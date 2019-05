Koaliční hnutí chystá nevídanou rošádu, náměstka má nahradit nezvolený člen

V olomouckých politických kuloárech se už s jistotou mluví jako o novém náměstkovi o Otakaru Bačákovi, který donedávna pracoval jako ekonomický náměstek v dopravním podniku. Má to ovšem Háček, Bačák nebyl zvolen do zastupitelstva a bez mandátu na náměstkovský post nemůže. Navíc ani není první v pořadí náhradníků na případně uvolněné zastupitelské křeslo.

Prvním krokem k jeho posunutí vpřed má umožnit to, že se Hekela vzdá nejen postu náměstka primátora, ale také svého mandátu zastupitele. To vše se zřejmě stane už na konci května.

„Ke změně dojde. Řádově jde o týdny či měsíce,“ reagoval na dotaz MF DNES lídr spOLečně Stanislav Flek. A počítá právě i s tím, že Hekela složí také mandát zastupitele.

Bačáka coby Hekelova nástupce MF DNES potvrdilo pod podmínkou anonymity několik zdrojů z politiky, Flek se k němu ale jednoznačně nevyjádřil.

„Vše sdělíme včas. Je to věc, která je v jednání. A to i jméno případného nového náměstka,“ řekl Flek s tím, že hnutí teď připravuje strategii, jak výměnu sdělit veřejnosti.

„Nebudeme nic tajit, řekneme ty věci otevřeně. Jde ale o to, aby s tím byli všichni zúčastnění srozuměni a aby úřad normálně běžel,“ vypočítává Flek.

Mandát mám od voličů, ne od hnutí, říká o svém konci náměstek

Důvody, proč má Hekela odejít, Flek nespecifikoval. V zákulisí se ovšem mluví o tom, že vedení spOLečně není spokojené s jeho „manažerským stylem“ a také „tempem práce“.

„Zatím bych to nechal otevřené. Není to žádný velký malér, je to změna po vzájemné dohodě,“ tvrdí Flek.

Hekela však svůj odchod komentovat nechce. V hnutí jde v každém případě o výbušné téma.

„V okamžiku, kdy se rozhodnu tuto situaci řešit, vydám tiskové prohlášení. K jakému datu, to v tuto chvíli říkat nechci. Mandát mám od voličů, nikoli od hnutí spOLečně,“ prohlásil.

V loňských volbách přitom Hekela coby bývalý šéf divadla patřil k nejznámějším tvářím hnutí, které vzniklo na popud (a z velké části i z peněz) šéfa Exekutorského úřadu v Přerově Roberta Runtáka zhruba půl roku před volbami. V nich Hekela dostal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů a přeskočil i lídra Fleka.

Muž, který má být náměstkem, je až pátým náhradníkem v pořadí

Bačák coby další kandidát spOLečně potřebnou část voličů nepřesvědčil. Mandát nezískal a ve frontě náhradníků na případně uvolněné křeslo zastupitele mu patří až páté místo.

„Pavel Hekela nám jako hnutí oznámil, že se 31. května hodlá vzdát postu náměstka a potažmo i mandátu,“ tvrdí Bačák a zároveň připustil, že kdyby se lidé ve frontě před ním práva na mandát vzdali, post náměstka by přijal. Také potvrdil, že se již uvnitř hnutí o Hekelově mandátu s náhradníky mluví.

„Někteří to už odmítli z titulu své stávající práce. Vyjádřili se, že by šli dělat řadového zastupitele, ale ne náměstka,“ dodal.

Pro nástup do nové funkce má Bačák právě teď volné ruce. Na konci dubna totiž odešel z pozice ekonomického náměstka v dopravním podniku. Vysvětluje to nedávným zavedením německého modelu řízení městských akciovek. V představenstvech tak už nesmí sedět politici, ale pouze manažeři.

Bačák si proto podle svých slov musel vybrat – a zvolil politiku. I přesto, že je stále jen řadovým členem spOLečně bez jakéhokoliv mandátu či veřejné funkce.

„Pokud bych zůstal v politickém hnutí, nemohl bych být v představenstvu. Proto jsem musel skončit na pozici náměstka. Nový model říká, že politici mohou sedět jen v dozorčí radě. A tam od 8. dubna jsem,“ popisuje Bačák. Možnost, že už při odchodu z dopravního podniku počítal s funkcí ve vedení města, odmítá.

„Chtěl jsem se věnovat podnikání a také částečně rozšířit svoji působnost v hnutí,“ říká.

Primátor: Je to pro mě známka politické a personální nezralosti

Chystaná rošáda však rezonuje i v radniční koalici. Primátor Miroslav Žbánek (ANO) nepopírá, že se na radnici téma řeší.

„Nemám z toho radost, velmi nemile nás to zaskočilo. Poměrně to narušuje koncept koaliční smlouvy, jejího personálního obsazení. Je to pro mě známka politické a personální nezralosti, kterou se toto hnutí prezentuje. I lidsky mi to, co se děje kolem pana náměstka, přijde velmi těžko akceptovatelné či srozumitelné,“ podotýká.

I primátor nicméně předpokládá, že mu Hekela konec ve funkci oznámí koncem května.

„Je to ale jeho rozhodnutí, oficiálně to ještě neoznámil. Řekli jsme, že je to vnitřní záležitost hnutí,“ dodal Žbánek s tím, že výhrady k Hekelově práci nemá a váží si ho.

„Ať už proto, co pro kulturu v Olomouci udělal v minulosti, či za posledních šest měsíců. Za půl roku prosadil téměř vše, s čím hnutí spOLečně či kulturní fronta přišla,“ poznamenal primátor.