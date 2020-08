Ani Středoevropské fórum, ani úřad. Obří olomoucká kasárna čeká prodej

Pětipatrový rozlehlý dům je prázdný od roku 2014 a v nejbližší době se na tom nic nezmění. Hlavní překážkou pro budoucí využití kasáren jsou náklady na rekonstrukci.

Zástupci olomouckého Muzea umění i zdejší radnice, kteří se o kasárna zajímali, je vyčíslili na zhruba miliardu korun.

Muzeum přitom zvažovalo, že by objekt využilo pro projekt Středoevropského fóra (SEFO). Připravuje ho řadu let, jeho základem je vytvoření ohromující umělecké sbírky, jež by reprezentovala poválečnou výtvarnou kulturu střední Evropy.

Pro její uložení i vystavení a také jako zázemí pro další bádání chce muzeum postavit moderní budovu v proluce v Denisově ulici. Kompletní rekonstrukce kasáren se jako možná alternativa objevila na stole loni. Ale nebude z toho nic.

„Nechali jsme si zpracovat předběžné nacenění rekonstrukce a úprav tohoto objektu pro muzejní potřeby. Ta částka vysoce přesáhla náš rozpočet. A to téměř dvojnásobně. Od vlády máme na SEFO schválených 593 milionů, na obnovu kasáren byla třeba zhruba miliarda,“ upřesnil ředitel olomouckého Muzea umění Ondřej Zatloukal.

Fórum může propojit dvě části Olomouce

Muzeum tak dál míří k vybudování SEFO v proluce, a to podle již dříve představených plánů architekta Jana Šépky.

Ten pro fórum navrhl moderní budovu složenou zjednodušeně řečeno z pětice „homolí“ s částí pláště z hrubého betonu. Architekt i pracovníci muzea teď vše upřesňují a vepisují do projektu několik dílčích změn.

„Tou nejpodstatnější je, že bychom rádi získali poslední parcelu v proluce. Sousedí s tramvajovým depem a umožnila by zásadní věc – průchod Středoevropským fórem a tím pádem i propojení dvou částí Olomouce, konkrétně Koželužské ulice a Denisovy ulice,“ vyzdvihl Zatloukal.

Stěžejním termínem je pro něj teď září, kdy upravené plány projedná jak s vedením Olomouce, tak s ministerstvem kultury, které je zřizovatelem muzea.

„Mimo jiné čekáme i na to, jak se ministerstvo postaví k možnosti získat onu poslední parcelu. Otevření Středoevropského fóra pak v tuto chvíli plánujeme na rok 2025,“ doplnil Zatloukal.

Primátor: Za polovinu by šla postavit nová budova

O památkově chráněná kasárna, jež spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), se ještě nedávno zajímalo také město Olomouc. Již delší čas i kvůli blížícímu se konci pronájmu v budově Namiro hledá nové zázemí pro stovky úředníků. Také radnice ale narazila na předpokládané vysoké náklady na opravu kasáren.

„Odhadovaná cena rekonstrukce je kolem 800 až 900 milionů. Za poloviční cenu jsme schopni postavit novou moderní energeticky úspornou budovu,“ porovnal olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

De iure město kasárna při pokračujícím pátrání po novém magistrátu stále bere jako jednu z variant. Ale možnost, že by se sem úředníci opravdu stěhovali, je za současných podmínek podle Žbánka spíš jen teorií.

„Vše se může změnit, mohou přijít dotace či bezplatný převod kasáren na město,“ podotkl.

ÚZSVM ale už sepisuje podklady pro prodej kasáren, projednat je musí vláda. Padá tak i dřívější plán, kdy stát chtěl kasárna přestavět na „superúřad“ pro pobočky svých institucí z různých částí Olomouce.

„ÚZSVM navrhl prodej Hanáckých kasáren z důvodu enormních nákladů na nezbytnou rekonstrukci. Převýšily by i stavbu nového administrativního centra,“ podotkl Radek Ležatka, mluvčí ÚZSVM.