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Na červenou projede i šest aut včetně kamionu. Olomouc chce řidiče ukáznit kamerami

Ondřej Zuntych
  4:55
Zatímco se auto už začíná po zeleném signálu rozjíždět, křižovatkou před ním ještě „proletí“ z jiného směru hned několik vozů, kterým už svítí červená. V Olomouci je to na křížení Rooseveltovy a Velkomoravské ulice natolik častý jev, že se místo stalo nejrizikovějším v celém kraji. S ukázněním šoférů by zde tak v budoucnu měly pomoci kamery a automatické pokutování.

Světelně řízená průsečná křižovatka patří k nejvytíženějším na průtahu krajským městem. Jak připomenuli pořadatelé nedávné Regionální nehodové konference v Olomouci, denně tudy projedou tisíce aut a zejména v odpolední špičce se místo mění v úsek pomalého popojíždění, kolon a nervózního čekání.

„Většina karambolů se stala na suché vozovce a nejvíce jich připadá na odpolední dopravní špičku. Typicky jde o srážky s jinými vozidly – sedmkrát šlo o boční střet a sedmkrát o náraz zezadu. V nehodových statistikách jsou ale také tři střety s chodci,“ nastínil datový analytik ze společnosti DataFriends provozující Portál nehod Marek Sibal.

Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším dopravním místem v Olomouckém kraji. Často se tu totiž projíždí na červenou.
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším dopravním místem v Olomouckém kraji. Často se tu totiž projíždí na červenou.
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším dopravním místem v Olomouckém kraji. Často se tu totiž projíždí na červenou.
Křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy ulice v Olomouci je nejrizikovějším dopravním místem v Olomouckém kraji. Často se tu totiž projíždí na červenou.
8 fotografií

„Nejčastější příčina je podle naší analýzy jasná: jízda na červený signál. Hlavním problémem je tak chování řidičů,“ dodal.

V místě, kde je právě i přechod pro chodce a cyklisty spojující velké sídliště a centrum, jde o letitý nešvar. Poslední data jsou za období let 2021 až 2025, křižovatka ale byla na žebříčku vysoko i v loňském přehledu.

„Řidiči sice vidí, že svítí žluté světlo, jedou nízkou rychlostí, ale stejně se zařadí do vláčku, který teprve projíždí. Semafory jsou však dnes nastaveny dynamicky a na dvou ramenech ve stejnou chvíli už svítí žlutá,“ podotkl už loni Marek Sládeček z odboru služby krajské dopravní policie.

Problémy umocňuje rozlehlost křižovatky

Hned potom tedy téměř bez prodlevy naskočí na různých ramenech křižovatky červená a zelená. Přesto řidiči zkoušejí z minima „volného času“ určeného na dokončení průjezdu křižovatkou ukrajovat co nejvíc, výsledkem jsou srážky a zranění.

Nejrizikovější dopravní místa v kraji

  1. Světelná křižovatka silnic I/35 Velkomoravská a II/435 Rooseveltova v Olomouci. Za posledních pět let 28 nehod, při nichž byl jeden člověk těžce zraněn a dalších 15 utrpělo lehká zranění. Odhadovaná škoda pojišťoven dosáhla 7,5 milionu Kč. Nejčastější příčina nehod: jízda na červenou.
  2. Ostrý oblouk na silnici I/46 u obce Lipina na Olomoucku. 21 nehod, škoda 7,8 milionu Kč. Nejčastější příčina: nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky.
  3. Úsek silnice III/3703 mezi obcemi Sudkov a Dolní Studénky na Šumpersku. 21 nehod, škoda 3,6 milionu Kč. Nejčastější příčina: nezaviněná řidičem.
  4. Světelná křižovatka silnice I/11 s ulicemi Uničovská a M. R. Štefánika v Šumperku. 20 nehod, škoda 6 milionů Kč. Nejčastější příčina: nedání přednosti při odbočování vlevo.
  5. Křižovatka silnic D35 a II/435 na exitu 272, Nemilany na Olomoucku.14 nehod, škoda 14,5 milionu Kč. Nejčastější příčina: nedání přednosti.

(zdroj: Portál nehod)

„Mám na videu, jak tam jede na červenou šest aut, poslední dokonce kamion. Město si tam nechávalo zpracovat průzkum, který z hlediska bezpečnosti nedopadl vůbec dobře. Problémy jsou samozřejmě i jinde, ale tady je to zesílené i rozlehlostí křižovatky,“ upozornil krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz. Ze strany, kde je tramvajová trať, jsou semafory od křížení ulic přes 30 metrů.

Množství aut je podle něj způsobené i chybějícím východním obchvatem. Výsledky sčítání dopravy tam ukazují hodnoty kolem 40 tisíc aut denně.

„Problém je i v dynamickém řízení provozu. Dala se za to hromada peněz a nejsem si jist, že zelená vlna funguje v Olomouci tak, jak v některých jiných městech. Navíc zde mají přednost tramvaje, což je na průtahu špatně. Vyvolaný zelený signál dělá neplechu v celém dopravním proudu,“ zhodnotil dopravní expert.

S dalšími odborníky doporučuje instalaci kamerového systému, který by průjezdy na červenou sledoval.

„Pokud ji někdo projede vteřinu a půl po rozsvícení, pokuta je namístě. Když se to ale nehlídá, stal se z toho fenomén,“ řekl Charouz.

Vedení města v úterý zmíněné opatření odsouhlasilo. „Rada města dle doporučení dopravně-bezpečnostní konference schválila návrh připravit pořízení systému detekce jízdy na červenou na křižovatce Velkomoravská a Rooseveltova,“ uvedl na facebooku náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc) a podotkl, že podle průzkumu v místě nyní dochází ke zhruba 4 600 průjezdům na červenou ročně.

V Šumperku řidiči zapomínají dávat přednost

I tentokrát je křižovatek mezi top pěti rizikovými místy Olomouckého kraje víc. Druhou je světelná křižovatka silnice I/11 s ulicemi Uničovská a M. R. Štefánika v Šumperku.

Hlavní tah Jesenickou ulicí vede v uspořádání 2+2 a v prostoru křižovatky se rozšiřuje o samostatné pruhy pro odbočení vlevo i vpravo. Levé odbočení ale nemá vlastní šipku. Na rozdíl od Olomouce tam proto převládají čelní střety.

Na přejezdech v Olomouckém kraji přibylo nehod. Expert viní riskující řidiče

„Když svítí plný zelený signál, dává se při odbočování přednost protijedoucím. Ale vždy se najde někdo, kdo nevidí dopředu a řekne si, že to stihne, vletí tam a srazí se s protijedoucím,“ popsal Charouz z BESIP.

„Je to o řidičských zkušenostech a dovednostech, nic jiného. Mohly by pomoci i vodicí linie, ačkoli je to pak trochu jako na dopravním hřišti, ale asi není jiné cesty,“ doplnil.

Kraj je čtvrtý nejhorší v Česku

Vodorovné značení chce šumperská radnice probrat s odborem dopravy i policií. Mezitím už připravuje i celkové vylepšení světelné signalizace, která by vyřešila i odbočení vlevo, a chytrého řízení na celém tahu kolem nádraží.

„Letos chceme začít s propojením křižovatek se světelnou signalizací koordinačním kabelem. Zároveň chystáme druhou etapu, která má řešit křižovatku ulic Lidická a Jesenická, aby obsahovala chytré řízení, tedy více kamer i senzorů,“ sdělil šumperský místostarosta Karel Hošek (TOP 09), jenž má na starosti dopravu.

Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá

Rozdělení investic je nutné, protože náklady se vyšplhaly nad sto milionů korun. „Rádi bychom čerpali peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pokud ministerstvo dopravy dotace obnoví, jak tomu bylo v posledních mnoha letech,“ doplnil Hošek.

Olomoucký kraj nepatří podle datového analytika Sibala v celkovém pohledu k nejrizikovějším regionům v Česku, ve většině statistik nevyčnívá. Přesto je v nehodách při přepočtu na sto tisíc obyvatel čtvrtý nejhorší v republice.

Za více než polovinu kolizí může nesprávný způsob jízdy, skoro pětinu potom naopak tvoří situace, za něž řidiči nemohou, zejména střety se zvěří. Nejvíce dopravních událostí se dlouhodobě soustředí v krajském městě, je to téměř 42 procent všech případů v regionu.

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