávné Regionální nehodové konference v Olomouci, denně tudy projedou tisíce aut a zejména v odpolední špičce se místo mění v úsek pomalého popojíždění, kolon a nervózního čekání.
„Většina karambolů se stala na suché vozovce a nejvíce jich připadá na odpolední dopravní špičku. Typicky jde o srážky s jinými vozidly – sedmkrát šlo o boční střet a sedmkrát o náraz zezadu. V nehodových statistikách jsou ale také tři střety s chodci,“ nastínil datový analytik ze společnosti DataFriends provozující Portál nehod Marek Sibal.
„Nejčastější příčina je podle naší analýzy jasná: jízda na červený signál. Hlavním problémem je tak chování řidičů,“ dodal.
V místě, kde je právě i přechod pro chodce a cyklisty spojující velké sídliště a centrum, jde o letitý nešvar. Poslední data jsou za období let 2021 až 2025, křižovatka ale byla na žebříčku vysoko i v loňském přehledu.
„Řidiči sice vidí, že svítí žluté světlo, jedou nízkou rychlostí, ale stejně se zařadí do vláčku, který teprve projíždí. Semafory jsou však dnes nastaveny dynamicky a na dvou ramenech ve stejnou chvíli už svítí žlutá,“ podotkl už loni Marek Sládeček z odboru služby krajské dopravní policie.
Problémy umocňuje rozlehlost křižovatky
Hned potom tedy téměř bez prodlevy naskočí na různých ramenech křižovatky červená a zelená. Přesto řidiči zkoušejí z minima „volného času“ určeného na dokončení průjezdu křižovatkou ukrajovat co nejvíc, výsledkem jsou srážky a zranění.
Nejrizikovější dopravní místa v kraji
(zdroj: Portál nehod)
„Mám na videu, jak tam jede na červenou šest aut, poslední dokonce kamion. Město si tam nechávalo zpracovat průzkum, který z hlediska bezpečnosti nedopadl vůbec dobře. Problémy jsou samozřejmě i jinde, ale tady je to zesílené i rozlehlostí křižovatky,“ upozornil krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. Ze strany, kde je tramvajová trať, jsou semafory od křížení ulic přes 30 metrů.
Množství aut je podle něj způsobené i chybějícím východním obchvatem. Výsledky sčítání dopravy tam ukazují hodnoty kolem 40 tisíc aut denně.
„Problém je i v dynamickém řízení provozu. Dala se za to hromada peněz a nejsem si jist, že zelená vlna funguje v Olomouci tak, jak v některých jiných městech. Navíc zde mají přednost tramvaje, což je na průtahu špatně. Vyvolaný zelený signál dělá neplechu v celém dopravním proudu,“ zhodnotil dopravní expert.
S dalšími odborníky doporučuje instalaci kamerového systému, který by průjezdy na červenou sledoval.
„Pokud ji někdo projede vteřinu a půl po rozsvícení, pokuta je namístě. Když se to ale nehlídá, stal se z toho fenomén,“ řekl Charouz.
Vedení města v úterý zmíněné opatření odsouhlasilo. „Rada města dle doporučení dopravně-bezpečnostní konference schválila návrh připravit pořízení systému detekce jízdy na červenou na křižovatce Velkomoravská a Rooseveltova,“ uvedl na facebooku náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc) a podotkl, že podle průzkumu v místě nyní dochází ke zhruba 4 600 průjezdům na červenou ročně.
V Šumperku řidiči zapomínají dávat přednost
I tentokrát je křižovatek mezi top pěti rizikovými místy Olomouckého kraje víc. Druhou je světelná křižovatka silnice I/11 s ulicemi Uničovská a M. R. Štefánika v Šumperku.
Hlavní tah Jesenickou ulicí vede v uspořádání 2+2 a v prostoru křižovatky se rozšiřuje o samostatné pruhy pro odbočení vlevo i vpravo. Levé odbočení ale nemá vlastní šipku. Na rozdíl od Olomouce tam proto převládají čelní střety.
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„Když svítí plný zelený signál, dává se při odbočování přednost protijedoucím. Ale vždy se najde někdo, kdo nevidí dopředu a řekne si, že to stihne, vletí tam a srazí se s protijedoucím,“ popsal Charouz z BESIP.
„Je to o řidičských zkušenostech a dovednostech, nic jiného. Mohly by pomoci i vodicí linie, ačkoli je to pak trochu jako na dopravním hřišti, ale asi není jiné cesty,“ doplnil.
Kraj je čtvrtý nejhorší v Česku
Vodorovné značení chce šumperská radnice probrat s odborem dopravy i policií. Mezitím už připravuje i celkové vylepšení světelné signalizace, která by vyřešila i odbočení vlevo, a chytrého řízení na celém tahu kolem nádraží.
„Letos chceme začít s propojením křižovatek se světelnou signalizací koordinačním kabelem. Zároveň chystáme druhou etapu, která má řešit křižovatku ulic Lidická a Jesenická, aby obsahovala chytré řízení, tedy více kamer i senzorů,“ sdělil šumperský místostarosta Karel Hošek (TOP 09), jenž má na starosti dopravu.
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Rozdělení investic je nutné, protože náklady se vyšplhaly nad sto milionů korun. „Rádi bychom čerpali peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pokud ministerstvo dopravy dotace obnoví, jak tomu bylo v posledních mnoha letech,“ doplnil Hošek.
Olomoucký kraj nepatří podle datového analytika Sibala v celkovém pohledu k nejrizikovějším regionům v Česku, ve většině statistik nevyčnívá. Přesto je v nehodách při přepočtu na sto tisíc obyvatel čtvrtý nejhorší v republice.
Za více než polovinu kolizí může nesprávný způsob jízdy, skoro pětinu potom naopak tvoří situace, za něž řidiči nemohou, zejména střety se zvěří. Nejvíce dopravních událostí se dlouhodobě soustředí v krajském městě, je to téměř 42 procent všech případů v regionu.