Databáze hrobů přinese Olomouci tisíce volných míst. Hřbitov má lákat k procházkám

Ondřej Zuntych
  4:54
Až několik tisíc volných hrobových míst může v Olomouci přinést digitální zmapování všech dvanácti městských pohřebišť. Očekává to vedení hřbitovů, které se do náročného procesu pustilo před několika lety. Z více než 33 tisíc míst už je i díky snímkování drony hotová třetina. Radnice zároveň připravuje nákladnou rekonstrukci krematoria.
Pohled na část hrobek na olomouckém ústředním hřbitově. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Digitální pasportizace hrobových míst postupně sjednocuje informace o jejich nájemnících i lidech zde pohřbených. Výsledky ulehčí práci zaměstnancům hřbitovů, přínos to ovšem může mít i pro veřejnost.

„Do budoucna uvažujeme, že část databáze zveřejníme, aby lidé měli možnost si doma vyhledat volné místo na jednotlivých pohřebištích,“ nastínila ředitelka příspěvkové organizace města Dana Pluskalová.

Olomouc má zvláštní pietní místo. Je věnované lidem, kteří darovali tělo vědě

Ačkoli zpřesňováním údajů počet volných míst naroste, velikost pohřebišť zůstane do budoucna stejná jako dnes. Další rozvojová plocha totiž není ve městě k dispozici.

„Očekáváme však, že díky pasportizaci se několik tisíc míst uvolní, protože už u nich nebude platná nájemní smlouva nebo nebude žít nájemce a bude tak možné opakované pronajmutí. Teď jsme asi v jedné třetině. Už máme s pomocí firmy za sebou snímkování pomocí dronů, které se promítlo do map,“ nastínila ředitelka.

Na hřbitov jako do parku

Srovnal se i nesoulad, když technici narazili na místa, jež v minulosti v mapách nikdo nezakreslil. Lidé by také díky přesným přehledům mohli najít své příbuzné nebo významné osobnosti.

„Perfektně to funguje třeba ve Vídni, kde si najdete podle jména konkrétní místo. Dohledáte i informace o narození a úmrtí dotyčného,“ přiblížil náměstek primátorky Tomáš Sýkora (ANO), jenž má na radnici hřbitovy na starosti.

Pluskalová se také postupně snaží hřbitovy přirozeně zapojovat do života města. Po svém nástupu nechala pro auta uzavřít hlavní bránu ústředního městského hřbitova, což podle ní lidé přivítali.

„Za tři roky svého působení vnímám zájem veřejnosti navštěvovat hřbitov nejen jako pietní místo, ale lidé ho vyhledávají i jako oddychovou zónu, prostor pro relaxaci nebo například mezigenerační setkávání,“ popisuje s tím, že častými návštěvníky jsou maminky s malými dětmi.

„Chtěli bychom, aby byl hřbitov zahradou, která je veřejnosti otevřena podobně jako městské parky,“ dodala Pluskalová. S tím souvisí obnova historických alejí, zelených ploch a výsadby.

Město: Chceme narovnat podmínky

Největší investicí související se hřbitovy bude rekonstrukce neředínského krematoria ze začátku 30. let 20. století. Na dubnovém jednání zastupitelstva zazněla zmínka o nákladech ve výši 70 milionů korun.

„Chystáme rekonstrukci včetně nových pecí, ale kapacita zůstane stejná. Chceme, aby místo bylo příjemnější pro účastníky pohřbů. Plánujeme také zapojit bývalou katolickou kapli, která je v majetku města, Hřbitovy by si ji ale vzaly do správy,“ řekl náměstek Sýkora.

Nejlevnější rakev a rubáš. Pohřbů lidí bez příbuzných přibývá, platí je stát

Pokud jde o provoz krematoria, ten připadne městským technickým službám a budovu by od Správy nemovitostí Olomouc později převzali správci hřbitova.

Vyřeší se tím dlouholetý nerovný vztah, kdy měla od roku 2000 krematorium pronajatá jedna z olomouckých pohřebních služeb, u níž si ho musely ostatní pronajímat.

„Nyní má krematorium v nájmu Moravská pohřební společnost. Problém byl v tom, že je to konkurenční prostředí a jedna společnost tedy měla výhodu, že si mohla stanovovat, kdy se její obřady budou konat. Ty ostatní měly jiné časy, byly v nevýhodě a musely s danou firmou jednat. Vztahy nebyly nejlepší, a to chceme narovnat,“ uvedl Sýkora. Současný nájemce podle něj dal výpověď nejpozději k 30. dubnu 2027.

2. května 2026
