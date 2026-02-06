Šetří srdce i tělo. Olomoucká nemocnice využívá při operacích bypassu robota

Autor:
  17:19
Olomoucká fakultní nemocnice zavedla jako první na Moravě do běžné klinické praxe kardiochirurgické operace, takzvané bypassy, při nichž lékaři využívají robotický systém. Jde o moderní způsob léčby zúžených srdečních tepen, který kombinuje novou špičkovou technologii s osvědčenými klasickými principy.
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický systém, který chirurgové kombinují s osvědčenými klasickými principy. (únor 2026) | foto: Michaela Glücková

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...
9 fotografií

Robotický systém zobrazuje operační pole ve vysokém trojrozměrném rozlišení a také umožňuje ovládat velmi jemné nástroje s přesností, jaké lidská ruka není schopna.

Díky tomu lze levou prsní tepnu, která slouží jako nejkvalitnější „přemostění“ zúžené srdeční tepny, uvolnit šetrně přes několik drobných vstupů mezi žebry, bez nutnosti otevření hrudníku. Samotné našití bypassu je následně provedeno malým řezem na levé straně hrudníku, a to na bijícím srdci.

„Laicky řečeno, pacientovi neotevíráme celý hrudník a nezasahujeme více, než je nutné. Spojujeme dlouhodobě nejspolehlivější typ bypassu s moderní technologií, jež nám umožňuje pracovat přesněji a šetrněji,“ vysvětlil přednosta Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie Martin Šimek.

Jako na špičkové klinice. Náhradu kloubů v Prostějově usnadňují precizní roboti

Podle něj má tento přístup velký přínos zejména v pooperačním období. „Pacienti obvykle pociťují menší bolest, rychleji se rozcvičí a mohou se dříve vrátit k běžným denním aktivitám,“ popsal.

Klinika chce robotický program dále rozvíjet

Roboticky asistovaná revaskularizace myokardu se v posledních letech stává standardem ve vybraných specializovaných centrech v Evropě i USA, zejména u pacientů s postižením přední mezikomorové větve levé věnčité tepny.

Výsledky těchto zákroků jsou z dlouhodobého hlediska srovnatelné s klasickou operací, přičemž rekonvalescence bývá pro pacienty výrazně příznivější. V České republice je však tato metoda zatím dostupná jen na několika málo pracovištích.

U robotické operace nevadí, když se vám třesou ruce, líčí chirurg

Zařazením metody odborně označované jako RA-MIDCAB se olomoucká fakultní nemocnice nyní řadí mezi tři tuzemská centra, jež robotický systém v kardiochirurgii aktivně využívají, a zároveň se stala prvním pracovištěm na Moravě, jež tuto technologii zavedlo do běžné klinické praxe.

„Robotická chirurgie věnčitých tepen je dynamicky se rozvíjející oblast kardiochirurgie, u které lze očekávat další rozšíření indikací i širší dostupnost této technologie ve specializovaných centrech,“ podotkl lékař kliniky Dominik Šabacký.

Do budoucna chce klinika robotický program dále rozvíjet. „V roce 2026 plánujeme rozšířit portfolio robotických výkonů také o operace srdečních chlopní a výkony u fibrilace síní, aby naši pacienti nemuseli za nejmodernější péčí cestovat do zahraničí,“ nastínil Šimek.

16. dubna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou

Chalupa byla dlouho neobývaná a díky tomu si zachovala většinu původních prvků.

Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...

Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor

Premium
Unikátní historický snímek zachycuje arktickou zimu, kterou zažil dnešní...

Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...

„Těžko říct, čeho se bál.“ Ředitel přivolal do školy policii, žáci žádali jeho rezignaci

Premium
Budova školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje vyhrocená...

Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku kvůli protestu části žáků. Přivolal ji ředitel tamní základní školy. Žáci požadovali kvůli údajně neřešeným problémům na...

Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití

Sika vietnamský je mimořádně ohrožený druh, přesto EU komplikuje jeho...

Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

Šetří srdce i tělo. Olomoucká nemocnice využívá při operacích bypassu robota

Olomoucká fakultní nemocnice začala při operacích bypassu využívat robotický...

Olomoucká fakultní nemocnice zavedla jako první na Moravě do běžné klinické praxe kardiochirurgické operace, takzvané bypassy, při nichž lékaři využívají robotický systém. Jde o moderní způsob léčby...

6. února 2026  17:19

Výměnné programy studentů nemají být levná cestovka, říká nový europoslanec Staněk

Pohled do nové olomoucké regionální kanceláře europoslance Antonína Staňka...

Do Evropského parlamentu se dostal až po loňských sněmovních volbách jako druhý náhradník za Filipa Turka (Motoristé sobě), nyní někdejší primátor Olomouce a ministr kultury Antonín Staněk otevřel v...

6. února 2026  16:52

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

OBRAZEM: Idea Krásy. Olomoucké muzeum láká na díla italských mistrů

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat...

Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat milovníci výtvarného umění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Výstava nazvaná Idea Krásy – Barokní malířství v Římě...

6. února 2026  11:52

Naprosto ztratil naši důvěru. Ředitel ZŠ v Bohuslavicích odmítl výzvy k rezignaci

Stovka nespokojených učitelů a rodičů vyzvala ředitele Neorala k rezignaci

Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....

5. února 2026  22:15

Excalibur ze skupiny CSG získal zakázku na bojová vozidla za šest miliard

Vozidlo Patriot

Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest...

5. února 2026  16:35

V hokeji či akrobatickém lyžování. Kteří olympionici z kraje můžou na hrách zazářit?

Tomáš Kundrátek z České republiky v akci na ZOH v Pekingu 2022. (11. února 2022)

Pompézní hudební vystoupení, výpravy oděné do extravagantních souprav a především velká sportovní očekávání. To vše bude doprovázet páteční slavnostní zahájení XXV. zimních olympijských her na...

5. února 2026  15:54

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  5. 2. 13:56

Totalitní praktiky, hrozbu vystřílením neřešili, kritizují školu. Žáci demonstrovali

Premium
Pohled do prostor školy v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde nyní panuje...

Škola v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam minulý týden ředitel kvůli protestu žáků požadujících jeho odvolání přivolal policii, se podle dětí i jejich rodičů dlouhodobě zmítá v problémech. Zaznívají...

5. února 2026  12:09

Mít tak fyzičku jako Pogačar! Galvas cílí na mistrovství, o NHL praví: Zájem z ní necítím

Premium
Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový...

5. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Na chybějící přechody si v Olomouci počkají, přípravy zaberou i rok a půl

Ilustrační snímek

V pracovní dny je pro Olomoučany nejčastějším způsobem cestování chůze. Pěšky se podle říjnového průzkumu města přesouvá 37 procent obyvatel, což je víc než v Hradci Králové, Praze či Brně. V případě...

5. února 2026  4:54

Hlídka řešila zmatenou ženu, vedle seděla hledaná dívka. Sama se prozradila

Strážníci řešili pohřešovanou ženu, vedle seděla hledaná dívka

O velké smůle může mluvit dívka, po níž policie vyhlásila celostátní pátrání a na šumperském nádraží ji nedávno naprostou shodou náhod vypátrali strážníci. V budově se totiž pohybovala zmatená žena,...

4. února 2026  17:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.