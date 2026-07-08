Zloděj slídil v bytě, když majitelé spali, probuzená žena ho pronásledovala na ulici

Vetřelec vlezl do bytu v domě nacházejícím se poblíž centra města otevřeným oknem v kuchyni a poté se pustil do hledání cenností.
„Přivlastnil si tašku na notebook, dva notebooky, tablet, čtečku e-knih, sluchátka a hotovost ve výši 1 500 korun a 180 eur. Ženu ale hluk probudil, a šla proto byt zkontrolovat. Následně si všimla cizí osoby, která vstupními dveřmi utekla ven,“ popsal policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
Žena se pustila za zlodějem a pronásledovala ho na ulici před dům, kde prchající odhodil na zem tašku s některými ukradenými věcmi. Nakonec se mu podařilo utéct s částí elektroniky a veškerou hotovostí, celkovou škodu vyčíslili obyvatelé bytu na téměř 50 tisíc korun.
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Majitele bytu probudily zvláštní zvuky, prozradily zloděje. Otevřel si kartou
„Pachateli hrozí v případě dopadení a prokázání viny za přečiny porušování domovní svobody a krádež až tři roky za mřížemi,“ sdělil Herzán.
V létě, kdy lidé kvůli teplému počasí častěji větrají přes noc, podobných krádeží přibývá. V Olomouckém kraji jde tento týden nejméně o druhou, nezvaná návštěva dorazila v pondělních brzkých ranních hodinách také do jednoho z bytů v Hranicích, rovněž přes otevřené okno. Zloděj tam ze stolu v pokoji sebral peněženku s 600 korunami a doklady, poté ho ale i v tomto případě vyrušili probuzení obyvatelé, a tak uprchl.
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23. dubna 2025