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Stovka lidí protestovala v Olomouci za veřejnoprávní média. Babišovi psali dopisy

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  19:22
Skandování protestních hesel, nesouhlas s vládními plány a dopisy adresované premiérovi Andreji Babišovi. Přibližně stovka lidí se v neděli odpoledne sešla před budovou Českého rozhlasu v Pavelčákově ulici v centru Olomouce, aby vyjádřila nesouhlas s plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií. Demonstranti se obávají především oslabení nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.

Ani deštivé počasí neodradilo účastníky, kteří dorazili z Olomouce i dalších míst regionu. Před budovou rozhlasu zaznívala protestní hesla, lidé ale svůj nesouhlas vyjadřovali také písemně. Přímo na místě sepisovali dopisy předsedovi vlády, v nichž jej vyzývali k přehodnocení plánovaných změn.

Přibližně stovka lidí protestovala před budovou Českého rozhlasu v Olomouci proti změnám ve financování veřejnoprávních médií. (25. října 2026)
Přibližně stovka lidí protestovala před budovou Českého rozhlasu v Olomouci proti změnám ve financování veřejnoprávních médií. (25. října 2026)
Přibližně stovka lidí protestovala před budovou Českého rozhlasu v Olomouci proti změnám ve financování veřejnoprávních médií. (25. října 2026)
Přibližně stovka lidí protestovala před budovou Českého rozhlasu v Olomouci proti změnám ve financování veřejnoprávních médií. (25. října 2026)
4 fotografie

„Dorazili jsme, protože stojíme za Českou televizí a za Českým rozhlasem a nechceme jejich zestátnění,“ vysvětlila Martina Veselá, která na demonstraci přijela z Pavlova u Přerova. Premiérovi napsala také o nesouhlasu se způsobem projednávání navrhovaných změn. „Chceme, aby byla nějaká veřejná debata, delší a odborná debata,“ dodala.

Obavy z plánovaných změn sdílela také Eva Orságová, která bydlí nedaleko místa shromáždění. „Veřejnoprávní média, taková, jaká máme my, hrazená z poplatků nás občanů, jsou informační páteří naší bezpečnosti,“ uvedla. Největší riziko spatřuje v možném omezení finančních prostředků, které by média po změně systému dostávala.

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Na protestní shromáždění náhodou narazil také politik hnutí ANO Svatopluk Binder, který místem projížděl na kole. „Vůbec nevím, co se děje. Já vlastně vůbec nevím, o co se jedná,“ přiznal s tím, že televizi nesleduje. Demonstraci si přesto vyfotil, aby snímek poslal známým a zjistil od nich, co se na místě odehrává.

Psaní dopisů mělo podle organizátorů představovat další způsob, jak na politiky vyvinout tlak. Protestní shromáždění se v Olomouci konalo už v pátek, část místních aktivistů se následně zúčastnila také demonstrací v Praze.

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„Říkala jsem si, jakou jinou formu odporu proti tomu, co se děje, zvolit, než je jenom demonstrace a nějaké skandování,“ popsala organizátorka Viktorie Pechová, která je zároveň koordinátorkou Milionu chvilek pro demokracii v Olomouckém kraji. Podle ní mohou mít stovky dopisů adresovaných politikům výrazný účinek. „Momentálně už máme úplně plnou schránku, což je super. Myslím si, že další dopisy budou přibývat,“ dodala.

Vedle občanů v ulicích vyjádřili podporu veřejnoprávním médiím také herci z Moravského divadla v Olomouci, kteří po sobotním představení činohry Chvilky přerušili závěrečnou děkovačku a přečetli prohlášení.

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