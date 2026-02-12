OBRAZEM: Oslava Olomouce i gastronomie. V kinech startuje komedie Když se zhasne

Industriální prostory olomoucké budovy Telegraph, někdejší továrny na telegrafy, dále třeba Svatý Kopeček, univerzitní Konvikt či Dolní náměstí, kde vznikaly scény automobilové honičky. Tam všude se natáčela nová česko-slovenská komedie Když se zhasne, jež dnes vstoupila do kin a děj vychází z úspěšné stejnojmenné divadelní hry uváděné na prknech olomouckého Moravského divadla.
