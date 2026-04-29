„Je to neskutečně krásná budova, která má svůj genius loci. Z padesáti procent je již obsazená a zbytek se určitě rychle zaplní, o tyto unikátní a rozlehlé prostory je velký zájem,“ pochvaluje si brněnský podnikatel Saliba.
Kasárna se rozkládají na ploše 21 tisíc metrů čtverečních a dalších téměř deset tisíc metrů tvoří střecha.
„První patro již využívá Univerzita Palackého, své depozitáře tu má Muzeum umění Olomouc i prostějovské muzeum. Smlouvu již podepsala škola, bude tu fitness a tři až čtyři restaurace. Odhaduji, že do pěti let bude budova kompletně zrekonstruovaná a obsazená,“ přibližuje developer, jenž někdejší armádní kasárna vydražil za 91 milionů korun. Stát kulturní nemovitou památku prodal v dražbě na desátý pokus.
Čtyřiapadesátiletý Saliba stojí za významnými projekty v Brně, jako je Pasáž Jalta, Palác Padowetz nebo Grandhotel Brno. S rekonstrukcemi podobných památkově chráněných objektů má zkušenosti a podle svých slov přesně věděl, do čeho jde.
„Budovu jsem si byl prohlédnout ještě předtím, než jsem ji vydražil. Podle mne je v krásném stavu a opravit se dá všechno. Beru to jako výzvu,“ zhodnotil muž, který má k Hanáckým kasárnám i osobní vztah.
„Více než deset let jsem bydlel v Olomouci a tímto objektem jsem byl vždycky fascinovaný. Takto rozlehlé a opuštěné nemovitosti vzbuzují spíše odstup, nikdo moc neví, co s nimi. Já chci tuto památku zachránit a současně z ní udělat centrum dění, aby tu lidé rádi trávili svůj čas a rádi se sem vraceli,“ svěřil se.
Divadlo jako první vlaštovka
Kasárna chce opravovat po částech a počáteční investice odhaduje na vyšší desítky milionů korun. Přinést to má mimo jiné třeba i atraktivní výhledy ze zpřístupněné věže nebo prohlídkový okruh po nasvícených štítových zdech v nejvyšším patře kulturní památky, jež jsou celorepublikovým unikátem. Rekonstrukce celého objektu má celkově stát stovky milionů.
„Místo generální rekonstrukce připravujeme dílčí zásahy tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu částečnému zpřístupnění veřejnosti. Snažím se vyhýbat ultra velkým rekonstrukcím, protože pak nastane chaos a nemáte šanci uchránit památku. I když tato nemovitost ožije, její duch zůstane zachovaný,“ slíbil Saliba.
Jako první se promění třetí patro budovy, kde vznikne exkluzivní zázemí pro Divadlo Tramtarie. Počítá se s velkým divadelním sálem, korzem, několika bary i zcela novým přístupovým schodištěm s výtahem.
Do kasáren na třídě 1. máje má divadlo přesídlit po dvou dekádách strávených ve Slovanském domě, kde se divadelníci potýkali s nevyhovujícím zázemím i nedostatečnou kapacitou. V novém domově získají 600 metrů čtverečních prostoru.
„Naše kapesní divadlo obývákového typu má kapacitu 78 míst, přitom výtěžek ze vstupného je pro nás klíčový. Umístění kasáren je exkluzivní, ve skvělé lokalitě. Prostory nám nabízejí velkorysé zázemí pro novou divadelní scénu a sál pro 160 diváků,“ uvedl ředitel divadla Vladislav Kracík.
Tramtarie v současné době odehraje přibližně 27 představení měsíčně a ročně divadlo navštíví kolem 20 tisíc diváků. „Nový prostor nabídne zhruba dvojnásobný počet míst, což umožní uspokojit rostoucí divácký zájem a zároveň zajistit udržitelný provoz,“ doplnil Kracík.
Peníze shání i formou sbírky
Novému divadlu vtiskne podobu architektonické studio Komplits pod vedením designéra Pavla Kříže, jenž navrhl například olomouckou restauraci Entrée. Počítá s elevací hlediště a s interiérem protknutým přírodními prvky a organickými tvary.
„Na dlouhé chodbě bude umístěný bar, který bude předkrokem k divadlu. Má představa je vytvořit předsálí tak, jako by člověk procházel kulisami,“ prozradil Kříž.
Skleněný podhled s lustry na současném stropě chce designér demontovat a využít pro interiérovou instalaci. Hned u vstupu do divadla pak počítá se světelnými efekty.
„Představoval bych si interaktivní instalaci, kde budou k návštěvě divadla lákat tváře herců. Bude to takový show prvek, který bude viditelný z ulice a každého, kdo půjde kolem nebo pojede tramvají, to upoutá,“ vysvětlil Kříž.
První vizualizace nového divadla by podle něj měly být hotové v červnu, výši investice odhadl na devět milionů korun. První část této sumy se divadlo snaží získat na platformě Donio, kde divadelníci spustili sbírku.
„Naše financování je vícezdrojové. Podstatnou část peněz si zajišťujeme vlastními silami a opíráme se i o naše partnery. Jako nezávislá scéna se nyní obracíme také na diváky. Každý příspěvek nám pomůže přiblížit se k otevření nového prostoru,“ sdělil Kracík. V průběhu roku Tramtarie chystá také benefiční akce na podporu svého nového divadelního domova.
11. září 2023