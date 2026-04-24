Unikátní zákrok provedl 15. dubna tým lékařů ortopedické kliniky pod vedením Maroše Béreše, který se dlouhodobě věnuje rozvoji takzvaných orthobiologických postupů, což jsou metody podporující přirozenou regeneraci tkání.
„Metoda AutoCart není v ortopedii novinkou, na naší klinice ji zhruba rok využíváme u kolenního a hlezenního kloubu. Rameno však představuje specifickou a technicky náročnější lokalitu a současně je zde výskyt ohraničených defektů chrupavky vzácný. Právě v tom spočívá jedinečnost tohoto výkonu,“ vysvětlil Béreš.
Při zmíněné metodě lékaři využívají vlastní chrupavku pacienta, kterou upraví a aplikují přímo do poškozeného místa. Výsledkem je podpora přirozené obnovy kloubní plochy bez nutnosti složitých transplantací či umělých náhrad.
Operace je určena pro pacienty s ohraničeným defektem chrupavky bez celkového artrotického poškození kloubu. Podle zástupců kliniky s ní navázali na loňské zavedení této techniky u jiných kloubů a posunuli její využití o krok dál.
„Jde o další milník v systematickém rozvoji našeho programu orthobiologie. Rozšiřujeme spektrum výkonů, které pacientům umožňují návrat k aktivnímu životu s využitím vlastních biologických zdrojů organismu,“ doplnil ortoped.
Podle přednosty kliniky Jiřího Galla jde o příklad toho, kam se moderní ortopedie posouvá. „Stále více směřuje k biologickým a šetrnějším řešením, která navozují přirozené hojení tkání i orgánů. Zavedení metody AutoCart pro ramenní kloub dokazuje, že naše nemocnice tento trend aktivně rozvíjí a rozšiřuje i na méně obvyklé indikace,“ vyzdvihl.