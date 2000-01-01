náhledy
Industriální prostory olomoucké budovy Telegraph, někdejší továrny na telegrafy, dále třeba Svatý Kopeček, univerzitní Konvikt či Dolní náměstí, kde vznikaly scény automobilové honičky. Tam všude se natáčela nová česko-slovenská komedie Když se zhasne, jež dnes vstoupila do kin.
Její děj navíc vychází z úspěšné stejnojmenné divadelní hry uváděné na prknech olomouckého Moravského divadla.
Film láká na herecké obsazení v podobě Petry Hřebíčkové, Vojty Kotka (oba na snímku) Tomáše Maštalíra či Martina Pechláta.
Interiéry Telegraphu se proměnily v recepci gynekologie i luxusní restauraci 7 hříchů, v níž Vojta Kotek (na snímku druhý zprava) coby šéfkuchař předvádí své kulinářské umění a pod vedením šéfky Niny (Petra Hřebíčková) připravuje menu sestavené týmem michelinských kuchařů. Spoluautorkou úspěšné divadelní hry uváděné v Moravském divadle už od roku 2012 i filmového scénáře je Michaela Doleželová, jež si v komedii také zahrála (na snímku zcela vlevo).
Snímek režíroval Andy Fehu (na snímku), jenž stojí například za hororovou komedií Nenasytná Tiffany, snímkem Shoky & Morthy: Poslední velká akce, kinohitem ONEMANSHOW: The Movie nebo úspěšnými kriminálními seriály Odznak Vysočina a Dáma a král.
Při natáčení se svěřil, že má k hanácké metropoli blízko. „Olomouc je hezčí než New York, má svou vizuální autenticitu a jedinečnou atmosféru,“ míní Fehu.
Martin Pechlát coby plachý vědec Čenda ve svém kabinetu, který mu filmaři zřídili v univerzitním Konviktu.
Petra Polnišová hraje Alenu, majitelku ezoterického obchodu. V ten se proměnil podnik Dobrá čajovna v olomoucké Havelkově ulici.
Hanáckou metropoli chválila i Petra Hřebíčková. „Olomouc je nesmírně krásná. Dokážu si představit, že bych tady žila. Líbí se mi, že je tu divadlo, kultura, univerzitní život a že se tady přirozeně potkává stará historie s novou architekturou. Je to město, které i díky studentům neustále žije,“ vylíčila.
Během natáčení podle ní panovala uvolněná atmosféra. „Myslím si, že nejvtipnější jsme byli v momentech, kdy jsme nestáli před kamerou. Stejně tak s Martinem Pechlátem i Petrou Polnišovou jsme neustále dolaďovali různé situace a humor byl na place prakticky pořád přítomný. Doufám, že se něco z toho přenese i do filmu. My jsme se bavili skvěle. Celé natáčení byla jedna velká zábava,“ popsala Hřebíčková.
V komedii si zahrála i Simona Lewandowská, jež ztvárnila sestru hlavní hrdinky.
Filmová kritička iDNES.cz Mirka Spáčilová ve své recenzi zmínila, že komedie „oslavuje Olomouc“ (na snímku pohled na budovu Telegraph). Celkově nicméně snímku udělila hodnocení 30 procent.
Zmínění aktéři se symbolicky vrátili na „místo činu“ tento týden v pondělí, kdy se v olomouckém multikině Premiere Cinemas uskutečnila předpremiéra s autogramiádou.
Zájemci se mohli s herečkami i herci také vyfotit.
A děj filmu? Nina je ambiciózní kuchařka, jež se chystá otevřít vlastní restauraci, a tak je patřičně nervózní. Nesvůj je i její muž, gynekolog Richard (Tomáš Maštalír, na snímku), v jejich manželství to už dlouho vře.
Nejspíš by už dávno došlo na rozvod, kdyby ovšem dvojice kdysi v opilosti nesepsala na ubrousek „smlouvu“, že kdo zaviní konec vztahu, nemá nárok na žádný majetek.
Jedinou výjimkou je nevěra druhého partnera, v takovém případě si lze majetek i při podání žádosti o rozvod ponechat. A právě k tomu má dojít v nové luxusní restauraci.
Richard totiž v zoufalství požádá nejlepšího kamaráda Čendu, aby Ninu svedl ve chvíli, kdy to bude čekat nejmíň – na otevíračce podniku.
