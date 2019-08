VIDEO: Ničí a dělají hluk. Neukáznění cyklisté trápí lávku i Olomoučany

Přes šedesát metrů dlouhá lávka u známé restaurace Bristol nahradila most přestavovaný kvůli stamilionovým protipovodňovým opatřením. Jakmile na ni však vjede cyklista, prkna usazená v ocelové konstrukci se rozdrnčí a hluk lidem z okolních domů hlavně v noci drásá nervy. Už kvůli tomu volali i policii.

Nově tak mají cyklisty v Komenského ulici zastavit kromě klasické zákazové značky také nápisy: Cyklisto, buď ohleduplný, sesedni z kola. Ničíš lávku, děláš hluk.

Kromě neukázněnosti cyklistů za celou situací stojí fakt, že lávka není pro jízdu na kole vůbec stavěná. Lidé by proto před ní měli z bicyklů slézt a vést je. Zákazové značky jsou na obou březích od chvíle, kdy byla lávka dokončená.

„Obrátili se na nás lidé z okolních domů s tím, že cyklisté nerespektují zákazové značky a na lávce dělají pravidelně velký hluk. Rozviklaná prkna utahujeme, ale po pár průjezdech opět vržou,“ vysvětlil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

„Chceme proto apelovat na kolaře, aby byli ohleduplní. Zákaz není na mostě jen kvůli bezpečnosti chodců, ale také proto, že lávka není pro cyklisty konstruovaná,“ dodal Belaška, jenž budování olomouckých protipovodňových opatření řídí.

Za porušení zákazu hrozí pokuta až dva tisíce korun

Spolu s rozšířením koryta přijdou na 730 milionů korun, jejich součástí bylo i zbourání mostu v Komenského ulici a vybetonování nového, což dělníci za den zvládli minulý měsíc.

Jak vypadalo velké betonování nosné konstrukce:

VIDEO: V Olomouci se rodí nový most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bělaška dodal, že rozhořčení místních naprosto rozumí. „Snad si cyklisté uvědomí, že sesednutí z kola pro ně představuje jen malé zdržení, ale pro lidi v okolních domech znamená klidnou noc,“ uvedl.

To, že cyklisté zákaz vjezdu porušují, potvrzuje mluvčí olomoucké městské policie Petr Čunderle. Strážníci na lávce přistihli již sedm kolařů, kteří nesesedli a vjeli na ni.

„Za nerespektování tohoto dopravního značení hrozí na místě pokuta do výše dvou tisíc korun,“ uvedl Čunderle s tím, že strážníci provoz na lávce sledují při běžných hlídkách. Na místo ovšem musela už i státní policie, kterou sem kvůli hluku zavolali místní.

„Na toto oznámení jsme reagovali zvýšeným dohledem nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v dané lokalitě,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková.

Zajistit prkna, aby nedrnčela, se nepovedlo

Lávka spojuje břehy Moravy od začátku loňského července, jde o ocelovou jedenašedesát metrů dlouhou a přes sedm metrů širokou konstrukci typu Bailey Bridge, kterou za druhé světové války vyvinuli Britové a která se dodnes používá právě pro provizorní překonání řek při uzavírkách či opravách mostů.

U olomoucké lávky, která místo zbořeného mostu nese také potřebné inženýrské sítě, trápí problém s hlukem od projíždějících kol místní už dlouho. Pokusy upravit lávku tak, aby prkna pod koly nedrnčela, skončily nezdarem.

„Lávku nejde utěsnit ani montážní pěnou. Nachází se totiž nad řekou a vydrolený materiál by ji znečistil. Kvůli nosnosti lávky nejsou možné ani stavební úpravy, jež by situaci vyřešily. Překrytí jejího stávajícího povrchu by ji zase nadměrně zatížilo,“ shrnul nedostatek alternativ mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„Lidská slušnost a ohleduplnost cyklistů vůči lidem, kteří bydlí v okolí, tak zůstává jediným řešením,“ uzavřel.