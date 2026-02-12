|
OBRAZEM: Oslava Olomouce i gastronomie. V kinech startuje komedie Když se zhasne
Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet
Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...
Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice
Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...
Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká
Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...
Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci
Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....
Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař
Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...
Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí
Kvůli nehodě nákladního auta a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, jež podle prvotních informací zřejmě narazila...
Olomoučané by chtěli víc veřejných toalet, dohoda s gastropodniky ale ztroskotala
Dilema, jak udržet pro obyvatele a návštěvníky města dostupné veřejné záchody, ale neplatit za to miliony, se zatím ne zcela úspěšně snaží vyřešit olomoucká radnice. Třeba v Čechových sadech otevřela...
Soudí nás dřív, než padne obvinění. Ředitel promluvil o kauze sporných defibrilátorů
Kriminalisté prověřují, zda lékaři Fakultní nemocnice Olomouc neimplantovali některým pacientům, zejména těm, kteří byli zařazeni do mezinárodní studie, defibrilátory ICD, i když je nepotřebovali....
Industriální prostory olomoucké budovy Telegraph, někdejší továrny na telegrafy, dále třeba Svatý Kopeček, univerzitní Konvikt či Dolní náměstí, kde vznikaly scény automobilové honičky. Tam všude se...
Místo pěti let vězení podmínka. Odvolací soud zmírnil trest za podvod s dotacemi
Namísto pěti a půl roku za mřížemi čeká olomouckého podnikatele Petra Látala v kauze podvodu s evropskými dotacemi pouze podmíněný trest. Vrchní soud v Olomouci zmírnil verdikt krajského soudu i...
Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí
Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má...
Nemocnice zřídila kvůli kauze defibrilátorů speciální linku, nařídil to ministr
Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) zahájila provoz speciální telefonní linky pro pacienty s implantovaným kardiostimulátorem nebo defibrilátorem. Jde o reakci na kauzu údajných neindikovaných...
Socha z klíčů jako symbol. Revoluce drtí sebe samu a rezne, reakce jsou různé
Revoluce. Právě toto slovo tvoří sochu, na kterou kolemjdoucí narazí u olomouckého vlakového nádraží. Na místě je déle než rok, a ačkoli se v minulosti mnohokrát stěhovala, má tam podle magistrátu...
Pokud přišla o peníze EU, jsem také okraden, hájí se podnikatel viněný z podvodu
Jestliže Evropská unie přišla o peníze, byl jsem okraden úplně stejně, protože u projektů jsem měl poloviční spoluúčast. I tak se ve středu u odvolacího jednání před Vrchním soudem v Olomouci hájil...
Turismu se v kraji dařilo, lázně ale dál stojí výhradně na tuzemské klientele
Skvělý rok zažila loni většina podnikatelů z oblasti cestovního ruchu , v Olomouckém kraji se totiž ubytovalo téměř o desetinu více hostů. Zajímavou statistiku pak ukazuje návštěvnost klasických...
Zahlcení reklamou působí stres, města ji nechtějí. Vyhlásila boj vizuálnímu smogu
Ten rozdíl je patrný hned. Dvanáct billboardů, které roky stály na pozemku Základní školy Mozartova, je pryč. Změna je výsledkem postupného snažení olomoucké radnice zbavovat město vizuálního smogu,...