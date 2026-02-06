Robotický systém zobrazuje operační pole ve vysokém trojrozměrném rozlišení a také umožňuje ovládat velmi jemné nástroje s přesností, jaké lidská ruka není schopna.
Díky tomu lze levou prsní tepnu, která slouží jako nejkvalitnější „přemostění“ zúžené srdeční tepny, uvolnit šetrně přes několik drobných vstupů mezi žebry, bez nutnosti otevření hrudníku. Samotné našití bypassu je následně provedeno malým řezem na levé straně hrudníku, a to na bijícím srdci.
„Laicky řečeno, pacientovi neotevíráme celý hrudník a nezasahujeme více, než je nutné. Spojujeme dlouhodobě nejspolehlivější typ bypassu s moderní technologií, jež nám umožňuje pracovat přesněji a šetrněji,“ vysvětlil přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Martin Šimek.
Podle něj má tento přístup velký přínos zejména v pooperačním období. „Pacienti obvykle pociťují menší bolest, rychleji se rozcvičí a mohou se dříve vrátit k běžným denním aktivitám,“ popsal.
Klinika chce robotický program dále rozvíjet
Roboticky asistovaná revaskularizace myokardu se v posledních letech stává standardem ve vybraných specializovaných centrech v Evropě i USA, zejména u pacientů s postižením přední mezikomorové větve levé věnčité tepny.
Výsledky těchto zákroků jsou z dlouhodobého hlediska srovnatelné s klasickou operací, přičemž rekonvalescence bývá pro pacienty výrazně příznivější. V České republice je však tato metoda zatím dostupná jen na několika málo pracovištích.
Zařazením metody odborně označované jako RA-MIDCAB se olomoucká fakultní nemocnice nyní řadí mezi tři tuzemská centra, jež robotický systém v kardiochirurgii aktivně využívají, a zároveň se stala prvním pracovištěm na Moravě, jež tuto technologii zavedlo do běžné klinické praxe.
„Robotická chirurgie věnčitých tepen je dynamicky se rozvíjející oblast kardiochirurgie, u které lze očekávat další rozšíření indikací i širší dostupnost této technologie ve specializovaných centrech,“ podotkl lékař kliniky Dominik Šabacký.
Do budoucna chce klinika robotický program dále rozvíjet. „V roce 2026 plánujeme rozšířit portfolio robotických výkonů také o operace srdečních chlopní a výkony u fibrilace síní, aby naši pacienti nemuseli za nejmodernější péčí cestovat do zahraničí,“ nastínil Šimek.
16. dubna 2025