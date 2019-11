Zpět do časů revoluce. Kniha fotek ukazuje atmosféru před i po listopadu 89

O víkendu to bude 30 let, co v tehdejším Československu začal po studentských protestech 17. listopadu 1989 pád totalitního socialistického režimu.

„Velká část snímků v knize je výsledkem dlouhodobého terénního sběru a průzkumu soukromých archivů, který jsem prováděla s týmem pracovníků Státního okresního archivu v Olomouci a Prostějově, Moravského divadla a Univerzity Palackého,“ popsala editorka knihy a kurátorka Muzea umění Štěpánka Bieleszová.

Vybrané fotografie, jež vznikly v Olomouci a v tehdejším olomouckém okrese, ovšem nepřibližují čistě jen sametovou revoluci, nýbrž coby kronika či deník celý rok 1989.

„Nabízí snímky z rodinných archivů zachycující běžné události i všední život v takzvaném reálném socialismu. Samozřejmě fotografie připomenou také revoluční dění v Divadle Oldřicha Stibora, okupační stávku studentů univerzity, recesistická představení a happeningy, vystoupení osobností kulturního a společenského života či generální stávku 27. listopadu,“ shrnula Bieleszová.

Část snímků z této knihy si pak lidé mohou přímo v Muzeu umění prohlédnout na nově otevřené výstavě pojmenované 1989. Kromě samotných snímků tu jsou k vidění i dobové dokumenty a také promítání řady dalších snímků z privátních fotoalb, jež lidé muzeu poslali na základě výzvy na jeho sociálních sítích.