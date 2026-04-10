Bude zasahovat na naše pozemky, vadí sousedům plánovaná čtvrť u nákupního centra

  13:12
Majitelé několika bytů v domě sousedícím s nákupním centrem Galerie Šantovka v Olomouci se odvolali proti rozhodnutí magistrátu, který schválil změnu projektu rozšíření obchodního komplexu. Autoři odvolání tvrdí, že změna tohoto investičního záměru je v rozporu se zákonem, zasahuje do jejich práv a může mít negativní dopady na okolí.
Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka. | foto: Redstone

Magistrát schválil změnu projektu rozšíření nákupního centra Galerie Šantovka v sousedství historického centra na začátku letošního roku. Místo původně plánované přístavby k obchodnímu komplexu nyní plány developerské společnosti Redstone počítají se stavbou několika budov s obchody, restauracemi, byty, multifunkčním sálem a také hotelem či kancelářskými prostorami.

Díky schválené úpravě územního rozhodnutí může firma pokračovat v přípravě této několikamiliardové investice a vyřizovat stavební povolení. Obyvatelé domu v sousední Šantově ulici ale v odvolání namítli, že chystaná stavba neoprávněně zasahuje na jejich soukromé pozemky.

Upozornili například na přesahy konstrukcí a stavebních prvků mimo vymezené území stavby či nedodržení zákonných odstupů mezi stavbami. Změna projektu podle autorů odvolání zvýšila výšku i objem budov a přiblížila je k okolní zástavbě. Upozornili rovněž, že úprava záměru měla být projednána v novém územním řízení.

Olomoucké nákupní centrum Šantovka změní tři miliardy v multifunkční čtvrť

Podle zákona se nyní k odvolání mohou vyjádřit všichni účastníci řízení, tedy včetně developera. „Odvolání vůči rozhodnutí pro projekt Šantovka District jsme obdrželi ve středu prostřednictvím datové schránky a momentálně se seznamujeme s jeho obsahem,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí skupiny Redstone Ivo Vysoudil.

„Naše vyjádření k podaným námitkám samozřejmě připravíme a zašleme v řádné lhůtě příslušnému úřadu. V tuto chvíli nemůžeme jeho obsah předjímat ani hodnotit,“ dodal.

Zástavba má mít 16 700 metrů čtverečních

Galerie Šantovka, jež stojí na místě někdejšího podniku Milo, otevřela v roce 2013. Komplex má prodejní plochu 46 tisíc metrů čtverečních, skupina Redstone se ho už před několika lety rozhodla rozšířit. Původní plány z let 2019 až 2022 měly podobu čtyřpodlažní budovy s desítkami obchodů a zhruba 23 tisíci metry čtverečními pronajímatelných ploch.

Projekt byl podle architekta Roberta Bishopa nakonec upraven podle toho, jak se postupně změnily požadavky budoucích nájemců i nákupní zvyklosti Čechů. V novém rozhodnutí magistrátu byla přístavba nákupního centra zrušena, upravený projekt zahrnuje polyfunkční soubor staveb s bydlením, hotelem, obchody, restauracemi a multifunkčním sálem.

Developer rozvíjí u centra Olomouce plán na náplavku, vodáci chtějí i dráhu

Celkem v něm má být 147 bytů, 200 hotelových pokojů a zhruba 60 obchodních jednotek. Multifunkční sál je projektován s kapacitou 700 sedadel, také je zde navrženo 571 parkovacích míst. Zastavěná plocha zabere přibližně 16 700 metrů čtverečních, užitná přesáhne 106 tisíc metrů.

Nedaleko Galerie Šantovka skupina Redstone buduje též areál Šantovka Living s 12 bytovými domy, plánuje tam i výstavbu kontroverzní výškové budovy Šantovka Tower. Tento projekt úřady řeší samostatně v jiném řízení.

S chystanou stavbou 74 metrů vysoké Šantovky Tower nesouhlasí památkáři a někteří odborníci, kteří argumentují, že by poškodila historické panorama města. Podle společnosti Redstone, za níž stojí podnikatel Richard Morávek, jsou tyto obavy liché. Do sporu se nicméně vložil také ombudsman, který podal žalobu ve veřejném zájmu, což vedlo ke zrušení územního rozhodnutí.

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Po srážce osobního vozu s autobusem u Horní Loděnice na Olomoucku zůstala...

U Horní Loděnice na Olomoucku se dnes před polednem střetlo osobní auto s autobusem. Zranění utrpělo pět lidí, z toho tři z autobusu, na místě zasahovala mimo jiné letecká záchranná služba. Silniční...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Táborsko v 21. kole druhé fotbalové ligy utrpělo debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava...

10. dubna 2026  13:12

Pokladní benzinky se vzepřela lupiči s pistolí. Jeho reakce překvapila

Plynová pistole, kterou použil lupič při pokusu o vyloupení čerpací stanice v...

Neobvyklý případ vyšetřují od čtvrtka policisté z Olomoucka. Muž tam přišel na čerpací stanici, přisvojil si lahev rumu a poté se ještě dožadoval se zbraní v ruce peněz. Neuspěl a následně obsluhu...

10. dubna 2026  11:52

Spor o vodu v Prostějově. Podle opozice odtékají peníze. Nesmysl, zní z radnice

Prostějovský primátor František Jura

Prostějov chystá novou strategii ohledně zásobování vodou, vybírat bude ze tří možností. Tvrzení opozice označuje za dezinformace. Pravděpodobně už příští rok bude stát nové prostějovské...

10. dubna 2026  4:59

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

„Tady jde o zdraví, snižte rychlost.“ Přerov bojuje proti hluku z D1, vsází na měření

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Snížit rychlost na dálnici D1 na 80 kilometrů v hodině, než se podaří opravit mostní závěr způsobující nepříjemné nárazy obtěžující obyvatele domů pod estakádou. Takovou představu má přerovská část...

9. dubna 2026  16:08

Přehledně: Velké opravy v Olomouci. Jaké uzavírky neminou řidiče a jak ovlivní MHD

Oprava olomoucké ulice Litovelská.

Olomouc čeká v následujících dnech a týdnech rozsáhlá série dopravních staveb. Opravovat se budou zastávky, nádraží, ulice, ale také chodníky a náměstí. S tím se pojí dopravní komplikace i výluky...

9. dubna 2026  13:39

Papež, minové pole i objektiv ve fukaru. Zesnulý fotograf Galgonek měl pestrý život

Fotograf Ladislav Galgonek v akci.

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

9. dubna 2026  11:23

Zahraniční studenti narážejí na xenofobii či rasismus, říká univerzitní ombudsman

První ombudsman olomoucké Univerzity Palackého Jaroslav Šotola.

Coby první ombudsman olomoucké Univerzity Palackého bere nově zřízenou funkci vážně. Kromě studentů a pedagogů se Jaroslav Šotola hodlá zaměřit třeba i na „přehlížené“ neakademické pracovníky, jako...

9. dubna 2026  4:54

Bořiny za břehem. Hra režiséra Krobota připomene podoby zla i Eskymo Welzla

Inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra...

Svět plný intrik a falešných přátel otevře na olomouckém jevišti inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra Smékala. Odpovědi na palčivé otázky dnešní doby autorská...

8. dubna 2026  15:34

Vědci v Olomouci vyseli geneticky upravený ječmen, lépe odolá změnám klimatu

Výsadba geneticky upraveného ječmene na poli na kraji Olomouce.

Na poli na okraji Olomouce začal výsev dvou nových geneticky upravených linií ječmene. Testují je zde vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (AV ČR). Experiment je jedním z prvních...

8. dubna 2026  15:31

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

8. dubna 2026

Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu...

Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala,...

8. dubna 2026  10:24

