Přijeli si zabruslit, po půl hodině ale kvůli dírám kluziště v Olomouci zavřelo

„Veřejné kluziště nebylo na deset hodin připraveno k provozu, evidentně se včera večer nestříkalo, takže když na něj dnes vyjeli bruslaři, po půl hodině to dopadlo, jak to dopadlo. Díry se zvětšovaly a logicky hrozilo nebezpečí úrazy,“ zlobí se muž, který si přijel na ledovou plochu do Olomouce zabruslit až z Prostějova. „Jedu docela velkou dálku, tak si umíte představit, jak takový přístup člověka rozčílí,“ doplnil.

To, že se zřejmě jedná o zanedbanou údržbu, mu potvrdil i muž ze správy kluziště, který se na místě pohyboval ve žluté vestě. „Byl docela naštvaný, protože všechny stížnosti padly na jeho hlavu. On však u včerejšího provozu nebyl. Jen mi řekl, že kdyby se večer odklidil nabruslený sníh a kluziště se postříkalo vodou, mohlo se dnes normálně bruslit,“ doplnil muž, jehož jméno redakce zná, ale nepřál si ho zveřejnit.

Projektová manažerka Vánočních trhů Monika Řehulková pro iDNES.cz uvedla, že se jednalo o závadu v chlazení, která se stala nejspíše v noci. Současně vyloučila vandalismus a také to, že by někdo údržbu ledové plochy zanedbal.

„Údržba proběhla dle harmonogramu i ve večerních hodinách po ukončení bruslení. Správa kluziště aktuálně opravuje chlazení a následně začne opravovat také led. Mělo by se vše zvládnout tak, aby se zítra opět bruslilo,“ uvedla Řehulková.

Na Facebooku tak lidem doporučila, aby si místo bruslení užili alespoň instalaci vánočního stromu, který je ten největší na světě, jež ozdobí Horní náměstí.

Kluziště bylo v provozu od 6. listopadu a hned první víkend po otevření byl zájem obrovský. Vloni provozovatelé kluziště otevírali až se začátkem trhů a fungovalo do ledna. Důvodem dřívějšího spuštění provozu je podle provozovatele návštěvnost, která je v listopadu mnohem větší než v lednu.