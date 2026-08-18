Policisté do ulice Dolní Novosadská původně přijeli v pondělí kvůli oznámení o napadení ženy. Poblíž místa, kde k němu mělo dojít, vypátrali dva muže. Jeden z nich potvrdil, že se na ulici s ženou pohádal, podle jeho výpovědi mu vzala osobní věci. Údajně napadená třiatřicetiletá žena v té chvíli stála u osobního auta, o kterém tvrdila, že je její.
„Po celou dobu se žena chovala velmi nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor vozidla. Z toho důvodu ji policisté konfrontovali s tím, zdali v zavazadlovém prostoru nejsou nějaké zakázané látky nebo věci z trestné činnosti,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Poté, co žena poznamenala, že neví, kufr policisté s celníky zkontrolovali a nalezli v něm 15,8 kilogramu kratomu v černém igelitovém pytli.
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„Nacházelo se v něm celkem 15 kilogramových balení kratomu a dále deset menších, 75gramových balení,“ nastínil Herzán.
Kratom a jeho extrakt je psychomodulační látka. Od loňského listopadu se tak dá legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech, kam nesmí děti. E-shop mohou mít jen kamenné obchody, prodej v automatech je zakázaný.
Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona, která by od ledna 2027 měla prodej této psychoaktivní látky zpřísnit. Dostupný by neměl být lidem od 18 let, ale až od 21 let. Zakázaný bude také jeho prodej v e-shopech a zavede se spotřební daň.