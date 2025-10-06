Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

Autor: ,
  11:18
První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek dálnice D1 u Přerova. Na sociální síti X o tom informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Dálnici D55 Olomouc – Kokory otevřeme v pátek 19. prosince a zároveň usilovně pracujeme na zbývajícím úseku až do Přerova. Část D55 z Kokor do Přerova nyní zkoumají archeologové, kteří už hlásí nález neolitického sídliště s pozůstatkem základů sloupového domu,“ uvedlo ŘSD.

Mapa úseku dálnice D55 mezi Olomoucí a obcí Kokory. Pro zvětšení klikněte.

Na chystanou druhou polovinu dálnice D55 v úseku mezi Kokory a Přerovem ŘSD nedávno získalo stavební povolení, tato část má být dokončena v roce 2029. Na stavbu už bylo vykoupeno 98 procent potřebných pozemků.

Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, která Přerov s Olomoucí spojuje přes několik obcí. Vesnicemi nyní denně projede až 20 tisíc aut a frekventovaná silnice je místem častých nehod.

Stavba osmikilometrové části mezi Olomoucí a Kokory, která začala předloni na jaře, bude stát 1,95 miliardy korun. Navazující úsek z Kokor do Přerova bude měřit šest kilometrů a jeho stavba má přijít na 2,2 miliardy.

1. září 2025

Mapa druhého úseku dálnice D55 mezi obcí Kokory a Přerovem.

Příprava D55 z Kokor do Přerova byla komplikovaná a nabrala zhruba dvouletý skluz. Soud totiž při projednávání žaloby obce Rokytnice prohlásil územní rozhodnutí za neplatné. Nejvyšší správní soud však v roce 2021 verdikt krajského soudu zrušil. Rokytnice se posléze dohodla s úřady a ŘSD na kompenzacích za vznik dálnice u obce a žalobu stáhla.

Stavbaři nyní finišují také s budováním desetikilometrového úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, jehož stavba začala předloni v lednu a přijde na téměř sedm miliard korun. Po dokončení zlepší špatnou dopravní situaci v Přerově. Tato poslední část D1 bude zprovozněna s tříměsíčním předstihem, stavební práce totiž postupují rychleji, než se předpokládalo.

17. září 2025
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manžel poslankyně STAN čelí trestnímu stíhání z krácení daně

Policie obvinila manžela jedničky olomoucké kandidátky STAN Hany Naiclerové z zkrácení daně. Jan Naicler sám připustil, že v daňovém přiznání „nezohlednil“ částku téměř 1,2 milionu korun týkající se...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:18

Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Naposledy se tu bruslilo před čtyřmi lety, ale už tehdy nebyly podmínky nijak valné. Teď už je ovšem část zimního stadionu ve Šternberku na Olomoucku, kde kdysi začínala s hokejem třeba jedna z...

6. října 2025  4:51

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  18:35

Bioložka a chemička. Nové poslankyně převálcovaly zkušené matadory

Šestadvacetiletá Zdena Kašparová a čtyřiačtyřicetiletá Šárka Kučerová. Dvě ženy, které na svých kandidátkách získaly v Olomouckém kraji nejvíce preferenčních hlasů a z pozice nováčků přeskákaly...

5. října 2025  16:34

Boj až do konce. Haná byla svědkem zuřivých tankových bitev i v poslední dny války

Premium

Na konci dubna 1945 už bylo jasné, že Německo válku prohrálo. Rudá armáda osvobozovala Brno a stála před branami Vyškova, wehrmacht byl na Hané v zoufalé situaci. Jeho velení se ovšem stále...

5. října 2025

Byli jsme se Stanjurou dva nejméně oblíbení členové vlády, říká Marian Jurečka

Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odchází do opozice. „Dělal jsem věci, které nebyly jednoduché, ale lidé vědí, že se snažím problémy řešit,“ našel lídr krajské kandidátky...

5. října 2025  14:48

Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc

Novým europoslancem za Filipa Turka (Motoristé sobě), který se dostal do Sněmovny, bude bývalý primátor Olomouce a neúspěšný ministr kultury Antonín Staněk. V nové pozici si přijde měsíčně na více...

5. října 2025  13:07,  aktualizováno  14:05

Lidé na severu Jesenicka nechtějí větrníky, na Olomoucku ano

Dvě těsná referenda podporující zvažované projekty větrných elektráren a výstavby sociálních bytů, k tomu další plebiscity se zápornými stanovisky většiny zúčastněných voličů týkající se rovněž...

5. října 2025  12:13

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  20:32

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. ANO uspělo před SPOLU

Výsledky voleb v Olomouci kopírovaly ty celostátní. Vítězem se v hanácké metropoli stalo hnutí ANO se ziskem přes 30 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU oslovila přibližně čtvrtinu voličů. Celkové...

4. října 2025  20:25

Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

Hejtmany z hnutí ANO kandidující do sněmovny postavil předseda partaje Andrej Babiš na poslední místa kandidátek. První muž Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přesto své místo poslance obhájil....

4. října 2025  19:25

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.