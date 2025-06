Čím si vysvětlujete, že se personál urgentního příjmu a pohotovosti stále častěji setkává s agresí, a to nejen slovní, ale i fyzickou?

Důvodů je víc, ale jedním z těch hlavních je, že se na nás mnozí pacienti obracejí v situacích, které by měli řešit u svého praktického lékaře nebo ambulantního specialisty. A když pak u nás narazí na kapacitní a časové limity, kdy přednost dostanou logicky případy, jež nesnesou odklad, je pacient, a někdy i jeho příbuzní, frustrovaný. Myslím si, že to také souvisí se silným pocitem nároku na veškerou zdravotní péči kdykoliv a za jakýchkoliv okolností a atmosférou ve společnosti, která je zbytečně vyhrocená. Pak si u nás lidé ty negativní nálady vybíjí.

Skoro každý večer máme opilého pacienta, jenž putuje z urgentu rovnou na záchytnou stanici.