Na hotelu v Olomouci. Akty zaplnily netradiční místa, prosklené plochy i strop

Výstava Joans of Ark, jež je součástí přehlídky Olomouc Design Days, bude k vidění do konce ledna. Dvojice spolu tvoří třetím rokem a používá výhradně starou analogovou techniku.

„Je totiž blízká našemu vnímání světa, vyžaduje rozvahu a donutí nás na chvíli zastavit čas, což je stav, kterého se v dnešní době moc nedostává,“ nastínil Procházka.

Nápad na neobvyklý projekt pochází z hlavy majitele a duchovního otce Nezvalovy Archy Marka Novotného. Ten budovu od začátku vytvářel jako vysoce umělecké prostředí, prostory jsou unikátní i díky Jiřímu Davidovi, jenž pro ně na míru vytvářel vázy nebo obrazy a celkově se podílel na duchu místa.

„Už loni jsme tu měli premiéru našeho filmu a prostory jsme si doslova zamilovali. Kam se podíváte, tam je umění, žádný kout není náhodný. A Marek se svěřil, že už dlouho nosí v hlavě nápad do toho prostředí zasadit modelky a nafotit v Arše sérii aktů, které by nějak přirozeně splynuly s geniem loci. To byla obrovská výzva,“ přiblížil Procházka.

Umělci během roku fotili mnohokrát prakticky po celé budově, a to i na místech, jež jsou běžným návštěvníkům nepřístupná. „Byli jsme třeba na střeše, ale také jsme modelku vměstnali do proskleného světlíku v podlaze, což bylo asi nejnáročnější. Často jsme pracovali v noci, kdy to tu má naprosto úžasné kouzlo,“ zmínila Dušková.

Výsledkem je kolekce asi tří set snímků, z nichž byly na výstavu vybrány ty nejlepší. Jde o velkoformátové tisky, klasické analogové zvětšeniny i polaroidové fotky.