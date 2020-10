Olomoucký kraj má zájem o linku na výrobu roušek, kterou nabídl Tchaj-wan

V navrženém usnesení, které nadpoloviční většina nově zvolených zastupitelů následně podpořila, vyjadřuje Olomoucký kraj záměr pořídit jednu z pěti linek na výrobu roušek a nanoroušek, které České republice nabídl Tchaj-wan.



Každá linka vyrobí 30 zdravotnických roušek a respirátorů za minutu, což znamená, že by jich mohly být k dispozici statisíce týdně.

„O linky se už zajímají Jihočeský a Jihomoravský kraj,“ uvedl na jednání zastupitelstva olomoucký senátor Lumír Kantor (KDU-ČSL), jenž vystoupil jako host.

Kantor byl totiž součástí delegace českých politiků v čele s předsedou Senátu ČR Milošem Vystrčilem (ODS), která v září při návštěvě Tchaj-wanu nabídku na převzetí linek od místní vlády dostala.

Podle dosavadních plánů by měly být linky převezeny do České republiky v listopadu nebo v prosinci poté, co obě strany dořeší potřebné úřední náležitosti.



Následně by měla zařízení nejspíše převzít Správa státních hmotných rezerv, která by je regionům, které o linky projevily zájem, zapůjčila.

Podle důvodové zprávy by konkrétně v Olomouckém kraji mohly linku využít některé krajské příspěvkové organizace, chráněné dílny nebo Univerzita Palackého.



Návrh, aby kraj případně linku převzal, podpořilo 31 z 55 zastupitelů. Hlasování se zdrželo ANO a SPD, které jsou po volbách v opozici. Vadilo jim, že bod byl zařazen na jednání v noci před samotným zasedáním.

„Nemáme tak dostatek informací,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Vrána (ANO).

Zastupitel Pavel Jelínek (SPD) poukazoval na množství různých „kdyby“ v samotném návrhu. Narážel na to, že ačkoliv kraj vyjádřil zájem o linku, z návrhu je patrné, že to neznamená, že ji skutečně dostane. Opozice navrhovala probrat bod v prosinci.

„Pandemie se neřídí termíny jednání zastupitelstva,“ reagoval nově zvolený hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).