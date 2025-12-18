Policejní manévry v Olomouci. Na večerní fotbal přijedou polští chuligáni

Autor:
  10:22
Ulice Olomouce budou odpoledne a večer plné policistů, od 21 hodin se tu hraje fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu je vyhodnocený jako vysoce rizikový, neboť do města mohou přijet kromě hostujících fanoušků i nechvalně proslulí chuligáni.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Utkání bylo především s ohledem na špatnou pověst fanoušků Lechu Poznaň vyhodnoceno jako velmi rizikové. Do bezpečnostního opatření budou proto zařazeni policisté pořádkové služby, včetně pořádkové jednotky, dále policisté služby kriminální a dopravní policie a rovněž policisté z antikonfliktního týmu,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Policisty krajského ředitelství Olomouckého kraje posílí kolegové z Moravskoslezského a Zlínského kraje. „Na opatření se budou podílet také olomoučtí strážníci. Nasazení sil a prostředků bude odpovídat předpokládané míře rizikovosti utkání,“ dodala.

Policie očekává, že na zápas dorazí kolem šesti tisíc fanoušků obou týmů. Hlídky budou monitorovat jejich příjezd i pohyb po městě, a to před zahájením i po skončení zápasu.

„Jsme v úzkém kontaktu s oběma kluby a pořadatelskou službou na stadionu. Jde zejména o preventivní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti občanů a také plynulého a bezpečného provozu na silnicích,“ sdělila Skoupilová.

„Apelujeme jak na fanoušky, tak širokou veřejnost, aby důsledně dbali pokynů policistů. Ti budou v případě jakéhokoliv protiprávního jednání připraveni zakročit a nežádoucímu jednání zamezit,“ uzavřela mluvčí.

Sigma omezila cizincům přístup do ochozů

Právě kvůli zařazení zápasu mezi velmi rizikové sáhl domácí klub k tomu, že vyjma sektoru hostů pustí do ochozů pouze české občany nebo fanoušky, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt.

„U vstupů na stadion bude nutná kontrola příslušných dokladů totožnosti či dokumentů,“ uvedla Sigma na svém webu.

Sigma reaguje na varování policie. Do domácích sektorů nevpustí žádné cizince

Přesto si někteří neodbytní Poláci již vstupenky do domácích sektorů koupili a budou patrně spoléhat na benevolentní kontrolu, což může přinést konfliktní situace. Navzdory opatřením se tak dá očekávat, že na Hanou dorazí početná polská výprava.

Učiněné kroky mají sice oporu v zákoně, ale jsou problematické. Na zápas se totiž nedostanou ani například Slováci či jiní cizinci, kteří utkání Sigmy pravidelně navštěvují. Jakožto občané Evropské unie totiž k práci či studiu v Česku nepotřebují mít oficiálně trvalý pobyt, a tudíž formálně nespadají do kategorie návštěvníků, které Sigma na stadion pustí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Outlet Lidlu zavírá po Praze také v Olomouci. Už se chystá třetí prodejna

Nákupní šílenství v outletu společnosti Lidl v Olomouci

Outletová prodejna Lidl v nákupní zóně na okraji Olomouce, jejíž otevření provázely před půl rokem fronty od tří ráno, ale i strkanice a hádky, má před sebou poslední tři týdny provozu. Naposledy...

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...

Michelin představil prvního gastronomického průvodce, který zahrnuje restaurace z celé České republiky. Do výběru zařadil 83 podniků, z čehož 9 dosáhlo na ocenění hvězdou. Největší úspěch zaznamenal...

Nemocnice zachránila nedonošené dítě, otec po 20 letech věnoval štědrý dar

O Tomáše Zllínského (druhý zleva) pečovali zdravotníci ve Fakultní nemocnici...

Po dvaceti letech se vrátil do Fakultní nemocnice Olomouc se svým synem Tomášem Petr Zlínský, aby poděkoval lékařům a zdravotníkům za záchranu svého dítěte. Dnes dospělý mladík se narodil jako...

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Dojemné video, roztomilá rozlučka s Pálou. A co dál? Nikam nespěchám, říká Kvitová

Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a...

Záři reflektorů na pódiu v Přerově si během skvostné kariéry užila mnohokrát, v anketě Zlatý kanár třikrát získala hlavní cenu. Ve čtvrtek večer se Petra Kvitová na místo, kde se tradičně vyhlašují...

Policejní manévry v Olomouci. Na večerní fotbal přijedou polští chuligáni

ilustrační snímek

Ulice Olomouce budou odpoledne a večer plné policistů, od 21 hodin se tu hraje fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu je...

18. prosince 2025  10:22

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Sváteční nazdobený motorový vůz M152.0604 Kolej-klubu před turnovskou výtopnou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 12. 7:54

Negativní být nemůžeme, ví v Sigmě před klíčovým mačem. Naskočit může i Kliment

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Fotbalovou Sigmu Olomouc čeká nejdůležitější zápas podzimu. V Konferenční lize (KL) ve čtvrtek (21.00) nastoupí do zápasu proti Lechu Poznaň, ve kterém bude hrát především o postup do jarní fáze KL,...

17. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  22:14

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

17. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  21:31

Nenechavci drancují kontejnery s obnošenými oděvy, poničili desítky nádob

ilustrační snímek

Desítky kontejnerů na obnošený textil už v Prostějově poškodili nenechavci, kteří se násilím dostávají do nádob a vybírají zachovalé oblečení určené potřebným. Podle zástupců města už nájezdy...

17. prosince 2025  16:45

Olomouc - Lech Poznaň: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Michal Beran sleduje balón v utkání proti Noahu.

Fotbalisté Olomouce se v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy pokusí napravit fiasko z Gibraltaru. Doma přivítají polský Lech Poznaň a ve hře je postup do play off. Kde můžete zápas sledovat...

17. prosince 2025  15:45

Oblíbený novoroční ohňostroj u řeky v Přerově musejí přemístit, rušil by včely

Prahu ozářil velkolepý novoroční ohňostroj.

Přerov letos přemístí tradiční a oblíbený novoroční ohňostroj z břehů řeky Bečvy na střechu bývalého hotelového domu Strojař. Důvodem je podle primátora Petra Vrány (ANO) úprava vyhlášky o odpalování...

17. prosince 2025  15:04

Srnka uvázla na rybníku, z tenkého ledu ji zachránil hasič na paddleboardu

Hasiči v Jeseníku zachránili srnu ze zamrzlé vodní plochy, odkud se nedokázala...

K záchraně zvířete uvězněného na zamrzlé vodní hladině vyjížděli ve středu ráno hasiči v Jeseníku. Srnka se tam dostala téměř doprostřed plochy, jenže z tenkého ledu už se vlastními silami nedokázala...

17. prosince 2025  12:51

Rod Bukůvků zanechal na Moravě zámky, náhrobky i píseň. Zůstal ale druhořadý

Portrét Jana Bukůvky na portálu zámku v Třemešku u Šumperka. Iva Tylová.

Významným šlechtickým rodům, jako byli například Žerotínové, se nemohli v urozenosti rovnat. Přesto se do dějin Moravy zapsali tito vladykové, jak se tehdy nižší šlechta označovala, velmi významně....

17. prosince 2025  10:22

Sigma reaguje na varování policie. Do domácích sektorů nevpustí žádné cizince

Fotbalisté Lechu Poznaň se omlouvají fanouškům po zaváhání v Konferenční lize.

Nejsi Čech? Nejdeš na fotbal. Poslední zápas fotbalové Sigmy v roce 2025 doprovází nevšední logistické manévry. Olomoucký celek v závěrečném kole hlavní fáze Konferenční ligy hostí ve čtvrtek od...

16. prosince 2025  15:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Vodohospodářská společnost VHS Čerlinka doplní novou solární sušárnu čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku o technologii, která eliminuje vznik zápachu při jejím provozu. Na webu města to oznámil...

16. prosince 2025  15:09

Žalobce dostal za držení anabolik pokutu, zazněly detaily k jeho napojení na Autostrádu

Před olomouckým okresním soudem stanul jako obžalovaný přerovský státní...

Přerovský státní zástupce David Pivoda má zaplatit za nelegální přechovávání většího množství anabolik peněžitý trest 110 tisíc korun. Rozhodl o tom dopoledne olomoucký okresní soud. Vynesení...

16. prosince 2025  13:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.